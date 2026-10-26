Hugo Koifman: "Los márgenes chicos no son un problema per sé, sino la falta de previsibilidad a futuro"

El CEO de Branson Real Estate cuestionó algunas decisiones macro al participar del segundo panel de Ámbito Debate sobre Real Estate.

El CEO de Branson Real Estate , Hugo Koifman , trazó un diagnóstico sobre el panorama para los desarrolladores inmobiliarios durante su paso por el segundo panel de Ámbito Debate sobre Real Estate , moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Koifman reconoció que “ el emprendedor de real estate es un personaje bastante particular, porque es un mercado poco previsible ”, pero marcó: “Uno siempre puede seguir haciendo cosas. Hoy estamos lanzando varios proyectos y lo que falta es previsibilidad para costos y valores de venta”.

Al analizar la realidad argentina, indicó que “ uno de a poquito va surfeando la ola y entendiendo las nuevas situaciones macro que están sucediendo, con la baja de la inflación, un dólar estabilizado o planchado ”.

A su vez, miró positivamente “ el crecimiento de los créditos, potenciado un poco por medidas del gobierno, que está haciendo que el mercado se empiece a dinamizar un poco, sacando stock de producto usado y logrando que el consumidor empiece a ir nuevamente al producto de pozo o de etapa intermedia ”.

Al referirse a los lineamientos de Branson Real Estate, Koifman mencionó tres proyectos residenciales: “Uno es de súper lujo en la esquina de Alvear y Ayacucho ; otro en Ayacucho y Vicente López , de un segmento un poco más bajo; y otro en Barrio Norte, en Peña y Sánchez de Bustamante ”.

Sobre la iniciativa de mayor lujo, destacó que “no se ve tan afectada por el tema de los costos y la gente tiende a convalidar los precios de venta”, aunque destacó que “en general se han vendido de pozo bastante bien y ha permitido financiarlos, controlando el desarrollo y los costos”.

A eso le sumó un factor adicional: “Son todos de tamaño mediano y nos da tranquilidad en los tiempos, que es algo muy complejo en Argentina más allá de la inflación y el tipo de cambio. Si uno maximiza el tiempo, el desarrollo va a tener más sentido y los márgenes van a ser más correctos”.

Los precios pueden ir al alza

En tanto, Koifman consideró que “el valor del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires está realmente bajo en comparación con ciudades de la región como Montevideo, San Pablo, Río de Janeiro, Asunción, Santiago de Chile, o incluso de Estados Unidos”.

“Buenos Aires tiene un atractivo turístico y cultural. Uno ve un montón de nómades digitales que la eligen por la calidad de vida y acceso al disfrute, que es algo que no hay en otras ciudades”, sostuvo y resaltó: “Entendemos que tiene que haber una trayectoria ascendente porque se están haciendo las cosas bien y nuestros vecinos, teniendo cualidades inferiores, tienen precios superiores”.

Costos altos, menor margen y el dólar como variable

Koifman retomó la mirada sobre los costos y consideró que es un problema “súper grave”, al señalar que “el precio de venta no tiende a acompañar”. “Los márgenes chicos no son un problema per sé, sino la falta de previsibilidad a futuro”, definió.

Y apuntó: “Tener un dólar quietito, a nuestro rubro no le conviene. Nos conviene un dólar que acompañe la inflación, que sea equivalente. Pero uno tiene que jugar con las reglas de juego de hoy y hacerlo de la mejor manera”.

Al mismo tiempo, admitió que “la inteligencia artificial está ayudando un montón a hacer mucho más prolijo los procesos y la ejecución del proyecto”.

Se necesita decisión política

Para Koifman, “hace 100 años que falta decisión política de abordar el problema de la vivienda” y reconoció que “no es un tema de agenda”, al comparar la realidad local con lo que ocurre con las protestas en España.

“Uno va al banco y se pide un crédito y es como una mala palabra. Este rubro siempre se manejó con equity, pero podría ser un gran receptor de crédito para compra de maquinaria o tecnología y nunca lo ha recibido”, cuestionó.