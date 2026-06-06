Tras postergarse el último adiós y las idas y vueltas, finalmente se confirmó que el artista será despedido en el parque ubicado en Avellaneda. Además, Los fundamentalistas del aire acondicionado - su última banda - llevarán adelante el show que tenían pactado para este sábado en Comodoro Rivadavia.

Archivo. Tras las misas espontáneas del viernes, el icónico artista tendrá su despedida final el domingo desde las 11.

Finalmente, el último adiós al músico y artista Carlos Indio Solari se llevará adelante este domingo 7 de junio, desde las 11 en Parque Domínico, salón Gatica, ubicado en la Avenida Bartolomé Mitre al 4700, Avellaneda. La ceremonia abierta al público tendrá lugar luego de un último adiós privado que se haría este sábado y a la expectativa de un banderazo en el Obelisco .

Ante la expectativa por la convocatoria, el municipio montó un importante operativo de seguridad y se esperan que trabajen unas 1.500 personas, de las cuales 700 ya se encuentran desplegadas en el predio. El espacio elegido está ubicado en Villa Domínico , partido de Avellaneda, y se trata de un complejo recreativo y deportivo de unas 10 hectáreas, conocido popularmente como Parque Domínico, aunque su nombre oficial es Parque Los Derechos del Trabajador .

Al estar a solo unas cuadras de la Estación Villa Domínico del Tren Roca , se facilita la llegada de los aficionados desde distintas partes del AMBA. También se puede acceder con líneas de colectivos de gran llegada como 148, 159, 178, 247, 17, 22, 98 y 197 .

Al estar a solo unas cuadras de la Estación Villa Domínico del Tren Roca, se facilita la llegada de los aficionados.

El velatorio del Indio Solari será el domingo en el Parque Domínico de Avellaneda

Anteriormente, la familia del líder había confirmado que el velatorio público sería este domingo. La decisión fue comunicada a través de un mensaje publicado en Instagram, donde explicaron que la fecha se eligió para permitir que puedan llegar seguidores desde distintos puntos del país.

image La convocatoria guardaba expectativa desde el anuncio de la muerte del ídolo.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmaremos el lugar y la hora”, señalaron en el comunicado. La confirmación llegó después de varias horas de versiones cruzadas sobre el formato, la fecha y la sede del homenaje.

Durante el viernes había circulado la posibilidad de que la despedida se realizara el sábado, mientras que desde distintos sectores se analizaban espacios capaces de recibir una convocatoria multitudinaria.

image La ubicación del predio donde se realizará la despedida.

Entre las alternativas evaluadas apareció Tecnópolis. Según fuentes oficiales, el Gobierno intentó contactarse con representantes de la familia para poner a disposición el predio de Villa Martelli, una opción que ganó fuerza por su capacidad operativa, amplios accesos y espacios abiertos para organizar un dispositivo de seguridad acorde a la magnitud del evento.

También trascendieron, de manera extraoficial, versiones que mencionaban a los estadios de Boca Juniors y Racing Club como posibles sedes. Sin embargo, ninguna de esas opciones fue confirmada por el entorno del músico y terminaron perdiendo fuerza con el correr de las horas.

Otro de los lugares descartados fue el Congreso de la Nación. Sobre esa posibilidad se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien explicó en redes sociales que el Palacio Legislativo no reunía las condiciones necesarias para albergar un evento de semejante escala.

velatorio indio avellaneda Desde este sábado ya se registran operativos policiales en las inmediaciones del predio.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, sostuvo.

Los Fundamentalistas mantienen su show en Comodoro Rivadavia

La muerte del Indio también había abierto interrogantes sobre el recital que Los fundamentalistas del aire acondicionado tenían previsto realizar este 6 de junio en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, la banda decidió seguir adelante con la presentación y anunció, además, que será transmitida en vivo a través de plataformas digitales para que los seguidores puedan acompañar el homenaje desde distintos lugares.

“Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer”, habían explicado en un comunicado difundido en redes sociales. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de mantener el show, que funcionará como uno más de los tantos homenajes que están rodeando la muerte del enigmático cantante.

indio solari “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer”, habían explicado los Fundamentalistas en un comunicado difundido en redes sociales. Instagram Indio Solari

Los músicos reconocieron que la noticia impactó de lleno en el grupo, pero explicaron que el encuentro con el público fue la opción que sintieron más cercana en este contexto. “El corazón nos pide juntarnos”, señalaron entre el dolor.

También anticiparon que el espectáculo tendrá un carácter diferente al originalmente previsto. “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”, afirmaron.

El mensaje concluyó con una despedida cargada de emoción para quien fue el líder y referente de toda una generación del rock argentino: “Te amamos, Indio...”.