Marcos Victorica: "El storage llegó para quedarse"

El CEO de Bas Storage , Marcos Victorica , resaltó la oportunidad del self storage como alternativa de inversión ante el auge tecnológico, durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Real Estate .

En un ciclo que contó con la moderación de la editora de la sección Negocios de Ámbito, Yanina Otero , Victorica se refirió a la oferta de Bas Storage y precisó que “ hay un bono que cobra neto 8,5% en dólares el primer año y 7,5% el segundo año ”, mientras destacó: “A eso le sumás una valorización anual de 3, 4 o 5% y en cinco años deberías estar ganando entre 10/15%, aparte de lo que cobraste de renta, sin hacer nada”.

Sobre las facilidades de la firma, puso el foco en la comodidad: “ Lo otro importante es que la gente no tiene que hacer nada . Fundamentalmente le damos un contrato de alquiler con nosotros donde yo soy el inquilino. Está hecho precisamente para gente que no conoce Estados Unidos, no sabe inglés o no le interesa ir a verlo ”.

“ En 11 años, hay clientes que no hablé ni les conozco la cara y cobran cada tres meses como si fuera un bono del tesoro americano ”, comparó y aclaró que “el storage es como un commodity, lo que hace que sea mucho más fácil venderlo en comparación con un edificio en el sur de Florida, que te puede llevar hasta un año y medio”.

Victorica se refirió a la industria del self storage y sostuvo que “ llegó para quedarse ”. “Hay muchas empresas que van a desaparecer por el uso de la tecnología, pero en nuestro caso es al revés. Porque es el único segmento de real estate que guarda cosas y no personas. Y lo que hace la tecnología es que cada vez se produzcan más cosas, más baratas y más rápido ”, explicó.

El CEO de Bas Storage indicó que el sector “rindió 57% más que los multifamily y 80% más que los departamentos en lo que va del siglo” y sintetizó: “Esto tiene sentido si vos ves a la velocidad que crece la producción, que es mayor que la velocidad a la que crece la población”.

“Es una industria pro tecnológica, porque con la IA va a haber mucha más producción. De hecho, se dice que en pocos años el trabajo va a ser optativo y lo van a hacer las máquinas. Esto quiere decir que la gente va a tener cada vez más cosas”, señaló.

Una industria en crecimiento

Pensando en el año que viene, Victorica sostuvo que se trata de “una industria que factura 40.000 millones de dólares por año en Estados Unidos solamente en alquileres”, para luego extrapolar esa realidad a nivel global. “Está creciendo en todo el mundo. En España es un boom. En Argentina no había ninguno hace 20 años y ahora hay cerca de 20. En Brasil ya hay más de 120. Esto es porque la producción crece cada vez más y la gente necesita más lugares”.

“Como el dólar se está cayendo, cada vez más la gente quiere un título de propiedad en Estados Unidos. Nosotros los vendemos y se puede pagar con tarjeta de crédito, criptomoneda, crédito de un banco americano”, observó y destacó que es útil “para gente que quiere tener parte de su cartera con seguridad jurídica americana y después seguir invirtiendo en Bitcoin, acciones o emprendimientos en Argentina”.

“Para 2027 esperamos un crecimiento grande. Estamos buscando varias decenas de millones de dólares de nuestros inversores para comprar edificios para tener a cinco años y vendiendo a lo largo de ese plazo, porque la renta proyectada para el minorista es más de 10%”, añadió el representante de Bas Storage.

Y cerró: “Es una propuesta única en Estados Unidos, no hay otra cosa ni parecida para el inversor latinoamericano. Y lo que más nos gusta es la posibilidad de generarle la conciencia a la gente de que el dólar ese que tenía en el colchón o en el banco se ha pinchado y vale cada vez menos”.