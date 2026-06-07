Patricia Bullrich marca límites al borde del Rubicón mientras Javier Milei espera a la economía

La senadora volvió a diferenciarse y ahora el Presidente tiene la pelota: ¿y si no firma el nombramiento de la jueza Michelli? Se reactiva el chat "Patricia Presidente" y los propios ven un despegue paso a paso, de manual. El Gobierno necesita ganar tiempo y el inicio de Mundial le sienta bien. Datos de la economía real no fueron alentadores, pero LLA se entusiasma con el segundo semestre. El PJ, envuelto en el cuento de la buena pipa.

Todo suma para el Gobierno en su necesidad de enfriar el partido. El Mundial, un resonante caso policial, el luto por el ídolo fallecido. Lo reconocen internamente: “Hay que pasar estas semanas” . Algunos hechos fortuitos pueden distraer y correr de la discusión temas que golpean a la Casa Rosada , como la reputación de Adorni o la interna que se recicla sin cesar. Máxime cuando los primeros datos económicos de mayo no son alentadores , al menos en cuanto a la actividad y el bolsillo.

Es que el clima político sigue caliente, más allá de la tregua en la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo . El desplante esta semana de Patricia Bullrich fue un dolor de cabeza esperable, pero un dolor de cabeza al fin, respecto de una dirigente que -parece- sigue el paso a paso del manual sobre cómo salir de una fuerza política.

“Primero: acompaño, pero no soy lo mismo. Después: acompaño, pero tengo mis límites. Finalmente: mis límites son otro proyecto político” , expresaba un dirigente que tiene diálogo con Bullrich, para quien la “objeción de conciencia” (con renuncia a disposición arriba de la mesa incluida) que enarboló la exministra para diferenciarse de Javier Milei (y de su hermana) fue una especie de “la suerte está echada”, frase que se le adjudica en latín (alea iacta est) a Julio César, pronunciada, supuestamente, al cruzar el río Rubicón hace más de dos mil años.

Porque, además, Bullrich ganó la batalla y el Senado aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli, resistida por los Milei, convirtiendo una disputa judicial en un conflicto político de alto voltaje y dándole una trascendencia inusual al Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata .

“Le quieren torcer el brazo al Presidente”, fue uno de los comentarios que brotó del Ejecutivo, donde se intentó pisar el expediente cuando se descubrió que la jueza era parienta del periodista Hugo Alconada Mon. Sea como fuere, Bullrich se quedó con esa puja y encendió una luz de alarma, ya que expuso que puede haber disidencias entre los aliados, que no son incondicionales a los libertarios y que pueden poner en aprietos al Gobierno en la arena parlamentaria, donde mejor le ha ido a LLA en este tiempo.

La postergación del tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, las dificultades explícitas para avanzar con la reforma política y las dudas respecto de la aprobación final de los cambios en el régimen de zona fría son algunos ejemplos de lo que puede venir en el Congreso. Bullrich es un eslabón clave, no solo para contener a los propios, sino porque tiene diálogo con otros actores. Por caso, la primera cucarda que se colgó al llegar al Senado fue partir el bloque del peronismo.

Una aclaración: el caso de la jueza no está cerrado. Lo señaló el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al mencionar en una entrevista que el Presidente no está obligado a firmar el nombramiento. Fuentes judiciales con afinidad al Ejecutivo consultadas por este medio habían indicado antes de la votación: “En caso de que el Senado preste el acuerdo y el Ejecutivo decida no emitir el nombramiento, el procedimiento constitucional correcto es comunicarle al Senado mediante mensaje la decisión y mandar a otro de los candidatos que figuran en la terna que le remitió el Consejo de la Magistratura”.

Las mismas fuentes judiciales ponían en duda los reparos morales (e institucionales) de la jefa de bloque de LLA en la Cámara alta. Recuerdan que el retiro de un pliego no era una novedad, ya que en 2011 “pasó lo mismo con el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj”. “También lo hizo Mauricio Macri con Alan Iud en 2017, y Bullrich no se escandalizó”, agregaron respecto de aquella decisión.

¿Avanzará en esa decisión Milei? La mesa política que se puso en stand by la semana pasada, justamente para evitar encuentros incómodos, podría reflotarse con esa cuestión como punto a discutir. ¿Será el empujón que necesita Bullrich para tomar mayor distancia y tensar sus límites respecto del proyecto libertario?

“Patricia tiene espalda propia; a diferencia de la mayoría de los funcionarios del Gobierno, no le debe nada a Milei”, dicen en su entorno. “Y juega fuerte, no anda a medias”. Asimismo, un dirigente provincial que compitió por JxC bajo el madrinazgo de la hoy senadora reveló: “Ya hace rato que se reactivó el chat de Patricia Presidente”.

