El BCRA ya compró más de u$s6.000 millones en 2026 y las reservas crecieron por tercera semana seguida

La autoridad monetaria registró un saldo a favor de u$s95 millones esta semana. En paralelo, las reservas aumentaron, fundamentalmente por la mejora en las cotizaciones internacionales.

El Banco Central (BCRA) volvió a terminar con saldo positivo su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ya acumuló compras por más de u$s6.000 millones en 2026 . Mientras tanto, las reservas encadenaron su tercer incremento semanal consecutivo.

Este viernes la autoridad monetaria compró, en términos netos, unos u$s95 millones . En la semana exhibió un saldo a favor de u$s595 millones , mientras que el resultado del año es de u$s6.016 millones .

En este marco, las reservas brutas internacionales aumentaron en u$s160 millones durante la jornada, hasta los u$s45.791 millones. Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que el principal impulso provino de la mejora en las cotizaciones internacionales , que contrarrestó pagos de deuda por aproximadamente u$s60 millones.

En la semana las reservas treparon en u$s360 millones. Por lo tanto, en las últimas tres semanas avanzaron en u$s2.079 millones , favorecidas por el mejor clima en los mercados internacionales y por la racha compradora del BCRA.

En términos netos , las reservas culminaron la semana al filo de los u$s800 millones , según el cálculo del economista Federico Machado. Vale recordar que habían iniciado el mes en terreno negativo.

La discusión de las reservas con el FMI y la pax cambiaria

Cabe remarcar que la discusión sobre las reservas fue una de las clave de la discusión entre el Gobierno y el FMI esta semana. Allí se ratificó la meta oficial de comprar al menos u$s10.000 millones durante 2026 en el mercado cambiario, en línea con el plan original del Gobierno para remonetizar la economía vía acumulación de reservas. Además, el acuerdo contempla una recomposición mínima de u$s8.000 millones en reservas netas.

El engrosamiento de las arcas del BCRA se da en medio de la pax cambiaria, pese a que este viernes el dólar oficial mayorista avanzó $6,50 (+0,5%) a $1.364,50 para la venta. De todos modos, el tipo de cambio real sigue en mínimos desde mayo del año pasado.

Entre las cotizaciones paralelas, el blue cayó, pero hubo un comportamiento alcista del MEP y del CCL. Las brechas con el oficial oscilaron entre el 3% y el 7%.