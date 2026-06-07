Fórmula 1: Franco Colapinto fue penalizado por exceso de velocidad y abandono de Max Verstappen en el inicio del Gran Premio de Mónaco

El argentino recibió una penalización de cinco segundos en una jornada complicada para varios pilotos. Verstappen abandonó en la largada.

Tras una problemática largada, Franco Colapinto pudo capitalizar su ventaja al principio pero se ubica en el puesto 14, tras una buena largada en el Gran Premio de Mónaco. Mal inicio de carrera par a Max Verstappen , que debió abandonar apenas inició la carrera por problemas en el motor. Kimi Antonelli con Mercedes, Lewis Hamilton y Charles Leclerc (con Ferrari) lideran el podio en el principado.

La estrategia de los equipos juega un rol fundamental, sobre todo en el circuito monegasco, donde la tracción y el desgaste de neumáticos juega su partido aparte. También es crucial la asistencia en boxes, lo cual genera congestión y atrasos, lo que influye en las posiciones.

El piloto argentino registró un tiempo de 1:13.995 en la clasificación y, aunque mostró una mejora respecto a los entrenamientos libres, no logró meterse entre los diez mejores en una de las jornadas más ajustadas del fin de semana.

“Muy cerca, una pena. Cuando está tan parejo y no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas del primer sector iba bien, pero el segundo hay curvas muy lentas y me está costando un montón este fin de semana. Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante. Es como una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta. Dimos un pasito, pero en una pista como Mónaco, cuando no tenés esa confianza se complica. Estuve muy cerca”, analizó tras la clasificación.

Gran Premio de Mónaco: Franco Colapinto largó 14°

El pilarense reconoció que nunca terminó de sentirse cómodo con el comportamiento del auto y que, pese a los cambios realizados durante el fin de semana, no logró encontrar la puesta a punto ideal. “Con el feeling feo que tuvo todo el fin de semana, haber quedado tan cerca de la Q3 es bueno. Pero, obviamente, una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto. Trabajaremos para estar un poco mejor mañana y volver fuertes en Barcelona”, explicó.

A lo largo de las prácticas y la clasificación, Colapinto insistió en que la principal dificultad apareció en los sectores más lentos del circuito, donde la falta de confianza le hizo perder tiempo valioso frente a sus rivales.

“Estuve empujando todo el fin de semana, pero como que nada hacía click. Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro todo. Fue un fin de semana raro en general, no es lo que esperábamos. Pierre estuvo un poco más cómodo al principio, la experiencia acá en Mónaco es un gran punto. Tener muchas carreras acá es importante para la confianza”, sostuvo.

Y agregó: “Un poco con bronca, pero hice lo mejor que pude. Una qualy difícil. Estuve cerca en la Q1 y en la Q2, pero no terminamos de hacer click”.

La gran sorpresa de la clasificación fue Andrea Kimi Antonelli, puntero en la tabla de pilotos. El joven italiano marcó un tiempo de 1:12.051 y se quedó con la pole position tras superar por apenas 0,043 segundos a Max Verstappen.

Detrás de ellos partirán Lewis Hamilton, con Ferrari, y Charles Leclerc, que terminó cuarto luego de sufrir un choque en su último intento. George Russell finalizó sexto.

El mensaje de Franco Colapinto al llegar al GP de Mónaco: “Hoy es un gran día”

A pocas horas del comienzo del Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto se mostró relajado, sonriente y con mucha confianza. El piloto argentino llegó este domingo al paddock acompañado por su novia, Maia Reficco, y dejó un mensaje que llamó la atención de los fanáticos.

“Hoy es un gran día”, afirmó ante las cámaras mientras caminaba por el circuito de Montecarlo rumbo a los boxes de Alpine.

Colapinto se tomó varios minutos para saludar a los seguidores que lo esperaban en la entrada del paddock, firmó autógrafos y se sacó fotos antes de enfocarse en una de las carreras más importantes del calendario de la Fórmula 1.

Además, fiel a su estilo, también tuvo tiempo para una broma relacionada con una de sus costumbres más conocidas. Mate en mano, explicó entre risas: “Ayer no tomé mucho mate; quizá ese fue el problema”.

franco colapinto1 Colapinto en Mónaco: va por otra hazaña para sumar puntos con Alpine.

Fórmula 1 2026: calendario de próximas carreras

Luego del GO de Mónaco, así continúa el calendario de la Fórmula 1 hasta fin de año: