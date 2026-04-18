Calesita monetaria: los pesos del rollover que consigue el Tesoro ya están de nuevo en el BCRA

La entidad monetaria emite pesos para comprar dólares y reforzar reservas. Mientras que el Tesoro absorbe esa liquidez mediante instrumentos en moneda local y luego utiliza el rollover para adquirir divisas y afrontar vencimientos de deuda.

El Tesoro nacional se ha convertido en un verdadero sostén de la política monetaria , aunque en el marco de una verdadera calesita en la cual pesos y dólares van de un lado para otro , según se desprende de un informe de la consultora Quantum .

El circuito sería el siguiente: el Central emite para comprar reservas y el Tesoro capta esa liquidez con instrumentos en moneda local . El producido del rollover se usa casi todo para comprarle dólares al Central con el fin de atender vencimientos.

En ese sentido, según estimaciones de Quantum , el rollover de la deuda este año llegó a $5,6 billones . La consultora dice que "desde principios de año la entidad lleva compradas divisas por más de u$s5.000 millones, el equivalente a una expansión monetaria de $7 billones, lo que equivale al 16% de la base monetaria de fines de 2025" . Sin embargo, señala, la base monetaria cayó 3,9% nominal (-$1,6 billones) en el período y 13% en términos reales .

"Si como punto de partida se toma fin de noviembre de 2025 para eliminar el efecto de la estacionalidad de fin de año, la base se reduce el 11,2% en términos reales" , dice el reporte.

Quantum estima que en lo que va de 2026, la absorción de la fuerte expansión por la compra de divisas por el BCRA se originó mayoritariamente "en los pesos que fue captando el Tesoro por emisiones de deuda por encima de los vencimientos" .

Estima que el nivel de "rollover" de deuda hasta el momento logró captar $5,6 billones, por encima de los vencimientos. "De este total, utilizó $5,3 billones para comprar dólares al BCRA para pagar los vencimientos de la deuda en moneda extranjera", explicó.

Además de la diferencia, señala que "utilizó alrededor de $1,6 billones de recursos depositados en el BCRA con otros motivos". "Al 9 de abril los depósitos del Tesoro en el BCRA ascendían a $6,1 billones".

Adicionalmente a las operaciones del Tesoro, indica el informe, se registra una reducción de la base monetaria de $1,38 billones por “otros” factores.

Según sostiene la consultora dirigida por el economista Daniel Marx, el aumento de las tenencias de las entidades financieras de activos del BCRA en $1,5 billones explica esa reducción de base, mientras que el stock de operaciones pasivas del BCRA con entidades es de alrededor de $2,9 billones.

Caen las tasas

En ese contexto, el informe destaca que en las últimas semanas las tasas en pesos bajaron a niveles inferiores a los de los meses anteriores. La tasa de la rueda simultánea está en 21,7% TNA, levemente por encima del promedio vigente en diciembre pasado, pero muy inferior a la de los primeros meses del año.

Lo mismo ocurre en el caso de la TAMAR, con niveles promedio en abril de 2026 de 24,6% —aunque en la última observación ya estaba en 22% TNA—, por debajo de los meses precedentes, incluyendo diciembre de 2025. Las tasas activas —préstamos personales y adelantos en cuenta— también verifican la misma tendencia.

Segunda licitación de abril

El próximo viernes el Ministerio de Economía dará a conocer el menú de bonos para la última licitación del mes. Se espera que la oferta sea similar a la del primer llamado, en el cual había vencimientos por $8,3 billones y se logró un rollover del 127%.

El grueso de la colocación de pesos se lo llevó una Lecap S14G6, que vence en agosto, con $4,45 billones, y salió con una tasa efectiva mensual del 2% y un rendimiento anual del 26,82%. Quedarían vencimientos por unos $10 billones.

En ese marco, este viernes el Ministerio de Economía anunció un canje de deuda de bonos dólar linked que vencen el 26 de abril por un instrumento similar con vencimiento el 30 de junio.