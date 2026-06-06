Estiman que el Gobierno redujo la deuda flotante en mayo tras acelerar pagos a proveedores del Estado

Se trata del gasto abonado durante el mes que creció 1,9%. En cambio, el devengado cayó un 4,1%, lo que sería una señal de actualización de pagos atrasados.

Los primeros números de mayo relacionados con la Administración Pública Nacional (APN) anticipan que durante el quinto mes del año el Gobierno habría seguido poniéndose al día con los proveedores del Estado. El gasto pagado subió 1,9% , mientras que el devengado cayó 4,1% , lo que anticipa una baja de la denominada Deuda Flotante .

Esta deuda es la que se produce cuando se demoran los pagos autorizados en el caso de una compra, o la remisión de fondos cuando se trata de transferencias. Entre febrero y marzo, la deuda de la administración central había subido en $2 billones , al pasar de unos $1,94 billones a $4,04 billones . Luego, entre marzo y abril, se redujo y en el cuarto mes terminó en $2,79 billones . En mayo podría haber retornado a niveles de febrero (alrededor de $2 billones ).

Suele ocurrir que cuando un gobierno está complicado con los números, recurre al mecanismo de pisar por un tiempo los pagos en la previa de una revisión con el FMI. Cuando logra el aprobado, levanta el pie y se pone al día con sus compromisos.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relacionado con la Administración Pública Nacional (APN) muestra que el mes pasado el gasto devengado cayó 4,4% , mientras que el efectivamente pagado subió 1,9% en relación con igual período de 2025.

Esa diferencia implica que desde el Estado se está pagando más que el gasto autorizado en el mes, lo que indica que se están abonando saldos de períodos anteriores.

Captura de pantalla 2026-06-05 175759

Es de recordar que entre febrero y marzo el Gobierno enfrentó las mayores crisis con transportistas de pasajeros, personal de hospitales nacionales y proveedores del PAMI. Eran reclamos por falta de pago o falta de actualización de haberes.

Qué pasó entre enero y mayo

Según indica el IARAF, si se toma el gasto devengado de los primeros cinco meses, solamente tres de los once tipos de gasto tuvieron incrementos: el gasto en activos financieros, con una suba de 126%, seguido de las transferencias a otras entidades del SPN, con 22,3%, y el gasto en jubilaciones y pensiones (el rubro con mayor participación), con una suba del 7%.

Captura de pantalla 2026-06-05 175443

Por otro lado, los gastos con mayores caídas fueron las transferencias al exterior (-98,8%), las transferencias a provincias y municipios (-70%) y los servicios no personales (-45,2%).

En cambio, si se analiza lo efectivamente pagado en los primeros cinco meses, el reporte indica que "la variación es del -4,1%", plantea el estudio.

Las cuentas del Sector Público Nacional de mayo

El incremento del gasto de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye la administración central y los organismos descentralizados, puede tomarse como un proxy del Sector Público Nacional, que también incorpora a las empresas públicas y es el agregado que observa el FMI.

El último dato de abril ya había mostrado una suba del gasto primario del 1,6%, en un mes en el que los ingresos habían caído 2,1%. De esta manera, el Gobierno rompió su propia regla de ajustar el gasto en la misma medida en que disminuyeran los ingresos.

La diferencia es que en mayo, debido a la suba extraordinaria de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, la recaudación total habría crecido 1,7%, por lo que es previsible que las cuentas hayan cerrado en equilibrio.