El dólar como valor de refugio y la oportunidad para salir al mercado de deuda internacional

El CEO de BAS Storage, Marcos Victorica, y el economista Christian Buteler disertaron durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El CEO de BAS Storage, Marcos Victorica, y el economista Christian Buteler, analizaron la coyuntura económica y al dólar como valor de refugio local y global.

El CEO de BAS Storage , Marcos Victorica , y el economista Christian Buteler , disertaron durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones , moderado por el periodista especializado en Economía & Finanzas de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré .

En una mirada sobre la coyuntura económica, Buteler consideró que “ siempre es bueno tener estabilidad cambiaria y es algo que se celebra porque Argentina no suele tenerla mucho tiempo”, aunque advirtió que “no es algo que pasa exclusivamente del país, porque también se revalorizaron el real, el peso chileno y el peso colombiano”. Si bien observó que “ el dólar se ha depreciado en el primer trimestre ”, admitió que “por suerte esta vez lo pudimos tomar, porque otras veces pasaba que en Argentina seguía perdiendo valor la moneda”.

Al mismo tiempo, puso la mirada en que “ no es la misma inflación la que estamos teniendo nosotros que la de otros países y la apreciación del tipo de cambio en función a la competitividad es un poco más complicada”, al comparar: “ Tuviste un 9,4% de inflación en el primer trimestre y una caída del dólar del 5%. Esa combinación es peligrosa para nuestra economía y para las inversiones ”.

“En algún momento el tipo de cambio va a acomodarse a los precios y veremos cómo le pega. Pero con un dólar en estos valores y un techo de la banda que a partir de mayo va a llegar a 1.770 pesos, es por lo menos arriesgado iniciar una operación de carry trade”, apuntó.

Victoria sumó una visión complementaria al señalar que “en Argentina estamos acostumbrados a vivir en una montaña rusa y una calle empedrada nos parece lisa” , aclarando que “la montaña es el peso y la calle es el dólar, que se viene devaluando desde hace mucho”, para luego precisar que “si uno en 1964 tenía un billete de dólar para comprar una casa, hoy tiene 5 centavos de dólar”.

“En Wall Street hay, en vez de un fly to quality, un fly to activos. La gente quiere empezar a obtener activos físicos porque son los que te preservan de la desvalorización del dólar”, apuntó y agregó a ese panorama “la situación económica y financiera americana, que con un Estado que debe un montón de plata y con la tasa de interés actual tiene un déficit cuasifiscal gigante que te hace emitir y presiona la inflación”.

En el mismo sentido, aseguró que “Argentina subsidia a Estados Unidos”, al referirse a los llamados “dólares del colchón”. “Con los más de 100.000 millones de dólares que tenemos, subsidiamos entre 5.000 y 7.000 millones de dólares al Estado americano cada año por el valor que se pierde”, sentenció.

¿Pueden insertarse al mercado los dólares del colchón?

Al poner el foco en estos dólares del colchón, Buteler analizó que el principal factor detrás de esa situación es “porque la actividad económica no lo demanda”. “Tenés dólares ahorrados como reserva de valor ante cualquier evento que pueda llegar a tener lugar en Argentina. Si la economía no tracciona y ese ahorro lo podés llegar a necesitar en los próximos meses para subsistir, lo vas a seguir teniendo ahorrado por más que tengas facilidades o un blanqueo en el medio”, apuntó.

Para el economista, “si la economía empieza a crecer, con blanqueo o sin él, esos dólares se vuelcan a la actividad”, al comparar que “se han blanqueado muchos dólares desde Mauricio Macri hasta hoy, pero no se vuelcan al mercado porque el dueño de los dólares no ve una actividad donde volcarlos y no sabe si los va a necesitar nuevamente en tres meses”.

“Los dólares aparecieron y se muestran, pero siguen en cuentas bancarias. Para que pasen a la actividad productiva, necesitás una economía que vuelva a crecer y hoy eso no está”, resumió.

Christian Buteler Buteler se mostró escéptico con respecto a la salida de los dólares del colchón.

Victorica agregó a este panorama que “esos dólares son un porcentaje chiquito del monto real”, al citar que "Argentina y Rusia son los dos países que más dólar billete tienen en el mundo y es por desconfianza de la moneda local, no por falta del nivel de actividad”.

“Hay un 5, 10 o 15% de la gente que está dispuesta a ponerlo en producción, pero la mayor parte quiere tener el ahorro preservado”, explicó y reveló: “Si uno toma la salida de capitales de Argentina, los del colchón y los que están afuera, el sistema financiero argentino es súper sólido. Lo que pasa es que exportamos el sistema financiero a cuentas en otro país, a activos de afuera o al dólar en el colchón porque no creemos en el peso”.

El referente de BAS indicó que “esto viene de hace 40 o 50 años” y, de cara al futuro, planteó que “darlo vuelta implica volver a confiar en el peso, que va a llevar por lo menos 5 o 10 años, porque tarda tiempo en retomar la confianza y ese es el proceso en el que estamos”.

Sobre este punto, Buteler coincidió en que “el peso no tiene la función de reserva de valor, sino que lo usamos en forma transaccional”, mientras planteó: “La reserva de valor es el dólar, que también se devalúa, pero es la que ha elegido la gente, porque la moneda es una cuestión de confianza y se ha visto rota durante mucho tiempo, de manera que volver a ganarla va a llevar de 5 a 10 años tranquilamente”.

Oportunidad y conveniencia de una salida al mercado internacional

Ante la baja del riesgo país y la eventual salida al mercado internacional de deuda, Buteler pidió “tener en cuenta que, sea el momento que sea, se va a encarecer la deuda argentina porque viene de una reestructuración con una tasa muy baja”.

