No aceptes dólares sin hacer esto: la herramienta que todos tienen y te puede salvar de una estafa

Un dólar falso puede generar un gran perjuicio, sobre todo para quienes compran en el mercado informal.

Al comprar billetes físicos es posible caer en falsificaciones, y por eso hay que verificarlos.

En Argentina, el dólar sigue siendo una de las principales formas de ahorro , especialmente en contextos de inflación e inestabilidad económica. Muchas personas recurren a la compra de billetes físicos como una manera de resguardar su dinero y mantener su poder adquisitivo en el tiempo.

Sin embargo, este hábito también tiene sus riesgos. Al operar en efectivo, ya sea en cuevas, arbolitos o incluso en transacciones informales entre particulares, existe la posibilidad de recibir billetes falsos sin darse cuenta.

Por eso, cada vez cobra más importancia contar con herramientas simples y accesibles que permitan verificar la autenticidad del dinero. Y lo más llamativo es que muchas de estas soluciones están al alcance de cualquiera: solo hace falta un celular.

El riesgo de recibir un dólar falso no es menor, ya que en la mayoría de los casos es prácticamente imposible recuperar el dinero una vez concretada la operación. Esto vuelve fundamental realizar controles en el momento , antes de aceptar cualquier billete.

En ese contexto, la tecnología se convirtió en una aliada clave. Existen aplicaciones móviles que permiten analizar billetes utilizando la cámara del celular , detectando detalles de seguridad que a simple vista pueden pasar desapercibidos.

Apps para verificar dólares Existen distintas aplicaciones y formas para verificar billetes falsos. Imagen: Freepik

Cash Assist

Cash Assist es una aplicación diseñada para ayudar a identificar billetes de distintas monedas, incluido el dólar estadounidense. Funciona utilizando la cámara del celular para escanear el billete y reconocer sus características principales. La app analiza elementos como el diseño, los patrones visibles y otros detalles básicos que permiten tener una primera aproximación sobre la autenticidad del dinero. Es una herramienta útil para quienes no tienen experiencia revisando billetes.

Está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, lo que facilita su acceso para la mayoría de los usuarios. Su uso es simple y no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Cash Assist Es una de las tantas aplicaciones que se pueden utilizar para verificar la veracidad de un dólar. Imagen: Freepik

Cash Reader Bill Identifier

Otra opción es Cash Reader Bill Identifier, una aplicación que combina reconocimiento de billetes con funciones de accesibilidad, ya que también está pensada para personas con dificultades visuales. A través de la cámara del celular, identifica el valor del billete y brinda información auditiva en tiempo real.

Esto permite no solo verificar el dinero, sino también evitar confusiones al momento de realizar transacciones. Se puede descargar en Android y iOS, y su interfaz es intuitiva, lo que la convierte en una alternativa práctica para el uso cotidiano.

MCT Money Reader

MCT Money Reader es otra herramienta popular que permite escanear billetes de diferentes países. Utiliza la cámara del dispositivo para detectar características del papel moneda y confirmar su denominación. Si bien su función principal es identificar el valor del billete, también resulta útil como método adicional de verificación, especialmente cuando se combina con otras revisiones manuales.

Está disponible en múltiples plataformas móviles y es ampliamente utilizada por su rapidez y facilidad de uso.

Banknote Scanner

Por último, Banknote Scanner ofrece una solución similar, enfocada en reconocer billetes mediante inteligencia artificial. Al escanear el dinero, la aplicación compara la imagen con bases de datos de billetes reales.

Esto permite detectar inconsistencias o diferencias que podrían indicar que se trata de una falsificación. Aunque no reemplaza los métodos tradicionales de verificación, suma una capa extra de seguridad. También se encuentra disponible para Android y iOS, y es una alternativa más para quienes buscan minimizar riesgos al manejar efectivo.