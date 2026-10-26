Fernando Sánchez Zinny: "Para que funcione el crédito, tiene que bajar la inflación y que la estabilidad económica se mantenga"

El director de RED Real Estate Developers, representante de Udaondo Buenos Aires, puso el eje en la macro durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

El director de RED Real Estate Developers , representante de Udaondo Buenos Aires , Fernando Sánchez Zinny , se refirió a la evolución del mercado inmobiliario y las oportunidades a futuro durante su paso por el segundo panel de Ámbito Debate sobre Real Estate .

En el ciclo, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Sánchez Zinny se refirió a la actualidad y sostuvo que “hay muchos submercados dentro del mercado y es difícil hablar en términos generales”, al graficar: “Si preguntabas pospandemia cómo iba el negocio a los que desarrollábamos edificios nuevos estábamos en la bancarrota y el que vendía lotes en el mejor momento histórico de la Argentina”.

“En desarrollo pasa algo parecido. El segmento más alto ha acomodado más fácil y rápidamente los nuevos costos de construcción que el segmento medio, donde todos estamos peleando ar ver si vendemos a 3.500 o 4.000 lo que antes se vendía a 2.500 o 2.800 ”, explicó.

Sobre esta tendencia, sostuvo que “como hasta ahora el motor del financiamiento ha sido el ahorro, que es en dólares en Argentina, cuando el dólar pierde poder fuego con respecto al refugio de valor que ha sido históricamente el real estate, la gente dice ‘a este precio no compro, ¿por qué voy a sacar un 30% más de mi canuto que hace un año?’ ”.

De todos modos, pronosticó que “ ese tema va a tender a acomodarse si la actual administración renueva y el modelo económico se prolonga en el tiempo ”, aunque aclaró que para eso es necesario primero “absorber la sobreoferta de usados”.

El Proyecto Udaondo

En paralelo, Sánchez Zinny puso el foco en el Proyecto Udaondo. “Está en el distrito del Parque de la Innovación, en la cabecera de Avenida Libertador con Udaondo, y no tenemos manejo de los plazos, porque es un proyecto inmenso con 160.000 metros de construcción total”, observó.

Indicó que “el foco está puesto en cada uno de los detalles” y sostuvo: “Tomamos un año y medio de tiempo para desarrollar el proyecto, diseñar el producto y definir la forma de comercializarlo y comunicar el proyecto. La obra lleva un año y medio, pero todavía no salimos del pozo, que tiene cinco niveles de subsuelo con mil cocheras”.

Al mismo tiempo, por la magnitud del proyecto, sostuvo que “cada cosa que hacés tiene un impacto económico fenomenal” y planteó: “Cada acierto es un ahorro de mucha plata y cada error es igual. Entonces el foco está en el detalle.

“Pensamos que ese conjunto va a recibir comercio electrónico por alrededor de 400 o 500 paquetes por día. Entonces, pensar cómo es la logística y la seguridad, implica poner la cabeza en un formato distinto de los proyecto habituales. Es un desafío muy interesante”, reconoció.

Costos y crédito

Con respecto a los valores, Sánchez Zinny aseguró: “Si el modelo económico se termina estabilizando, no veo que el costo de construcción baje. Va a haber un aumento del poder adquisitivo también. La mirada sobre afinar la eficiencia va a ser más importante que nunca”.

Por su parte, el referente de RED admitió que en Argentina “el mercado de capitales con el de real estate nunca se han llevado bien”, por lo que llamó a construir “un flujo de fondos en pesos que permita que el sector medio que tiene capacidad de compra, pero no los instrumentos, empiece a funcionar y mueva el amperímetro”.

Al ser consultado por los créditos hipotecarios, consideró que es una herramienta que “funciona de manera muy incipiente y no es nada para el déficit habitacional que hay”, mientras afirmó que, para un mayor éxito, “primero tiene que bajar la inflación y después que la estabilidad económica se mantenga”.