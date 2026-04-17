Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de abril

El dólar oficial extiende su tendencia bajista. Este jueves, por tercer día consecutivo en la semana, bajó el tipo de cambio mayorista y quedó a casi 24% del techo de la banda. El dólar blue subió a $1.415, mientras que el MEP operó debajo de ese nivel y el CCL lo hizo en torno a los $1.450. Este viernes, la city procesará las medidas del BCRA, que flexibilizó las normas de encajes y reactivó la ventanilla de pases activos para intentar marcar un corredor de tasas.
Los mercados globales suben y el petróleo cae más de 4% mientras avanzan las negociaciones en Medio Oriente
Las bolsas de Europa y EEUU se encaminan a su tercera semana consecutiva de ganancias, con Wall Street habiendo anotado un nuevo récord la jornada previa. Mientras tanto, los precios de referencia del petróleo se mantienen por debajo de los u$s100 por barril antes de un fin de semana crucial que podría allanar el camino para una resolución a corto plazo de la guerra en Medio Oriente.
El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su confianza en que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto e instó al grupo Hezbolá, alineado con Teherán, a cesar el fuego al entrar en vigor una tregua de 10 días entre el Líbano e Israel.
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