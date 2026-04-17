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17 de abril 2026 - 08:33

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial extiende su tendencia bajista. Este jueves, por tercer día consecutivo en la semana, bajó el tipo de cambio mayorista y quedó a casi 24% del techo de la banda. El dólar blue subió a $1.415, mientras que el MEP operó debajo de ese nivel y el CCL lo hizo en torno a los $1.450. Este viernes, la city procesará las medidas del BCRA, que flexibilizó las normas de encajes y reactivó la ventanilla de pases activos para intentar marcar un corredor de tasas.

Ayer, las acciones argentinas cerraron con mayoría de ganancias, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. El riesgo país perforó los 520 puntos básicos tras el acuerdo con el FMI y la nueva colocación del Tesoro en el mercado local. En la jornada de hoy, el foco estará puesto en los mercados globales, que esperan novedades sobre una eventual tregua ampliada en la guerra en Medio Oriente.

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Los mercados globales suben y el petróleo cae más de 4% mientras avanzan las negociaciones en Medio Oriente

Las bolsas de Europa y EEUU se encaminan a su tercera semana consecutiva de ganancias, con Wall Street habiendo anotado un nuevo récord la jornada previa. Mientras tanto, los precios de referencia del petróleo se mantienen por debajo de los u$s100 por barril antes de un fin de semana crucial que podría allanar el camino para una resolución a corto plazo de la guerra en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su confianza en que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto e instó al grupo Hezbolá, alineado con Teherán, a cesar el fuego al entrar en vigor una tregua de 10 días entre el Líbano e Israel.

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Tras la inflación de marzo, Juan Carlos de Pablo advirtió por un factor "ausente" que podría impactar en abril

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei, analizó el dato del INDEC que arrojó un 3,4% de inflación en marzo. Al referirse a las variables que explicaron el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), consideró que se dejó afuera a un factor importante en el cálculo final que podría impactar en los próximos meses

En una entrevista con el canal LN+, De Pablo comparó el incremento que se registró el mes pasado con la suba de precios que hubo en Estados Unidos, a raíz de la guerra en Medio Oriente. En ese sentido, afirmó: “Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra”, planteó.

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El dólar oficial ya cayó un 7% en el año y el mercado debate cuál es el piso

Por Gonzalo Andrés Castillo

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En lo que va del año, el dólar mayorista acumula una baja del 6,8% y se posiciona en los $1.358. En términos reales, la cotización se ubica en el menor nivel desde mayo/junio de 2025.

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FMI: el Gobierno superó las metas fiscales pese al deterioro de la recaudación tributaria

Por Carlos Lamiral

Para compensar la caída de recaudación del trimestre, aparecieron "ruedas de auxilio", como privatizaciones y reducción del gasto por un margen equivalente.

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Lo que se dice en las mesas: el futuro del carry atado al BCRA, un pleno a la reactivación del crédito y el adiós a un grande

La supervivencia del “carry trade” atada al devenir de las compras del BCRA. El "Toto" y su equipo juegan un pleno a la reactivación del crédito privado. Se fue un grande, se lo va a extrañar.

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