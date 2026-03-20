La burbuja invisible: el fuerte deterioro del crédito fintech y el riesgo de contagio sistémico

Con una morosidad superior al 25% en el segmento no bancario, las fuertes tensiones crediticias amenazan con contagiar la liquidez del ecosistema digital.

La irregularidad en las carteras de crédito no bancario trepó a niveles cercanos al 25% a principios de 2026.

El sistema financiero argentino está emitiendo una señal de alerta que el mercado, embriagado por la estabilización de ciertas variables macroeconómicas, parece estar ignorando. Detrás de la fachada de una aparente normalización, se gesta una ruptura silenciosa pero letal en la cadena de pagos de las familias. No estamos hablando del circuito bancario tradicional, fuertemente regulado y sobrecapitalizado, sino del ecosistema no bancario: las fintech y financieras de consumo.

Hoy, la urgencia de este fenómeno radica en su velocidad de deterioro y su capilaridad social. En apenas un año, el financiamiento dejó de ser un instrumento de consumo para convertirse en un salvavidas de subsistencia. Las familias pasaron de tener deudas equivalentes a 1,5 salarios a mediados de 2024, a comprometer 2,5 sueldos hacia fines de 2025. Este sobreendeudamiento, combinado con tasas de interés estratosféricas, ha empujado la irregularidad del crédito alternativo a niveles no vistos desde las crisis más profundas de nuestra historia económica.

Para comprender la magnitud del problema, es imperativo mirar los datos duros. Mientras que la morosidad total del sector privado se ubicó en el 5,5% en diciembre de 2025, el panorama dentro de los hogares es considerablemente más oscuro. En el segmento bancario tradicional, la mora de las familias alcanzó el 9,3% a fines del año pasado.

Sin embargo, el verdadero "cisne negro" anida fuera del radar tradicional. Según diversas estimaciones privadas, la irregularidad en las carteras de crédito no bancario trepó a niveles cercanos al 25% a principios de 2026. Concretamente, estudios indican que la mora en este segmento llegó al 23,9% o incluso superó el 27%. Para ponerlo en perspectiva, la irregularidad del crédito no bancario es casi tres veces mayor a la del crédito total del sistema financiero.

El rasgo más preocupante de esta dinámica es su carácter profundamente regresivo. Este ahogo financiero afecta de forma desproporcionada a la base de la pirámide:

• El 20% de los créditos menores a un millón de pesos se encuentra en situación irregular.

• Estos microcréditos representan casi la mitad de los préstamos otorgados en volumen de operaciones, pero significan menos del 5% del valor total de la cartera del sistema.

• Como resultado directo, una de cada cuatro personas endeudadas enfrenta actualmente dificultades para cumplir con sus obligaciones.





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El impuesto regresivo de las tasas reales

El colapso en la capacidad de pago no es un accidente; es el resultado matemático de exponer ingresos reales estancados a un costo de financiamiento punitivo. La divergencia entre el sistema bancario y el no bancario es brutal.

Mientras que en febrero de 2026 un préstamo personal bancario promediaba una tasa efectiva anual (TEA) real del 39,7%, el costo en las entidades no financieras era abrumadoramente superior. Con tasas nominales históricamente un 90% más altas que las bancarias, la TEA real en el segmento alternativo trepó al 149,1%. Es matemáticamente imposible para un estrato de la población, cuyos ingresos han perdido poder adquisitivo, sostener una carga de intereses reales de tres dígitos sin incurrir eventualmente en el default.

De los 12,6 billones de pesos prestados por el sistema no bancario, aproximadamente 2,7 billones ya se consideran incobrables al presentar más de un año de atraso.

Riesgo de contagio: la vulnerabilidad de los depósitos 4.0

Aquí es donde la crisis de los deudores amenaza con transformarse en un problema para los ahorristas. Entidades como Mercado Libre y Tarjeta Naranja lideran con holgura este segmento, explicando en conjunto casi el 60% de los préstamos no bancarios a las familias.

Si bien los fondos depositados por los usuarios en las billeteras virtuales suelen estar canalizados a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market —separando teóricamente el riesgo de crédito del riesgo de liquidez—, la realidad sistémica es mucho más porosa. La calificadora Moody's ya emitió una advertencia sobre este flanco: la creciente participación de la industria de FCI, particularmente los money market, introduce nuevos y severos desafíos debido a sus mayores niveles de concentración, volatilidad y costo financiero.

En el mundo financiero, la confianza es el único activo que no se puede apalancar. Si las carteras de crédito de las plataformas digitales continúan deteriorándose a este ritmo, la percepción de insolvencia podría filtrarse a sus brazos de captación de ahorros. Un aumento súbito en la percepción de riesgo de una fintech líder, motivado por quebrantos masivos en su originación de crédito, podría detonar rescates preventivos por parte de los depositantes de sus fondos comunes asociados. En un ecosistema donde la volatilidad financiera se ha incrementado notablemente, el desarme rápido de posiciones en fondos de liquidez introduciría un factor de estrés impredecible.

El dilema de política

Nos enfrentamos a un policy dilemma de manual para el Banco Central. Con el 45,6% de las empresas admitiendo dificultades para pagar salarios, impuestos o a sus propios proveedores, la cadena de pagos corporativa tampoco está blindada.

El modelo de estabilización ha logrado contener ciertas variables nominales, pero el costo microeconómico está recayendo sobre las familias, que han utilizado el crédito de alto riesgo como un mecanismo de supervivencia. Si la recuperación de los ingresos reales no se materializa pronto, la morosidad que hoy asfixia a los deciles más bajos de ingresos cruzará el umbral, transformándose de un drama social en un verdadero riesgo sistémico para el entramado financiero digital.