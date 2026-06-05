La Selección Argentina pone primera rumbo al Mundial: cuándo juega ante Honduras y qué equipo prepara Lionel Scaloni

El conjunto nacional se pone a punto antes del debut mundialista contra Argelia el próximo 16 de junio. Algunos futbolistas todavía arrastran molestias y están en duda.

La Selección Argentina comenzará este sábado su preparación final para el Mundial 2026 cuando enfrente a Honduras en el primero de los dos amistosos programados antes del debut oficial en la Copa del Mundo . El encuentro servirá como una prueba importante para Lionel Scaloni , que buscará evaluar el estado físico de varios futbolistas que arrastran molestias y llegan con lo justo a la gran cita internacional.

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El partido se disputará en el estadio Kyle Field, ubicado en College Station, Texas , y marcará el inicio de una semana clave para el seleccionado campeón del mundo.

Argentina ya se encuentra instalada en Kansas City, ciudad elegida como base durante el Mundial , donde el cuerpo técnico trabaja intensamente en la puesta a punto del plantel.

El duelo ante Honduras aparece como una oportunidad para observar rendimientos individuales y administrar cargas físicas de cara al estreno mundialista frente a Argelia.

Las lesiones y molestias de varios integrantes de la lista obligaron a Scaloni a planificar variantes y cuidar futbolistas que habitualmente forman parte del equipo titular.

Las bajas que tendrá la Argentina

Uno de los ausentes será Emiliano Martínez, quien continúa recuperándose de la fractura en el dedo anular de la mano derecha.

Pese a la lesión, el arquero transmitió tranquilidad y aseguró que llegará en condiciones al debut mundialista. Mientras tanto, Gerónimo Rulli aparece como el principal candidato para ocupar el arco frente a Honduras.

En la defensa tampoco estaría desde el inicio Cristian Romero, que viene recuperándose de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla y sería preservado para evitar riesgos. En su lugar jugaría Lisandro Martínez, acompañando a Nicolás Otamendi.

Las complicaciones físicas también afectan los laterales. Tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina continúan recuperándose de desgarros musculares, por lo que el puesto de lateral derecho se lo disputan Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández conformarían el trío titular. La ausencia más importante en ese sector será la de Leandro Paredes, quien continúa recuperándose de una molestia en el isquiotibial derecho que sufrió durante su último compromiso con Boca.

Aunque el volante avanza favorablemente en su recuperación, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo en esta instancia de la preparación.

Las bajas también alcanzan a la ofensiva. Ni Lionel Messi, ni Julián Álvarez, ni Nicolás González, ni Nicolás Paz estarán disponibles para este compromiso debido a distintos problemas físicos.

Ante ese escenario, Scaloni apostaría por un tridente ofensivo integrado por Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

entrenamiento selección Thiago Almada fue uno de los delanteros que probó Scaloni en el equipo titular. @afaselección

La presencia de Simeone desde el arranque representa una de las principales novedades dentro de una formación que tendrá varias modificaciones respecto del equipo ideal.

Cuándo es el partido y dónde ver Argentina-Honduras

El encuentro entre Argentina y Honduras se jugará este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas.

El inicio está previsto para las 21 horas de la Argentina y podrá verse por TyC Sports, Telefe y LPF Play.

Probables formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

El camino de Argentina en el Mundial

Tras este amistoso, la Selección disputará un segundo encuentro preparatorio frente a Islandia antes de enfocarse completamente en el Mundial.

El debut será el 16 de junio ante Argelia en Kansas. Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, también en territorio estadounidense.

Con varias figuras entre algodones, el objetivo de Scaloni es claro: llegar al estreno con todos los futbolistas en plenitud física para defender la corona conquistada en Qatar 2022.