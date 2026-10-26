Daniel Zampone: "No es lo más rentable el ladrillo, pero sí lo más seguro" + Agregar ámbito en









El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina se mostró optimista con el futuro del mercado durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Real Estate.

Zampone destacó el valor de refugio del ladrillo en la coyuntura actual.

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Daniel Zampone, manifestó su optimismo sobre el futuro del mercado inmobiliario durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Real Estate.

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En la cita, moderada por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré, Zampone expresó: “Estoy esperanzado y me agarro de los números. En Ciudad de Buenos Aires, 2025 fue el cuarto mejor año en lo que va del siglo”.

“Entiendo que hubo muchas buenas noticias como la derogación de la ley de alquileres, planchar el dólar, el blanqueo y que el año pasado de cada 100 operaciones teníamos 23 con crédito cuando antes no existía”, analizó.

Al mirar el primer semestre, señaló que estuvo “entre 6 y 7 puntos”, mientras que para la segunda mitad del año vaticinó “de 7 a 8”, pese a que “bajó mucho el crédito”. “Tengo muchas expectativas de que 2027 va a ser un muy buen año”, aseguró y, sobre los riesgos, expresó: “Lo peor que le puede pasar al mercado es que no haya crédito y que se mueva el dólar. Hace rato que Washington está tranquilo y entiendo que va a seguir así y eso favorece al mercado”.

La reactivación del crédito, un factor clave Zampone admitió que “falta reactivar el crédito y ojalá lleguen a lo que es pozo, porque sería fantástico para constructores y compradores, pero también por la cantidad de puestos de trabajo que genera tanto la obra como las pymes de la zona”.

Con respecto a medidas para dar mayor fluidez, comentó: “Hace poquito nos juntamos con las autoridades del Banco Nación y les pedíamos que bajen un poco el scoring y nos decían que la validez del crédito es de acuerdo a cuánta gente califique”. “Sacaron la web +Hogares y nos dijeron que, de cada 100 créditos, 94 los daban ellos. Entonces, si bajaban el scoring, colapsaban. La expectativa es que se sumen otros bancos a esa movida”, completó. Buenas sensaciones para 2027 En tanto, Zampone llamó a “apostar al inmueble a estrenar y al usado”, al considerar que “siempre hay que elegir el ladrillo como refugio de valor y la historia me avala”. “Creo que vamos a tener un buen año en 2027 porque los años impares son los que se activa la economía y vienen buenas noticias. Creo que va a llegar al mercado inmobiliario y vamos a tener más créditos, un blanqueo y el dólar va a seguir planchado. De 0 a 10, va a estar entre 8 y 9 puntos”, se esperanzó. Y cerró: “No es lo más rentable el ladrillo, pero sí lo más seguro. Los precios van a subir porque todavía estamos baratos. Si hoy me dan 100.000 dólares, salgo corriendo a comprar ladrillo”.