Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de abril

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Los mercados globales suben y el petróleo cae más de 4% mientras avanzan las negociaciones en Medio Oriente

Las bolsas de Europa y EEUU se encaminan a su tercera semana consecutiva de ganancias, con Wall Street habiendo anotado un nuevo récord la jornada previa. Mientras tanto, los precios de referencia del petróleo se mantienen por debajo de los u$s100 por barril antes de un fin de semana crucial que podría allanar el camino para una resolución a corto plazo de la guerra en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su confianza en que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto e instó al grupo Hezbolá, alineado con Teherán, a cesar el fuego al entrar en vigor una tregua de 10 días entre el Líbano e Israel.

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