Diego García: "Veo 2026 como un año de crecimiento moderado, pero sostenido"

El director general de CVC Corp Argentina, Diego García , manifestó su optimismo sobre el turismo emisivo durante el año que viene, durante su participación en el tercer panel de la Cita de CEOs , evento con el que cierra la agenda 2025 de Ámbito Debate .

En el ciclo, moderado por el jefe de Economía y Finanzas, Juan Pablo Marino , García señaló que CVC Corp “es una empresa de unos 3.000 millones de dólares de un grupo brasileño, con casa matriz en Santo André, en San Pablo, que cuenta con 2.500 empleados y ocho marcas, tres de las cuales son de Argentina”.

Sobre las operaciones a nivel nacional sostuvo que “tiene una estructura con 600 personas que hacen a la empresa Almundo , que es un B2C de travel y tiene cobertura en 23 provincias y 180 franquicias; Biblos , un B2C de travel orientado al ‘high-end’; y Ola , que es un B2B, donde atendemos más de 2.000 agencias en todo el país”.

García consideró que para el turismo “ fue un año muy positivo ”, al considerar que el sector estuvo “tocado por una varita mágica”. “Pospandemia, el turismo cumple un rol muy importante no solo en Argentina, sino a nivel global. La gente hizo un ‘consumo venganza’ después de haber estado recluida uno o dos años y hubo una recuperación muy fuerte”, interpretó.

En ese sentido, aseguró que “Argentina no fue ajeno a esto y a las empresas del grupo les fue muy bien en 2025”, destacando que “Almundo quizás tiene un mix de público doméstico e internacional, con una proporción de 40/60, pero a nivel facturación es 80 internacional y 20 por ticket medio”.

Pensando en la temporada de verano, anticipó que “la anterior a Brasil fue muy buena y la que viene va a ser mejor todavía, porque la oferta creció un 36% en asientos disponibles para la temporada”, aunque contrapuso: “Vemos que a nivel oferta de asientos, Argentina no está creciendo a las tasas que están creciendo, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos o Europa”.

Cambio de tendencia: uso de dólares para pago de viajes

Al referirse al valor del crédito, Garciá consideró que en la actividad turística “cambió a partir del gobierno anterior. “El Banco Central tiene prohibida la venta en dólares en cuotas. Entonces, hoy vos no podés financiar a través de una entidad financiera cualquier viaje al exterior”, apuntó.

En ese sentido, agregó: “Hoy el crédito lo tenés para viajes nacionales a través de cualquier banco hasta 18 cuotas, aunque hoy igual la gente elige entre tres y seis cuotas, salvo eventos como el CyberMonday, Hot Sale o Black Friday”.

“Lo que estamos haciendo en los viajes internacionales es parcializar el pago antes de tu viaje. Vos podés pagar hasta antes de la fecha de viaje y con este gobierno se cambió la tendencia de pago. Hacía 15 años no vendíamos en dólares y a partir de los cambios que hizo este gobierno para cuidar de las reservas, la gente sacó sus dólares de abajo del colchón o de sus cuentas para pagar sus viajes internacionales en dólares”, detalló.

Expectativas positivas para 2026

Finalmente, García resaltó que “las expectativas son positivas respecto a 2026”, aunque admitió que “el crecimiento va a ser un poco más moderado, pero sostenido”.

En ese sentido, destacó que “hay grandes eventos, como el Mundial, que hicimos una precompra de paquetes turísticos y ya tenemos el 40% vendido” e insistió: “Creo que, pasadas las elecciones, nos va a dar una estabilidad el año que viene. Si bien hay que pasa a nivel global, con guerras y cuestiones que terminan golpeando a pesar de estar lejos, veo un año con previsibilidad, que nos va a permitir tener un año tranquilo para planificar”.