De todas maneras, se mostró a favor de “aprovechar” esta baja del indicador. “Yo estaría dispuesto a pagar un poco más de tasa por garantizar tener todos los vencimientos cubiertos del año que viene, que a su vez haría que te baje aún más el riesgo país, porque este gobierno siempre demostró voluntad de pago, de lo que se dudaba era de la capacidad de pago”.

Al mismo tiempo, puso en agenda lo que ocurrirá en noviembre en Estados Unidos. “Es un mes muy importante porque son las elecciones allí y los bonos argentinos tienen hoy el respaldo del Tesoro americano que, honestamente, una vez que pasen las elecciones no sabemos qué va a pasar con Donald Trump. Y el año que viene es electoral en Argentina, con lo que vamos a empezar con los miedos y dudas de un año electoral”, interpretó.

En tanto, Victorica sumó al escenario el fin de mandato del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. “Se ha opuesto abiertamente a bajar la tasa, una de las cosas que sufrió muchísimo la economía americana desde 2023 con una tasa de interés sideral que quizás se explicó de entrada por el dinero invertido en la pandemia y podría haber empezado a bajar en 2023”, observó.

Al recordar que “ahora hay un problema político” entre Powell y Trump, opinó: “Yo esperaría a ver quién es el nuevo presidente de la Fed y si baja algo más la tasa. Previo a Irán la expectativa era que iba a bajar tres cuartos o medio punto”.

El fin del carry trade y un mercado difícil

Con respecto a las opciones de inversión, Buteler se refirió en primer término al carry trade. “Puede ser contraintuitivo, pero cuanto más cerca estás del techo, más incentivo tenés a hacer, porque puede subir poco el dólar porque a determinado precio actúa el Banco Central. Con el aumento del mayo, estarías a un 20% del techo y sería un riesgo bastante importante”, analizó.

Y agregó: “Si tenés pesos y los vas a usar en el futuro, no está mal que los pongas en un título que ajusta en CER. Pero desarmar una posición a las tasas que hoy tenés que te dan 2,5% y pensar que le podé ganar en el corto plazo al dólar, creo que es una posición bastante arriesgada”.

Para el economista, “el mercado está bastante difícil y hay que ser selectivo”, manifestando que, más allá del conflicto en Medio Oriente, la Bolsa americana “está arriba del precio pre guerra”, mientras que los activos americanos “dan un poco de miedo, porque parecen precios pasados de rosca”.

En la misma línea, indicó que “los bonos argentinos también se han revalorizado y la deuda corporativa creo que está muy cara”, por lo que sintetizó: “Iría dolarizando parte de mi cartera y buscaría alguna acción, tal vez algo volcado al consumo masivo y menor volatilidad que las tecnológicas”.

Storage en Estados Unidos, una opción segura

Victorica brindó otra alternativa, vinculada a volcar capital en la industria del storage en Estados Unidos. “Hace diez años generamos un producto especial para latinoamericanos que quieren transformar sus dólares en un activo seguro, automático y sin ocuparse de nada ni asumir riesgos. Nos metimos en la industria de storage o bauleras, que es de consumo masivo”, contó.

El referente de BAS precisó que en EEUU “hay más edificios que todos los Walmart, Starbucks y McDonalds juntos, con uso por parte de 35 millones de personas” y completó: “Lo que hicimos es convertirlo en propiedad horizontal para que se pueda invertir a partir de 50.000 dólares con salida fácil y un contrato de alquiler seguro”.

El CEO de BAS Storage, Marcos Victorica Victorica destacó la industria del storage en Estados Unidos como una oportunidad de inversión.

“Esto nos ha dado mucho éxito y hemos creado un puente para el que tiene dólares y no sabe bien cómo invertirlos en Estados Unidos, porque un departamento en Miami no siempre es una buena inversión, depende el momento”, añadió.

Consideró que el producto “es para el que necesita no tener sorpresas o para tener una parte de su cartera más segura”, detallando que “permite, con cero participación y un 100% automático, tener un real estate que se valoriza en EEUU”.

“A partir de que depositás la plata, como los edificios están andando y ocupados, a partir de ahí te empieza a correr la renta. Estamos pagando el 7% neto, que es más del doble de lo que te paga un banco americano. El segundo año un 6% y después se va ajustando. Pero además los edificios se valorizan porque en el storage guardás cosas, y las cosas crecen mucho más rápido que la población. Es decir que la demanda de storage crece mucho más rápido que la de viviendas”, resaltó.

El dólar como moneda hegemónica y las nuevas tecnologías

La posible pérdida de influencia del dólar a nivel global fue el tema de cierre del panel. Para Victorica, “la discusión no es si el dólar o el yuan, es si las monedas van a seguir existiendo como las conocemos” y admitió: “Lo que digo parece loco, pero hoy ninguno puede pensar pasar un día sin el celular y hace unos años no existía”.

“Si uno saca ciertas regulaciones, la moneda es cada vez menos necesaria. Los bancos, si les sacás las leyes, no tienen por qué existir. Hay un cambio tecnológico mucho más fuerte que el de la imprenta, que cambió a todo el mundo”, agregó y cuestionó que “llama la atención la falta de visión de la contrapartida institucional, porque la matriz de producción es totalmente distinta”.

Buteler reconoció que “hay un cambio importante en la tecnología”, pero contrapuso: “No estoy tan de acuerdo en que la moneda vaya a desaparecer o reducir como algo significante, porque las regulaciones sobre la moneda son importantes y mantienen la seguridad”.

“Sí veo que la situación del dólar como moneda hegemónica ha cambiado por problemas de deuda, por el crecimiento del euro, entre otras cosas. El dólar puede seguirlo siendo por un tiempo más, pero ya no es la única indiscutida", concluyó.