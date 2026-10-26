Del "freno a la derecha" a la "remontada histórica": así reflejó el mundo el triunfo de Lula

The New York Times, The Guardian, El País y la BBC destacaron la victoria del mandatario brasileño, que revirtió el resultado de la primera vuelta y consiguió un cuarto mandato. Presidentes de América Latina también lo felicitaron y reivindicaron la cooperación regional.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño tuvo repercusión inmediata en los principales medios internacionales, que destacaron la remontada del presidente frente a Flávio Bolsonaro y el carácter histórico de su cuarto mandato. La prensa de Estados Unidos y Europa puso el foco en el resultado como una señal para el escenario político regional, en un contexto marcado por el avance de fuerzas de derecha en distintos países de América Latina.

El diario estadounidense The New York Times tituló que Brasil reeligió a Lula y destacó el rechazo de Flávio Bolsonaro al resultado de los comicios. El periódico también había planteado que la elección representaba una prueba para la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la política latinoamericana.

Por su parte, The Washington Post presentó el resultado como una interrupción del giro hacia la derecha en América Latina.

La cadena británica BBC destacó que Lula obtuvo un cuarto mandato tras haber quedado detrás de su rival en la primera vuelta, mientras que el diario español El País puso el acento en la remontada electoral y en el papel del mandatario brasileño como una figura de resistencia frente al avance de la extrema derecha.

En Europa, el británico The Guardian también resaltó la victoria inédita de Lula, quien perdió la primera vuelta y logró revertir el resultado en el balotaje. El medio vinculó el desenlace con la derrota política del bolsonarismo y el regreso de la izquierda brasileña al centro de la escena regional. En Francia, Le Monde había seguido de cerca una campaña marcada por la polarización y las diferencias entre los dos candidatos en materia económica, social y de política exterior.

La cobertura internacional también hizo hincapié en la diferencia final entre ambos candidatos. Lula se impuso con cerca del 51,76% de los votos, frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, y consiguió una ventaja de más de cuatro millones de sufragios. El resultado tuvo un peso adicional porque el actual mandatario había quedado en segundo lugar en la primera vuelta, el 4 de octubre, y logró revertir esa tendencia en apenas tres semanas.

Las felicitaciones de los presidentes de América Latina

La victoria también generó reacciones de distintos dirigentes extranjeros. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado y escribió: “¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil! ¡Felicidades, presidente Lula!”. Su mensaje puso el foco en la legitimidad del proceso electoral y en la continuidad del liderazgo del mandatario brasileño.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Desde Chile, el presidente José Antonio Kast felicitó a Lula y afirmó que ambos países tienen un futuro compartido. También anticipó que buscarán profundizar una agenda de integración económica y combate al crimen organizado. La reacción tuvo especial relevancia por las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración… pic.twitter.com/ANRuEPbbaT — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó a Lula como un amigo y lo felicitó tanto por el triunfo como por la celebración democrática que representa un proceso electoral. En la misma línea, el mandatario paraguayo Santiago Peña destacó el recorrido democrático brasileño y señaló que ambos países comparten una agenda de integración y desarrollo.

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo.



Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

También se sumó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien felicitó al mandatario brasileño y remarcó que la región enfrenta desafíos comunes que requieren cooperación. Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó los vínculos históricos entre ambos países y planteó la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales y generar nuevas oportunidades.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria.



Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

Lo propio hizo la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien en su cuenta de X escribió: "Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática". Además, envió un mensaje de coordinación: "Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos".

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática.



Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel calificó el resultado como una victoria histórica y celebró la continuidad de un camino asociado, según expresó, con la paz, la soberanía y la justicia social. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también felicitó al pueblo brasileño y a Lula, y manifestó su voluntad de mantener la cooperación entre ambos países.

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo.



1/2 pic.twitter.com/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

Las repercusiones reflejaron tanto la importancia de Brasil en el escenario internacional como las expectativas que despierta la continuidad de Lula en el poder. Mientras buena parte de la prensa puso el acento en la remontada electoral y el freno al avance de la derecha, los mandatarios de la región destacaron la democracia, la integración y la cooperación como ejes de la relación con el gobierno brasileño.