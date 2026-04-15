Mariano Biocca: "El sector fintech en nuestro país está en un proceso de consolidación"

El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech , Mariano Biocca , encabezó el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones , que giró en torno a la transformación del sistema financiero y el impacto sectorial de la actual coyuntura económica.

En una entrevista mano a mano con el periodista especializado en Economía & Finanzas de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , Biocca aseguró que “ el sector fintech en nuestro país está en un proceso de consolidación ” y precisó: “Como toda industria, eventualmente tiene un principio de mucha ebullición y efervescencia en la cantidad de compañías y después, conforme va madurando, empiezan los distintos procesos de fusiones, adquisiciones y decisiones de modificar la estructuración societaria o de licencias”.

“ Lo que empezó siendo un conjunto de compañías pequeñas y medianas que venían a desafiar el estatus quo allá por 2016 2017 y 2018, hoy se transformó en el sistema financiero . Lo que arrancó siendo una suerte de andarivel complementario se transformó en el actor que representa el motor de dinamismo, competencia e innovación en el sistema financiero argentino”, destacó.

Biocca destacó que “lo primero que se hizo, y que era muy necesario, tuvo que ver con la distribución masiva de cuentas y con el advenimiento de las billeteras y la creación del concepto de cuenta virtual allá por 2018, con el CBU, el CVU y el alias , que para mí es una genialidad”.

“Las billeteras tuvieron un rol central en hacer del celular una puerta de acceso al sistema financiero. Esto se tradujo en que al día de hoy el 99,7% de las personas mayores de 16 años tienen acceso a una cuenta, sea virtual o bancaria, que en los hechos de uso es lo mismo, porque tenemos transferencias inmediatas, gratuitas e interoperables las 24 horas del día”, resaltó.

Para el experto, “esto es como construir cañerías” y agregó: “Tenés que hacer la infraestructura y ver qué contenido fluye. Ahí es donde empieza la etapa más vinculada a la inclusión y desarrollo financiero. Distribuiste cuentas de pago de manera masiva y eso te permitió empezar a entender ciertos usuarios y a recabar información de los cuales antes no había nada. Eran CUILs que, si buscabas, eran NN, por ejemplo los trabajadores informales”.

Panel 5 (2) Bioca destacó el rol de las billeteras virtuales y su creciente relevancia.

“No tenías manera de saber si era un buen o mal pagador. Entonces, cuando a esos millones de personas les das la oportunidad de tener una primera cuenta gratuita, la posibilidad de pagar impuestos y servicios online y le das también una tarjeta prepaga, empezás a construir un historial”, repasó.

En la misma línea destacó: “Así sabés cuánto carga, cuánto gasta, su patrón de consumo, cómo es el pago de cuentas, cómo compra online. Todo eso te da una radiografía de la persona para ofrecerle otros productos financieros que son más sofisticados y podemos hablar de un proceso de inclusión financiera digital”.

Todo esto se tradujo en una mayor adopción. “Esto hizo que en Argentina tengamos 25 millones de cuentas en el mercado de capitales. Cuando arrancó había 500.000, es decir que se multiplicó por 50 la cantidad de personas que tienen su ahorro canalizado y expuesto al mercado de capitales”, valoró y comparó: “¿Toda esta gente antes no quería invertir o no podía hacerlo de manera tan sencilla?”.

“El ticket promedio muestra que son micro ahorristas que está canalizando ahorro a esquemas que terminan en financiamiento productivo. Cuando estas personas se dieron cuenta de la importancia de no tener el dinero quieto, que es urgente en un esquema inflacionario, se abre un esquema de fondos más sofisticados, como bonos o CEDEARs”, agregó.

Las posibilidades del crédito

Para Biocca, “en el crédito está hoy el gran desafío”, precisando que en el mundo fintech se denomina como “proveedores no financieros de crédito, regulados por el Banco Central”. “Estas empresas, algunas veces asociadas a billeteras y otras veces sin esa información, pero utilizando métodos modernos de scoring, lo que hacen es prestarle dinero a personas y pymes, que en general están subatendidas o no atendidas por actores tradicionales”, resaltó.

