Argentina, ante la posibilidad de capitalizar el "viento de cola" internacional

Posleman, a su turno, indicó que el gobierno “no es que está haciendo nada tan innovador, sino que es lo que los países que funcionan bien hacen hace cientos de años y en Argentina no lo hacíamos y por eso nos venía yendo como nos iba”.

“Hace meses que nosotros somos constructivos sobre lo que está pasando en Argentina. Yendo en la senda correcta y con muchísima convicción, muchísima más de la que hemos visto en muchos años, si la política termina de acompañar, creemos que es un punto de inflexión muy relevante”, aventuró.

Y reflejó que “los precios lo muestran”, al destacar la suba de las acciones argentinas y la baja del riesgo país. “Son señales de que el camino es el correcto, pero todavía falta”, expresó.

El “viento de cola” a nivel internacional

Posleman admitió que “el contexto internacional también está ayudando, con un poco de viento de cola”, al referirse a la baja de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), a la que elogió por “manejar bien los tiempos y lograr que haya una convicción general de que vamos a ver un aterrizaje suave, el mejor de los escenarios para los emergentes”.

posleman.jpg Augusto Posleman.

“Eso, si se sigue dando en el tiempo y los datos siguen siendo buenos en empleo, crecimiento e inflación y tasas bajando, para Latinoamérica en general y emergentes es un muy buen dato. Siempre que hubo una baja de tasas en EEUU hubo un movimiento de flujo de capitales de países centrales a países emergentes buscando algo de rentabilidad y eso ya está pasando”, resaltó y habló del desafío que tiene el gobierno de “lograr esa confianza”.

Savoldelli admitió que “el contexto internacional es favorable y lo que está pasando con la FED y la tasa de interés es fundamental para emergentes” y llamó a “empezar nosotros a hacer las cosas de una manera mucho más ordenada para poder aprovechar esa oportunidad”.

“La clave es capitalizar eso a nivel nacional. Las empresas argentinas son de primera línea y si la condiciones macro no son favorables es muy difícil conseguir ese financiamiento que estamos empezando a ver ahora. Hay mucho que hacer para aprovechar ese contexto que es un viento a favor”, observó.

En ese sentido, el referente de Ualá señaló que "el equilibrio fiscal como ancla o bandera es fundamental para dar esta señal” y agregó que “en cuanto inflación se está viendo que están tomando algunas medidas que están en la dirección correcta para aprovechar un contexto que luce favorable”.

La estabilidad financiera y el impacto en la economía real

Sobre la mejora a nivel financiero y su consecuencia en la economía real, comparó: “En el mercado financiero vos podés entrar y salir con un clic. Por eso los mercados financieros se adelantan siempre a lo que pasa. No es lo mismo poner un millón de dólares de inversión financiera en un bono que salgo en cinco minutos, que en una fábrica, que salís en diez años”.

“Es condición necesaria, pero no suficiente, que la macro se estabilice. Siempre va a haber una estabilización en el sistema financiero que tiende a minimizarse, pero si esto no pasa la economía real no va a reaccionar. Una cosa lleva a la otra”, alertó.

“Para mí es muy relevante que la tasa de interés baje, que el dólar y la inflación estén estables. Genera confianza para que después la pyme que tiene que tomar más gente o invertir para comprar una máquina se anime a hacerlo”, observó el referente de PPI, que destacó además que para el gobierno “el foco más relevante es desregular, como manera de ganar competitividad bajando el costo”.

Savoldelli lamentó que “Argentina no crece hace 15 años” y consideró “condición necesaria ordenar la macro para que la economía crezca de manera sostenible”. “Si ordenamos y hacemos las cosas bien, la economía va a reaccionar. Somos optimistas si seguimos en este camino”, expresó.

Aseguró que “el mercado se arma de expectativas y confianza” y el gobierno “es un poco lo que está tratando de construir en estos meses para que la economía también empiece a despegar”.

El perfil de las inversiones

Con respecto a los inversores, Savoldelli reconoció que “está cambiando a nivel usuario”, aunque admitió que “el flujo contra dólares se sigue manteniendo porque, cuando sube, el usuario piensa que va a subir y es la forma de cubrirse, pero, si baja, compra por si estará barato”.

“Cada vez más usuarios eligen operar dólar MEP y descubren otras opciones de inversión. Siguen usando fondo común de inversión, plazo fijo con tasas que bajaron y están volviendo a subir y se vuelven interesantes contra la inflación proyectada”, agregó.

savoldelli.jpg Pablo Savoldelli.

En tanto, Posleman destacó el creciente interés por los pesos. “Hay cada vez más preguntas de los que habían comprado dólar MEP y CCL. Antes era impensado que alguien te dijera tengo que vender y ponerme en pesos, pero hoy la gente ve hace cinco meses que pierde bastante plata con el dólar, hasta un 4 o 5% mensual, mientras las tasas de interés están levemente positivas, lo que favorece el carry trade”, expresó.

“Antes la gente no tenía confianza y en los últimos dos o tres meses cada vez más gente elige una parte de su portafolio tenerlo en pesos a tasa. Es un gran logro del gobierno, porque es una demanda de pesos genuina”, apuntó.

Los sectores ganadores de la coyuntura y el blanqueo

Al referirse a los sectores que tomaron impulso en los últimos tiempos, Posleman aseguró que “el sector de la energía es claramente el destacado, sobre todo el petrolero, aunque también la minería y el litio, así como el sector bancario, que tuvo un repunte desde mínimos históricos porque el Estado se está retirando para que el mercado pueda entrar a tomar deuda con tasas estables y tiene para crecer muchísimo”.

Savoldelli mencionó también a la rama energética y financiera al señalar que “vienen muy bien” y lamentó: “Nos encantaría que haya más sectores. Tenemos muchas empresas que por varios motivos el mercado no las incorporó”.

En cuanto a un posible activo estrella, ambos especialistas destacaron los bonos argentinos, entre los que resaltaron al bono global GD35 y al BOPREAL.

Por último, sobre el blanqueo, el referente de Ualá consideró que “es una gran oportunidad” y valoró que “el gobierno hizo el esfuerzo para alinear los incentivos y veamos los números que vemos hoy”, mientras indicó que “ahora hay que lograr que los dólares se queden en el sistema y se transformen en inversión, ahorro y crédito”.

Al respecto, Posleman agregó: “Siempre creímos que iba a ser un éxito porque en Argentina hay una economía en negro gigantesca y necesita volcarse a la economía real. Se blanqueó 12.000 millones en efectivo, pero falta más”.

Y recordó que “el 80 o 90% del inversor promedio está en activos en cash o inmuebles, algo que es producto de la historia”. “Cambiar culturalmente eso va a llevar 30 años porque ya tuvimos una experiencia fallida. Entonces esto no es una carrera de 100 metros, sino una maratón”, concluyó.