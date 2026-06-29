Tomás Fourcade: "Una cuestión cyber puede interrumpir la facturación de todas las cadenas al mismo tiempo"

El CEO de LEARISK se refirió a la irrupción de la inteligencia artificial durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El CEO de LEARISK, Tomás Fourcade, analizó el impacto de la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de los seguros.

El CEO de LEARISK , Tomás Fourcade , analizó el impacto de la irrupción de la inteligencia artificial al participar del tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Fourcade explicó que LEARISK “ hace inspección de riesgo, valuación de activos e ingeniería contra incendios para el mercado de seguros y directamente para empresas ”, para luego precisar que “está presente hace 50 años en Argentina, con una red en Latinoamérica hace 15/20 años y desde hace 3 años en Europa”.

Por su parte, Fourcade analizó que “ en un mundo totalmente interconectado, la ciberseguridad es una de las principales preocupaciones ” y graficó: “ A las grandes empresas, que quizás están en 15 países, un huracán o terremoto les afecta el 2 o 3%, pero una cuestión cyber o de reputación puede interrumpir la facturación de todas las cadenas al mismo tiempo ”.

En la misma línea, apuntó que “ la IA te trae desde riesgos asegurables, con posibles consecuencias de daños físicos hasta menos asegurables ” y agregó: “Las cadenas logísticas te impactan no solamente sobre la ocurrencia de eventos, sino sobre los precios y costos de eventos normales como un incendio o rotura de maquinaria en una provincia argentina que se vea afectado en su costo por el estrecho de Ormuz o una crisis en el puerto de China. Hay que estar mirando el mundo, uno no puede mirarse el ombligo”.

Al enfocarse en riesgos subasegurados, consideró que “hay algunos nuevos y otros tradicionales” y ejemplificó: “Se habló mucho de la poca cobertura de inundación en comercios a raíz de lo que pasó en Bahía Blanca”.

Tomas Fourcade

Pérdida de beneficios, una cobertura clave

“Otro es la cobertura de pérdida de beneficios, que a veces genera discusiones con empresarios porque pueden dejar fuera de juego a un asegurado mediano. Te va a afectar el flujo de fondos durante un año, por eso es algo que siempre promovemos”, añadió.

Fourcade puso de relieve este tipo de seguro. “Cubre la interrupción en la actividad que te causa una pérdida de ingresos y te cubre el beneficio bruto. Cuando tengo una pérdida porque se para la producción, voy a tener ahorro de costos variables”, explicó y graficó: “Si tengo una panadería y dejo de vender pan, dejo de gastar en harina. Entonces, te cubre esa diferencia durante el período que se afecta tu negocio, siempre y cuando la afección sea consecuencia de un daño material asegurado”.

El referente de LEARISK aclaró que “es una cobertura que hay que pedir, no viene por default, sino que es un adicional a la de otro daño” y agregó que también contempla “el aumento de gasto que hace el empresario para intentar evitar esa interrupción, ya sea alquilar un predio, un grupo electrógeno o pagar horas extras”.