El referente de la cámara del sector consideró que “es un tema de incentivos” y puntualizó: “Pasaron a prestarle a segmentos de la sociedad que nadie les prestaba y, si lo hacían, era el prestamista del barrio, con otros términos y condiciones”.

En cambio, sostuvo que “hoy tenés 6 millones de personas que tienen abierto un crédito con una fintech” y reconoció que “6 millones de 45 es poco”, pero valoró que “la mitad son trabajadores informales, es decir gente que labura y tiene ingresos, pero no un recibo de sueldo”.

“Entonces, lo virtuoso es que cuando esas personas sacan un primer crédito con estas empresas, tienen la obligación de informar a la central de deudores el comportamiento del usuario. Allí, otros jugadores pueden tener datos y quizás un primer crédito de 200.000 o 500.000 pesos, en cinco años termina siendo un crédito hipotecario porque la persona pudo empezar a construir un track record crediticio”, destacó.

La morosidad creciente

Con respecto a la morosidad, Biocca aseveró que “es un tema que ocupa a las empresas” y dijo que la mora “creció en todos los productos”. “Es una situación que se genera por múltiples factores que caen del lado de quienes ofrecen y de quienes toman crédito. El interés que confluye es la salud de las carteras y que esto se vaya saneando es de interés de todas las partes”, planteó.

Entre los prestadores, apuntó que por la estrategia del gobierno “de repente tenés un caudal inmenso de dinero que vuelve a estar disponible para canalizarse hacia el sector privado”.

“Cuando analizás el volumen de dinero en estos dos años se triplicó, pero cuando analizás cuántos nuevos CUILs o CUITs accedieron a crédito, te da entre 15 y 20% más. Triplicaste la canilla, pero el destino del crédito es menor. Si te duplican el crédito de todas tus tarjetas y todo lo que tenés disponible en préstamos directos, de ese lado hubo una sobreoferta ante esta disponibilidad repentina y masiva. De ese lado hay algo para pensar en este nuevo tablero”, admitió.

En la misma línea, el especialista puso el foco en los clientes y señaló: “Hasta hace dos años, cuando sacabas un crédito, por ejemplo, para comprar una tele de 600.000 pesos en 10 cuotas de 100.000. La primera cuota costaba y con la inflación que había, se terminaba licuando. Antes era una cuota y después terminaba siendo una pizza y una docena de empanadas. Hay un proceso de aprendizaje de quienes tomamos crédito, el contexto cambió y las obligaciones no se van licuando y uno tiene que ir asumiendo obligaciones que estén acorde a los ingresos que uno genera hoy y no las expectativas”.

Mariano Biocca VIDEO

¿Se puede dar el pago de salarios en billeteras virtuales?

Finalmente, Biocca puso el foco en la posibilidad de que avance el pago de salarios en billeteras virtuales, una iniciativa que el gobierno retiró de la reforma laboral. "Es una de las reformas estructurales más profundas que puede encarar un país y este fue uno de los cuatro temas más relevantes de la agenda pública y la voz de la gente. Es algo que no salió, pero está en agenda", valoró.

El referente del sector fintech valoró que "la gente ya eligió las billeteras para su día a día" y graficó: "8 de cada 10 personas mayores de 16 años en Argentina usa todos los días una billetera virtual. Y tenés además 700 millones de transacciones electrónicas de dinero por mes, de las cuales el 75% tienen en una punta o en las dos una billetera. No hay algo más para debatir cuando ya la gente eligió en términos de nivel de adopción".

"Ya no es más los jóvenes, sino todo el mundo. En todos los estratos socioeconómicos y todas las edades", resaltó, por lo cual llamó a seguir impulsando la iniciativa desde la cámara porque "es un sector que se dedica a hacerle la vida un poco más fácil a la gente".