Lisandro López: "Hoy la tecnología ya no es un aliado, es el core para lograr más eficiencia"

El director general de Providencia Seguros , Lisandro López , encabezó el sexto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , que puso el foco en la innovación y el avance de la transformación tecnológica y cultural.

En la charla, que contó con la moderación de la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman , López consideró que “ el sector no es ajeno a lo que pasa en el resto de las industrias, que vienen transformándose por el impacto tecnológico y la inteligencia artificial ”.

En esa línea, indicó que “en un sector tan tradicional es donde los impactos se notan más fuerte y a veces parte desde la dirigencia aceptar estos cambios”, para luego señalar que “ hoy en día la tecnología ya no es un aliado, es el core y nuestro negocio central para ver cómo lograr más eficiencia y mayor cercanía al cliente y al asegurado ”.

“Venimos hace tiempo con un proceso de transformación tecnológica y veo que muchos hablan del futuro de la inteligencia artificial y la información, pero eso ya es el presente ”, señaló.

Una apuesta por la innovación y la inteligencia artificial

El referente de Providencia Seguros resaltó el cambio de software como uno de los grandes avances de la compañía. “Fuimos una de las pocas empresas que hace dos años decidió cambiar su ERP apostando al GLM con una inversión muy fuerte para ser mucho más eficientes, lanzar nuevos productos y tener más cercanía”, explicó.

Tras lo que calificó como “un proceso largo y arduo, que ya está funcionando”, para luego sentenciar: “Muchas de las cosas que se hablan como futuro, yo te puedo hablar como pasado”.

Panel 6 (2) López puso a la innovación como norte para explicar la transformación de Providencia.

“Esto derivó en que lanzamos nuevos productos y tuvimos que desarrollar un asistente inteligente que te resuelve consultas de forma automática. Sabe dónde estás, qué problemas tenés y resuelve. Elimina errores en el medio o que la gente espere la atención en un 0800 y que te deriven, como pasaba antes”, aportó López sobre las ventajas de incorporar un chatbot.

A eso le sumó la utilización de IA en áreas como “siniestros y legales, en proceso de cobranzas, en compras y en carga automática de facturas, todos procesos que ya están automatizados”.

La transformación tecnológica y un cliente cada vez más exigente

López admitió que “el cliente es cada vez más exigente y soluciones que hace cinco años parecían de ciencia ficción hoy, si no las tenés, no existís”, aunque validó el esfuerzo de la compañía por acompañar esa búsqueda: “Nosotros sentimos que lo hacemos, tenemos una visión de compañía mucho más cercana al cliente y con mejor tiempo de respuestas”.

“Este es un sector bastante conservador y tradicionalista. Entonces, cuando una compañía viene a ser disruptiva o innovadora tenés estos ruidos que dicen ‘¿qué están haciendo?’. Pero son cambios que vienen siendo pensados y hace ocho meses venimos haciendo un trabajo que va a derivar anuncios en los próximos días de nuevos productos para diversificar nuestra cartera”, anticipó.

Cuáles son los desafíos de la industria aseguradora

Al ser consultado por los desafíos de la industria, López observó que “a veces hay que salir de su intramundo y salir con el macroscopio más con el microscopio”, tras lo cual valoró “espacios como este, donde te da un gran networking con los colegas y podés ver hacia dónde vas, cuáles son las preocupaciones y si un problema es tuyo o compartido del sector”.

“Hacia el futuro, la industria del seguro tiene grandes desafíos. Nosotros hemos concentrado la cartera en Argentina en seguros obligatorios como automotor y ART, pero no existe una cultura aseguradora y esto tiene que ver con políticas macro y cuestiones de estabilidad”, apuntó.

Lisandro López (4) El referente de Providencia consideró que la apertura a la innovación es clave para el mercado de seguros

El referente de Provincia admitió que “la gente no suele invertir en seguros a muy largo plazo cuando el problema de hoy es el endeudamiento de las familias con las tarjetas de crédito porque no tienen un excedente para invertir, por ejemplo, en su fondo de retiro”, por lo que marcó que el hito será “no estar tan concentrado por arriba del 80% del seguro en sectores obligatorios y pasar a seguros donde la gente no entienda que son una obligación por ley, sino algo que me da protección y estabilidad”.

La necesidad de un cambio cultural

Al respecto, si bien ironizó con que “planificar cinco años en Argentina es como hacerlo 80 años en Bélgica”, al explicar por qué la gente no se anima a hacer contratos de tan largo plazo, problematizó: “Es una paradoja. En contextos de mayor inestabilidad, necesito estar protegido. Debería ser al revés”.

López mencionó el eslógan de la compañía, “tranquilidad asegurada”, al rematar que “ante contextos turbulentos, tenés que tener más seguros, no menos”, para luego fomentar este cambio cultural. “La compañía aseguradora tiene que dejar este mote de ser un producto que me obligan a tener a ser un facilitador de soluciones. Es el gran desafío”, sentenció.

En lo personal, resaltó como uno de los productos icónicos de la empresa el seguro de separación: “Fue el que más resonó en el mercado porque fue disruptivo y mostramos que somos versátiles, podemos adaptarnos y dar soluciones. Ahora ya nos ven como una compañía innovadora”.

La transformación tecnológica como oportunidad

Finalmente, el director general de Providencia Seguros se refirió al cambio de paradigma y señaló que “toda transformación implica un desafío: algunos lo ven como un riesgo o una amenaza y otros como una oportunidad. Nosotros estamos enfocados en esta última, vemos las innovaciones como una oportunidad para llegar primeros y destacarnos”.

Sumando al diagnóstico del sector, apuntó: “Para las compañías de seguros son épocas turbulentas. En altamar, cuando viene la tormenta, hay gente que quiere ir a un puerto seguro y hacer la plancha y otros agarran el timón y empiezan a navegar. Providencia es de estos últimos: le gustan los desafíos, le gusta innovar y ser pionera, con todos los riesgos que lleva aparejado”.

“Eso implica cambios en las formas de trabajar, en los procesos y en los equipos de trabajo que hay que hacer al unísono, que a veces no es fácil, pero a la larga facilita”, concluyó López.