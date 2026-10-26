Demian Kot: "Si bien hay lugares con mucha potencialidad, hoy los costos no acompañan tanto"

El socio fundador de BairesCodeai destacó el uso de la tecnología durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

El socio fundador de BairesCodeai , Demian Kot , puso el foco en la aplicación de tecnología durante su paso por el tercer panel de Ámbito Debate sobre Real Estate , moderado por la editora de la sección Negocios de Ámbito, Yanina Otero .

Kot puso la lupa en el incipiente desarrollo de BairesCodeai: “Con mi socio somos arquitectos, pero vimos la posibilidad de poder generar una herramienta que le sirva a todo el proceso productivo de la cadena . Tiene siete u ocho meses y toda la explosión de tecnología nos permitió crecer exponencialmente” .

“La plataforma empezó siendo de prefactiblidades, que es la primera etapa de la cadena de todo el negocio. Por la demanda, empezó a crecer y a ser una plataforma de gestión integral del suelo donde también tiene funcionalidades como motor de oportunidades, que permite buscar aquellas tierras que no salieron a la venta y generar el suelo urbano ”, expresó.

Con respecto al uso de la tecnología, Kot señaló que el desarrollo de BairesCodeai surge por “ el acceso a la información, el dinamismo y la velocidad, porque trabajamos en el ámbito privado y entendemos necesidades, tiempos y demandas ”.

“En base a eso creamos un producto en constante crecimiento que reduce un montón los tiempos. Acorta lo que era una semana en un día y lo que era dos semanas a menos de dos días”, destacó y, con respecto a las ventajas, planteó: “Permite analizar un montón de parcelas que antes tal vez no daba el tiempo físico y también tener mucha salida y exposición al mercado. También tener toda la información en un solo lugar para tener todo centralizado y tomar las mejores decisiones en un mercado tan golpeado como viene”.

“Es fundamental contar con volumetría y de cómo son esos metros que salen, pero también de toda la parametrización económica que trae esos metros asociados”, señaló e insistió: “Es muy importante el trabajo previo para que cierre el negocio. Sin el primer paso certero, se va haciendo una bola de nieve”.

Ante la posibilidad de nuevos proyectos, admitió que “hay un montón de zonas con metros ociosos donde el mercado está yendo”, pero contrapuso que “si bien hay lugares con mucha potencialidad, hoy los costos no acompañan tanto”.

La oportunidad en el Corredor Norte

Kot sostuvo que la plataforma “sirve para toda la cadena porque es un motor de oportunidades donde permite, por ejemplo, en Corredor Norte, donde están principalmente los desarrollos ABC 1, salir a buscar esas zonas donde hay parcelas subutilizadas”.

“La plataforma no scrapea y busca en portales propiedades publicadas, sino busca parcelas que no están necesariamente en venta y tienen potencial de crecer. Tanto por cuestiones propias o porque son receptoras de capacidad constructiva adicional, que es una herramienta nueva que permite la normativa”, expresó.

“Lo que vemos es que en ese sector hay oportunidades. No son muchas, porque está bastante consolidado, pero las que hay se pueden ver fácilmente en la plataforma”, apuntó y aclaró que “no reemplaza a desarrolladores y brokers, sino que es un complemento”.