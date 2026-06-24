Medio Oriente, ciberseguridad y ambiente, el impacto local de los riesgos globales

Sebastián Tobio, de MARSH; Tomás Fourcade, de LEARISK; y Bruno Campanero, de IAPSER, participaron del tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

Cómo afecta la situación global a la industria fue el eje del tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El líder de Consultoría Cluster Sur de MARSH Risk Consulting , Sebastián Tobio ; el CEO de LEARISK , Tomás Fourcade ; y el gerente técnico de IAPSER Seguros , Bruno Campanero , participaron del tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros .

Al comenzar el ciclo, moderado por la periodista de Fandom de Seguros , Eliana Carelli , Tobio definió a MARSH como “ el bróker nº1 a nivel global con presencia en más de 130 países y 90.000 empleados que se enfoca principalmente en estrategia, personas y riesgos, ayudando a nuestros clientes a fortalecer su estrategia de riesgo hacia los mercados y sus operaciones”.

A su turno, Fourcade explicó que LEARISK “ hace inspección de riesgo, valuación de activos e ingeniería contra incendios para el mercado de seguros y directamente para empresas”, precisando que “está presente hace 50 años en Argentina, con una red en Latinoamérica hace 15/20 años y desde hace 3 años en Europa”.

Finalmente, Campanero afirmó que IAPSER “ es una compañía de Entre Ríos con más de 76 años de historia que opera todos los ramos: personas, patrimoniales y ART ”, mientras resaltó: “En este momento estamos en una etapa de expansión, abrimos este año en Buenos Aires y estamos tratando de federalizar la compañía”.

Medio Oriente y cibersegurdad, los principales riesgos globales

Tobio se refirió al informe global de riesgo de MARSH, utilizado anualmente en el Foro de Davos: “Los conflictos geopolíticos o interestatales están puestos como número uno, afectando de manera local desde la cadena de suministros y logística”.

A su vez, consideró que “los temas de cambio climático fueron bajando algunos puestos, aunque siguen estando en el Top 5 y empiezan a afectar los negocios en compañías muy fuertes, por ejemplo, porque no están cumpliendo los objetivos de pesca”. Al mismo tiempo, consideró que en este tipo situaciones “es importante estar preparados, porque conviven riesgos y oportunidades”.

El líder de Consultoría Cluster Sur de MARSH Risk Consulting, Sebastián Tobio (2) Tobio analizó cuáles son los principales riesgos a nivel global.

Por su parte, Fourcade analizó que “en un mundo totalmente interconectado, la ciberseguridad es una de las principales preocupaciones” y graficó: “A las grandes empresas, que quizás están en 15 países, un huracán o terremoto les afecta el 2 o 3%, pero una cuestión cyber o de reputación puede interrumpir la facturación de todas las cadenas al mismo tiempo”.

En la misma línea, apuntó que “la IA te trae riesgos asegurables, con posibles consecuencias de daños físicos hasta menos asegurables” y agregó: “Las cadenas logísticas te impactan no solamente sobre la ocurrencia de eventos, sino sobre los precios y costos de eventos normales como un incendio o rotura de maquinaria en una provincia argentina que se vea afectado en su costo por el estrecho de Ormuz o una crisis en el puerto de China. Hay que estar mirando el mundo, uno no puede mirarse el ombligo”.

Campanero coincidió en esta visión integral y sintetizó: “Argentina está lejos de los misiles, pero cerca del impacto por el aumento en el precio de los costos”. “La dinámica de los últimos meses pone blanco sobre negro en aquellos riesgos que, al estar lejos de los conflictos globales, no tenemos en cuenta. Que pase el precio del barril de 60 a 100 dólares tuvo un efecto inmediato en la cadena de valor de las empresas locales”.

Así, consideró que fue “un llamado de atención y una oportunidad para rever que estamos vendiendo desde el lado asegurador y los compradores ver qué están comprando y determinar qué pasa si el insumo del cual dependo para producir está bloqueado”.

Riesgos subasegurados y gestión integral

Al enfocarse en riesgos subasegurados, Fourcade indicó que “hay algunos nuevos y otros tradicionales” y ejemplificó: “Se habló mucho de la poca cobertura de inundación en comercios a raíz de lo que pasó en Bahía Blanca”.

“Otro es la cobertura de pérdida de beneficios, que a veces genera discusiones con empresarios porque pueden dejar fuera de juego a un asegurado mediano. Te va a afectar el flujo de fondos durante un año, por eso es algo que siempre promovemos”, añadió.

el gerente técnico de IAPSER Seguros, Bruno Campanero (2) Campanero llamó a poner el foco en los riesgos ocultos.

A la par, Campanero consideró que “el reaseguro muestra cúmulos ocultos”, al señalar que “puede haber tres empresas que consideran que tienen tres proveedores distintos, pero todos tienen un mismo proveedor de segundo orden y, al analizar la cadena de valor, hay que tener en cuenta ese riesgo”.

“El riesgo de incendio y de robo los empresarios lo tienen claro, pero hay cuestiones de segundo orden que con estos escenarios más volátiles hay que tener muy en cuenta. El seguro es solo una parte, las empresas deben pensar en una estrategia integral”, destacó.

Al respecto, Tobio sentenció que “la porción de riesgo es la última de una identificación, valuación y estimación de escenarios, con una mirada que no es estática, sino dinámica, considerando riesgos asegurables y no asegurables, como reputación y continuidad operacional”.

Sobre este punto, marcó a esta estrategia como necesaria para cualquier escala. “Dentro de la normativa ISO 31.000 se aclara que es para grandes empresas u organizaciones sin fines de lucro. No hay dimensión para aplicarlo, se puede hacer ese paso a paso de identificar riesgos, analizarlos y valuarlos”.

La cobertura de pérdida de beneficios, un producto clave

Fourcade puso de relieve la cobertura de pérdida y beneficios. “Cubre la interrupción en la actividad que te causa una pérdida de ingresos y te cubre el beneficio bruto. Cuando tengo una pérdida porque se para la producción, voy a tener ahorro de costos variables”, explicó y graficó: “Si tengo una panadería y dejo de vender pan, dejo de gastar en harina. Entonces, te cubre esa diferencia durante el período que se afecta tu negocio, siempre y cuando la afección sea consecuencia de un daño material asegurado”.

El referente de LEARISK aclaró que “es una cobertura que hay que pedir, no viene por default, sino que es un adicional a la de otro daño” y agregó que también contempla “el aumento de gasto que hace el empresario para intentar evitar esa interrupción, ya sea alquilar un predio, un grupo electrógeno o pagar horas extras”.

el CEO de LEARISK, Tomás Fourcade Fourcade puso de relieve la cobertura de pérdida de beneficios.

Tobio valoró el producto al asegurar que “una buena gestión de riesgo hace que, en el momento donde se disparan las pólizas, no se deja de lado la continuidad operacional y así se van a cubrir algunos costos, complementando todo el circuito”.

“Parte de eso es no perder tu porción de mercado. Ha pasado con empresas que tardaron varios años y competidores tomaron tu espacio mientras te reconvertías”, precisó.

En tanto, Campanero llamó a “enfocarse en el cuándo y no en el cuánto”. “En lo que tarde en volver a estar operativo, pierdo reputación, clientes y tengo gastos fijos que tengo que seguir pagando”, observó.

En esa línea, afirmó que “es una cobertura adicional, pero tiene que existir un daño material propio para que se gatille”, a menos que haya una cobertura adicional: “No es algo habitual en nuestro país, pero hay coberturas contingentes que pueden alcanzar hasta primera o segunda línea de proveedores”.