¿Terminará Bullrich de cruzar el Rubicón? La pregunta excede a la propia senadora: también interpela al Gobierno y a su capacidad para administrar tensiones mientras espera que la economía vuelva a ordenar el tablero político.

La apuesta al tiempo

“Las encuestas le dan peor a él que a la gestión”, mencionó ese mismo dirigente provincial que merodeó el bullrichismo en 2023. Los últimos sondeos muestran que, dentro de la mala, hay datos positivos para el Gobierno. Depende de qué parte del vaso se mire. Uno de ellos es que el descenso brusco de las últimas semanas parece haberse detenido. Si bien la imagen de Milei no repunta, tampoco sigue cayendo.

Luis Caputo Javier Milei Milei se apoya en el optimismo para con la gestión económica y en la confianza al ministro Caputo.

También hubo una desescalada del caso Adorni en la opinión pública, sin que hayan aparecido (¿filtrado?) más gastos incongruentes con sus ingresos en estas semanas. La declaración jurada sigue en veremos y se rumorea que la presentación sería durante el Mundial. “En el entretiempo del primer partido de Argentina”, bromeaba un conocedor de las dinámicas del oficialismo.

Un estudio de Opinaia, basado en un relevamiento de 1.000 casos realizado entre el 22 y el 27 de mayo, mostró que el 59% considera negativa la situación actual. Apenas un 15% afirma que es positiva y un 26% la define como “regular”. Por su parte, la consultora Opina Argentina, de Facundo Nejamkis, ubicó a Patricia Bullrich como la dirigente con mejores registros entre los libertarios, incluso por encima de Milei.

Desde ya, en el Gobierno acusan recibo de la situación. Son optimistas respecto de que la economía real repunte y se imponga sobre la política. “En el segundo semestre, la idea de Milei es ponerle plata en el bolsillo de la gente”, se entusiasmaba ante Ámbito un importante dirigente de LLA en la provincia de Buenos Aires. Otros libertarios son más descreídos y sospechan que el ancla fiscal se mantendrá a rajatabla. Que en momentos en que la recaudación no repunta —más allá del último dato de crecimiento explicado por la excepcionalidad de Ganancias— la motosierra no se detendrá.

Independientemente de la necesidad de Milei de sostener un relato de tablas económicas al alza, la recaudación de impuestos ligados al consumo, como IVA o impuesto al cheque, volvió a mostrar descensos, según datos de Hacienda. Hubo bajas tanto en patentamientos de 0 km como en producción automotriz (según ACARA y ADEFA, respectivamente). También retrocedió la compra de maquinaria agrícola. Las operaciones con tarjeta de crédito cayeron por quinto mes consecutivo en términos reales, según First Capital. La morosidad volvió a subir en abril, al 12% en bancos y 31% en fintech, según un informe de 1816. Y así se podría seguir.

Una realidad paralela al ingreso de dólares, que sigue acelerándose y que permitió al Banco Central superar ya la compra de u$s10.000 millones que tenía prevista, como mínimo, para todo 2026. No obstante, las reservas no repuntaron, producto de pagos a organismos y de una variación en la cotización del oro.

La inagotable espera opositora

La oposición, mientras tanto, sigue en el mismo estado: desarticulada y sin resolver sus propias internas. De hecho, la novela del PJ entró en una fase agotadora, reducida a quién golpea primero la puerta. “Si Cristina lo hizo gobernador y después Axel no la apoyó para que sea presidenta del PJ… él la tiene que llamar”, mencionaba un intendente que no es de La Cámpora pero que tiene un vínculo cercano con el kirchnerismo.

“No vamos a ir a arrodillarnos, menos si La Cámpora no da señales de que va a parar de desgastar a Axel”, respondían en La Plata. Una especie de cuento de la buena pipa, donde de uno y otro lado empiezan a reconocer que, al final del camino y por necesidad, terminarán acordando.

“Cristina sabe que no tiene otro candidato mejor que Axel; aunque no guste, no aparece otro”, decía el intendente. Más álgida parece la negociación por el candidato bonaerense. Allí La Cámpora no planea ceder en sus aspiraciones de colocar al potencial sucesor de Kicillof a cambio de respaldarlo en la presidencial, mientras el mandatario no está dispuesto a aceptar cualquier nombre. La lista se achica entre los vetos cruzados de uno y otro lado.

En ese espejo también puede mirarse el oficialismo. Mientras Milei necesita que pasen las semanas para que la economía recupere centralidad y alivie las tensiones políticas, el peronismo tampoco logra resolver las propias.