La importancia de la infraestructura y la sostenibilidad para el desarrollo del sector privado

En tanto, Barcesat habló del “orgullo de liderar una empresa con más de 160 representaciones y 74 años de historia”, lo que comparó con los 4 años como empresa de independiente de Mercedes-Benz Camiones y Buses. “Es una linda combinación de historia y presente, con trayectoria y futuro”, resaltó.

Pablo Martín Godoy.jpeg

La apertura de mercados

Al referirse a la realidad de la compañía, Barcesat destacó el anunció de un plan de inversiones de 110 millones de dólares en Zárate, en el kilómetro 90 de la ruta 9, muy cerca del puerto, que es un lugar estratégico”, mientras resaltó la creación de un centro industrial propio en esa ciudad, que se inaugurará en el primer trimestre de 2026.

“Empezamos a exportar a México, con clientes importantes, porque abrir un mercado no es fácil, pero se ven nuevas regla de juego. Y hay que seguir pensando además de los mercados clásicos de Latinoamérica, en mercados como África por temas logísticos y seguir presentando nuestros productos al mundo y ser competitivos”, apuntó a futuro.

En tanto, Godoy remarcó que para Club Med “abrir mercados es un camino de dos vías: por el lado comercial, descubrir donde se encuentran nuestros clientes que aún no nos conocen”, mientras matizó: “Hoy el 30% de nuestra capacidad está en la nieve y eso sorprende. Hemos construido nuestra campaña en función del sol, pero los lugares de montaña son estratégicos y es un desafío que tenemos”.

A la par, valoró que “en viajes existe una ley tácita que es la de cercanía: viajamos en mayor proporción a los destinos que están más cerca” y agregó: “En nuestro caso es Brasil, donde contamos con tres propiedades”.

Rosenthal, en paralelo, destacó que Makler “fue mutando de pura venta de manufactura y hace 20 años estamos muy metidos en oil and gas, power que se asocia a renovables y hace unos 7 años incursionamos en minería con mucho éxito”.

“Es muy interesante esta evolución que tiene Argentina hoy en minería, no solamente litio, sino oro y plata también. También cobre, que es emergente y hay que preguntarse por qué hay de un lado de la cordillera y no el otro. También aparece el uranio como metal raro”, expresó.

Ricardo J. Rosenthal.jpeg

El desarrollo a futuro

Otro tramo de la charla estuvo vinculado a lo que se viene en cada rubro. Godoy repasó que “en términos de mercado y oferta, estamos llegando en las mallas aéreas a niveles prepandémicos” y destacó a las nuevas compañías aéreas. “El mercado acomoda tarifas, que hoy están a niveles importantes todavía, y el desafío de la industria es seguir desarrollando esa oferta”, analizó.

Al respecto, puso el foco en “el desarrollo analógico o las válvulas, como digo yo, que es el desarrollo de las propiedades, poner hoteles en los lugares más paradisíacos y poder brindar la mejor prestación”, mientras agregó que “en lo digital aparece es el uso de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) en la distribución y la prestación”.

Rosenthal valoró que en el ámbito de los seguros “se está desregulando cada vez más y va a haber seguramente consolidación” y recordó que “los seguros forman una mutualidad y eso termina siendo lo que paga los siniestros”. “Cuanto más desregulado esté y mejor reformulado esté un programa de seguros, mejor va a ser el resultado al momento del siniestro. Tenemos que ponernos colorados al momento de la suscripción, nunca al momento del siniestro. Es ahí donde vamos a poner el foco”, expresó.

Y vaticinó: “Veo para adelante un mercado que hoy es del 3% del PBI, muy chico a lo que tendría que ser que debería ser 5. Es casi duplicar el mercado”.

Para Barcesat, en el área automotriz “va a haber más competencia y por eso tenemos que ser más profesionales, más eficientes”. “Hay una revolución en la industria automotriz a nivel mundial y empieza a haber en Argentina. La transformación de vehículos de combustión interna a lo que es eléctrico, sea litio o camiones de larga distancia con hidrógeno verde. Ahí la pregunta es cuántos años van a convivir las energías, pero el futuro es de las energías limpias, sea a 5, 10 o 20 años”, razonó.

