El petróleo podría superar los u$s250 por barril: las miradas se posan en Medio Oriente y Rusia

El jefe de Rosneft advirtió por un escenario extremo si al bloqueo en Ormuz se suman nuevas restricciones al crudo ruso.

El precio del petróleo volvió a quedar condicionado por la escalada en Medio Oriente y las tensiones con Rusia.

Los precios internacionales del petróleo podrían superar los u$s250 por barril si se profundizan las sanciones contra el crudo ruso en medio de las tensiones en Medio Oriente, según advirtió el director ejecutivo de Rosneft , Ígor Sechin , durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo .

El ejecutivo ruso planteó un escenario de fuerte presión sobre la oferta global si a las restricciones actuales en el estrecho de Ormuz se le suma una nueva ofensiva contra las exportaciones energéticas de Rusia. De acuerdo con Sechin, el bloqueo en esa vía marítima ya afectó el movimiento de alrededor de 16 millones de barriles diarios , en una zona clave para el abastecimiento mundial.

En ese contexto, el jefe de Rosneft sostuvo que, si además se imponen trabas adicionales sobre los cerca de 7 millones de barriles diarios que exporta Rusia, el mercado podría enfrentar una escalada mucho mayor. Para respaldar su advertencia, citó una estimación del exdirector ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía , Nobuo Tanaka , quien proyectó que el crudo podría superar los u$s170 por barril bajo un escenario de mayores restricciones.

Según Sechin, a ese nivel de precios todavía habría que sumarle un impacto adicional de aproximadamente u$s100 , lo que llevaría el barril por encima de los u$s250 .

Ormuz, el punto crítico para el mercado petrolero

El estrecho de Ormuz volvió a ubicarse en el centro de la tensión internacional por su peso estratégico en el comercio de energía. Por esa vía circula una parte sustancial del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción o limitación en el tránsito marítimo suele impactar de inmediato sobre las cotizaciones.

En los últimos días, el mercado mostró fuertes movimientos por las versiones sobre incidentes en el Golfo Pérsico y por las dudas en torno a la operación de puertos clave de la región. Sin embargo, los precios retrocedieron luego de que Omán informara que las operaciones en el puerto de Mina al Fahal se desarrollaban con normalidad, tras reportes que indicaban una posible suspensión de cargas por una explosión cerca de sus muelles.

El viernes, los futuros del Brent, referencia para el mercado internacional, cerraron en u$s93,09 por barril, con una caída de 2,04%. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense terminó en u$s90,54, con un retroceso de 2,69%.

Qué precio proyecta Rosneft si se normaliza el tránsito

Más allá del escenario extremo, Sechin también trazó una proyección más moderada en caso de que se reabra por completo el tránsito por el estrecho de Ormuz. Según el ejecutivo, si la situación se normaliza, el precio promedio del petróleo podría ubicarse entre u$s95 y u$s96 por barril hacia fin de año.

Para el año próximo, en tanto, estimó que el crudo podría retroceder hacia una zona de entre u$s80 y u$s85 por barril, siempre que se reduzcan las tensiones geopolíticas y no se apliquen nuevas restricciones sobre la oferta rusa.

El mercado petrolero viene operando con alta volatilidad desde el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen sin mostrar avances concretos, mientras que el tráfico en Ormuz permanece limitado y los inversores siguen de cerca cualquier señal de interrupción en los flujos de crudo.

La demanda y el rol de la OPEP

Pese al clima de tensión, la OPEP mantuvo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 1,2 millones de barriles diarios para este año, según indicó su secretario general, Haitham Al Ghais.

El organismo sostiene que, por ahora, la demanda se mantiene firme, aunque el mercado sigue condicionado por dos factores principales: el riesgo geopolítico en Medio Oriente y la posibilidad de nuevas sanciones sobre países productores.

En paralelo, las exportaciones de petróleo iraní cayeron a su nivel más bajo en seis años, afectadas por el bloqueo naval estadounidense y por una menor demanda desde China. Ese escenario agregó presión sobre una oferta global que ya venía marcada por restricciones logísticas y tensiones diplomáticas.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump minimizó el impacto de la suba del crudo y sostuvo que el mercado esperaba un salto todavía mayor. “La gente creía que iba a llegar a 300”, afirmó, en medio de las negociaciones abiertas con Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que permita descomprimir el conflicto.