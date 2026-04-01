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1 de abril 2026 - 00:13

Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 1 de abril

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar blue opera a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 1 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.382 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.454,14, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.612, según Binance.

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