En ese sentido, apuntó que “en un país de largas distancias como Argentina, deberíamos ir a hidrógeno verde que todavía está en prueba a nivel mundial”, mientras señaló que “el bus o camión urbano de recorridos chicos, van a ser los primeros en tener esta tecnología de litio”.

Raúl Barcesat.jpeg

Sustentabilidad e infraestructura

Por otra parte, el referente de Mercedes-Benz Camiones y Buses se refirió a mantener la responsabilidad con el medio ambiente. “Se va trabajando en eso y en reducir el consumo de combustible”, afirmó y destacó que la firma promueve la reutilización de piezas, que “a veces es más del 50% en el caso de cajas y motores".

A la par, Godoy indicó que “no es solamente un tema de adecuar a una normativa, sino que los clientes empiezan a elegirnos por estas cosas y nos penalizan si no lo hacemos”, al destacar el pilar “happy to care”, de la firma, que tiene a “la felicidad como un valor central”.

“Si le sumás a la ecuación que los lugares donde estamos son paradisíacos, vírgenes, de mucha fragilidad ambiental por la belleza y la magnificencia, hay una responsabilidad grande de cuidar eso. No solo la operación, sino que el 60% de la huella de carbono en la vida de un hotel se da en los años de construcción”, agregó.

En cuanto a la infraestructura, Barcesat retomó la palabra para lamentar que “hoy hay tecnología que tenemos que no acompaña la infraestructura”, poniendo el ejemplo del detector de carriles. “Si no tenés la ruta pintada, no te conecta el carril. Hablar de rutas en 2025 no debería pasar, tendríamos que hablar de autopistas”, apuntó y reflexionó: “Hay que invertir mucho en infraestructura para bajar el nivel de accidentes”.

Rosenthal coincidió en que “el tema infraestructura es una deuda pendiente, con muchos años de desinversión en Argentina” y planteó: “Lo vemos en Vaca Muerta, donde tenemos horarios para transporte de carga, público y privado, porque la traza es pequeña”.

En ese sentido, valoró que “las petroleras están haciendo oleoductos, gasoductos y sus propios caminos”, al destacar que existe “un cambio cultural de decir ‘el Estado papá ya no’, lo que está invitando a los privados a invertir fuertemente en esto”.

El impacto de la estabilidad del dólar

Finalmente, el ciclo puso el foco en la estabilidad del dólar. En el caso de Club Med, Godoy planteó que “hace tres años que un 95% de las cobranzas son en dólares” y comparó: “Hoy sobre el dólar turista acciona un 30% de sobreprecio, que hace unos meses era 60% y un año y pico 155%” y admitió: “Como empresa que tiene que esperar el momento de girar las comisiones o los servicios al exterior, estar parado en dólares es mucho mejor que estar en pesos”.

Si bien sostuvo que “nuestros costos en dólares están altos”, admitió: “Nos ha ayudado mucho la competitividad argentina, porque, presa de esa misma inflación en dólares, hoy los precios comparables son altísimos y es más fácil para el cliente tomar una decisión de ir por un producto internacional de alta calidad si miro al costado y el mercado local está súper caro”.

Rosenthal indicó que “hay un overshooting que ha hecho que el costo de reposición en términos de dólares sea mucho mayor al que teníamos no mucho tiempo atrás” y manifestó: “Tener pólizas en dólares para industrias y empresas es fundamental”.

A su vez, Barcesat valoró que “para el mercado interno y para el cliente hay una estabilidad de precios, por eso la inflación va a ir a la baja y eso es positivo”, mientras analizó: “El problema es que los malos manejos en la economía los ajustamos con devaluaciones. Cuando pasamos del 1 a 1 al 4 a 1, Brasil estaba parecido y hoy está a 5,50 o 5,80 y nosotros pasamos de 4 a 1.200 y decimos si no tendría que estar más devaluada la moneda”.

“No es solo devaluar, sino tener otras variables como el superávit fiscal que hoy tenemos, el tema impositivo, porque hay más de 160 impuestos entre municipales, provinciales y nacionales. Entonces, estás exportando impuestos. Tenemos que acomodar otras variables cuando sea posible y ser competitivos”, reflexionó.