La adopción de las criptomonedas avanza más allá del precio de Bitcoin

Carlos Peralta, de Bitso Argentina, y Manuel Ferrari, de la ONG Bitcoin Argentina, se refirieron al futuro del sector durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina, Carlos Peralta, y el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Manuel Ferrari, analizaron la adopción y el uso de las criptomonedas en Argentina.

El director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina , Carlos Peralta , y el presidente de la ONG Bitcoin Argentina , Manuel Ferrari , analizaron la adopción y el uso de las criptomonedas en Argentina durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones .

En el ciclo, que contó con la moderación del editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino , Peralta resaltó el creciente uso de esta alternativa. “Tuvo distinta adopción en los países de acuerdo a necesidades. En Argentina, con la volatilidad económica estuvo más apalancada por la necesidad de las personas de proteger sus ahorros de la inflación ”, contó.

El referente de Bitso explicó que “ cuando había cepo aparecieron los dólares digitales como una alternativa muy fácil de usar , ya que los usuarios podían mandarse sus pesos, dolarizarlos y después convertirlos o usarlos para pagar”, mientras resaltó que “ ahora hay una estabilidad y el año pasado todavía la compra y adquisición de USDT y USDC, los más tradicionales, siguió estando bastante por arriba de lo que es la compra de otros activos, seguido muy de cerca por Bitcoin ”.

Y aclaró que la salida del cepo no redundó en una menor adopción: “En un principio los usuarios llegaron por eso, pero se quedaron por la facilidad de tenerlo en la billetera, de comprar y vender 24/7 sin esperar horario bancario. Además, las billeteras crecieron y ofrecieron otra gama de productos”.

A su vez, Ferrari destacó el impulso de Bitcoin para el sector. “ Sigue creciendo a niveles constantes y no conozco a arrepentidos . Alguien que lo tiene como inversión hace un tiempo y entiende, nadie dice ‘mejor vendo todo y compro Bonos del Tesoro americano’”, comparó.

Para el referente de ONG Bitcoin Argentina, “lo que pasó en los últimos años es la adopción institucional”, mencionando como hitos “el ETF de Bitcoin, que fue el más exitoso de la historia y la administración Trump siendo muy amigable a toda la industria”.

“Hoy un bitcoiner armó una empresa de préstamos a nivel mundial, colocando bonos en la bolsa de EEUU a nivel de grado inversor. Se metió Wall Street y el smart money en Bitcoin y eso es lo que cambió en los últimos dos años”, resaltó.

Cómo avanzan los pagos en criptomonedas

Sobre el avance de las criptomonedas como método de pago, Peralta admitió que “no ha avanzado tanto, sea por volatilidad o cuestiones regulatorias”, aunque sí destacó su impacto para los pagos trasfronterizos.

De hecho, graficó con Bitcoin y planteó que “la idea original de ser un medio de pago no avanzó, pero creo que va a ser el oro del futuro, porque es un lugar de reserva de valor muy importante y lo demuestra la cantidad de capitales institucionales que están entrando”.

“Desde Bitso nos gusta decir que somos una empresa de infraestructura finaniera a base de cripto. Tenemos B2B y usuarios finales. La parte de pagos de usuarios hay un uso, pero no es en cripto porque por atrás hacemos una conversión al peso o la moneda circulante y el comerciante recibe esa otra moneda”, admitió, aunque aventuró que “con mayor adopción y avance, va a llegar ese mundo donde la gente quiera directamente cobrar en cripto, aunque para eso hay un montón de cuestiones regulatorias en las que avanzar”.

Stablecoins y deuda

Para Ferrari, 2026 “es el año de las stablecoins a nivel global”, recordando que “Estados Unidos impulsa una política de usar como plataforma de distribución de la deuda del Tesoro americano y hoy hay más de 300.000 millones de dólares en stablecoins, la mayoría en Tether”. “Eso lo quieren llevar a tres trillones, dicho por Scott Bessent”, resaltó.

el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Manuel Ferrari

El especialista indicó que “eso ya está pasando en Europa y en Argentina, donde acaba de salir el Tether peso”, mientras destacó iniciativas en Brasil y en toda la región. “Los gobiernos se están dando cuenta que esta forma de colocar deuda está buenísima. Entonces uno ve mayor cercanía”, resaltó.

Incluso, anticipó que ante “un futuro uso como un instrumento de control, sea por cepos o corralitos, puede llevar a una tecnología de desregulación total”.

El precio de Bitcoin

Al ser consultado por el valor de las criptomonedas, Ferrari consideró que “lo que va a llevar el precio es la adopción en el uso como activo de reserva de valor en el largo plazo”, aclarando que “va a ser paulatino”.

“Muchos esperábamos que Bitcoin se vaya a 40/50 y nadie se hubiera asustado porque está en un rango razonable. Tampoco sabemos si eso puede pasar en los próximos meses. Pero es un activo que todavía está en price discovery”, explicó.

Y comparó: “De hecho, doy clases y los alumnos que tienen Bitcoin siguen siendo menos de 1 de cada 10. Y que lo usen día a día es uno muy de vez en cuanto. La adopción todavía tiene un larguísimo trecho y ni hablar en algunos sectores específicos donde tiene todavía”.

Peralta, en tanto, precisó que “el porcentaje de saldo que tienen en stablecoins nuestros usuarios en Argentina es un poco más alto que en Brasil, México o Colombia, con Bitcoin como principal activo”, para luego destacar: “La caída del precio y este ciclo de los últimos meses, te para la demanda, pero hemos visto que tampoco hubo una corrida a salir. Los usuarios que tienen lo mantienen y apuestan al largo plazo”.

En cuanto al uso de este tipo de activos, mencionó que “se utiliza como reserva de valor, generándote un rendimiento de hasta 4% anual en USDC”, pero también “se está dando mucho para freelancers o personas que trabajan para el exterior y lo utilizan para cobrar sus trabajos desde afuera”.

La necesidad de un marco regulatorio

Peralta aseguró que “los Estados han priorizado regular los tipos de uso que se dieron por cuestiones locales en cada uno de los países”. “En Argentina hoy no tenemos regulados los tokens en sí, sino las empresas centralizadas que ofrecen servicios con activos virtuales, como es nuestro caso que nos regula la CNV”, agregó.

Al destacar este marco, contrapuso: “Al ecosistema le hace muy mal cuando hay actores malos que contaminan o refuerzan algunos prejuicios contra cripto, que te da una libertad enorme. Y está la industria que crece y debe cumplir regulaciones para prevenir el lavado de activos”.

“En términos institucionales no avanzó tanto en Argentina porque todavía faltan definiciones en cuanto al tratamiento impositivo de los cripto activos que de alguna manera detienen la adopción institucional”, expresó.

Sobre el diálogo con las autoridades, el referente de Bitso expresó: “Entendemos que hay cuestiones macroeconómicas que se están resolviendo y no permiten priorizar estos temas. Pero vemos que el entusiasmo inicial se sigue dilatando en el tiempo”.

El rol de Bitcoin Argentina

Acerca del papel que cumple Bitcoin Argentina, Ferrari indicó: “Somos más de 300 socios en una asociación civil sin fines de lucro, porque Bitcoin no tiene atrás una fundación o empresa, de hecho no se conoce al fundador. Salimos a educar sobre esta tecnología porque pensamos que es revolucionario para todos. Sobre todo para países como el dinero está tan roto como en Argentina”.

“La gente no sabe ni estudia lo que es el dinero. Tenemos una diplomatura en la UBA de más de 100 horas y otra propia donde lo hacemos con abogados y tributaristas”, resaltó.

Finalmente, sostuvo que “Bitcoin está tan regulado que está escrito en código”, para luego aclarar: “Lo que no es regulable es por el soberano de turno, ni por Trump, SEC, CNV o Banco Central. Tiene su propia regulación y la idea es proteger al individuo”.