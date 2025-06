Dónde voto en provincia de Buenos Aires 2025: consultá el padrón electoral

Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:

Establecimiento de votación

Número de mesa

Número de orden

Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.

Qué se vota en las Elecciones en Provincia de Buenos Aires 2025

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

Cómo averiguar dónde voto

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Quiénes pueden votar en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires 2025

En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Electoral de la provincia.

De esta forma, pueden ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. Deben tener domicilio en CABA y no estar inhabilitados. Los ciudadanos naturalizados pueden votar a partir de los 18 años.

Los ciudadanos extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero con domicilio en CABA, figurar en el padrón y no estar inhabilitados.

En cuanto a las personas privadas de la libertad, también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón y tengan domicilio en CABA.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones Buenos Aires 2025

El voto no es obligatorio para ciertos grupos. Están exentos de la obligación de sufragar:

Jueces y auxiliares judiciales con funciones durante la jornada electoral.

Ciudadanos mayores de 70 años , cuyo voto es optativo.

Personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

Quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor.

Trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por sus tareas, siempre que el empleador lo informe con al menos 10 días de anticipación.

Qué pasa si no voto

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.

Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido .

Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación .

Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.

La PBA vuelve a las urnas en una nuevas elecciones legislativas.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Cómo solicitar un cambio en el padrón electoral

En el caso de no encontrarse en el padrón, no se admitirá el voto. Quien no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa, no podrá votar ya que una vez que el padrón se cierra ya no podrán hacerse modificaciones.

Cualquier cambio podía realizarse en el lapso en que permanecía publicado el padrón electoral provisorio, no el definitivo.

Últimas noticias de las Elecciones en Provincia de Buenos Aires 2025

Buenos Aires definió cómo los partidos deberán elegir a sus candidatos

Luego de las idas y vueltas sobre un posible desdoblamiento, la Junta Electoral bonaerense definió los partidos deberán elegir a sus candidatos para las elecciones. Finalmente, las asociaciones políticas que participen en los comicios del próximo 7 de septiembre deberán definir el mecanismo de selección de sus candidaturas a través de sus máximos órganos deliberativos y acreditar el procedimiento ante el organismo.

La medida se tomó en el marco de la suspensión parcial de la ley 14.086, que deja sin efecto la realización de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) para este turno electoral.

A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del distrito, la Junta indicó que los partidos deberán remitir la documentación que respalde las convocatorias, la publicidad de los actos y los instrumentos labrados, en concordancia con los estatutos partidarios. Además, se remarcó que el proceso de selección deberá resguardar los principios de transparencia, representatividad y respeto a las minorías internas.

En el caso de fuerzas recientemente reconocidas, que aún no cuenten con autoridades definitivas, las mismas podrán recurrir a las conducciones provisorias, siempre que lo acrediten debidamente. Por otro lado, aquellas alianzas que sean transitorias deberán incluir en sus reglamentos el criterio de reparto de candidaturas entre los espacios que la integran.

Actualmente, sigue en vigencia plena la ley 14.848. En este sentido, la misma garantiza la paridad de género en las listas de candidatos a cargos públicos electivos en la provincia.

La expectativa apunta a una fuerte paridad entre LLA y el peronismo.

Elecciones en Buenos Aires: encuesta adelanta una dura batalla entre el peronismo y LLA

A pocos meses del inicio formal de la campaña electoral, una nueva encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires ofrece pistas sobre cómo se reconfigura el mapa político bonaerense. El condimento clave para la contienda en "la madre de todas las batallas" es la candidatura de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció que competirá en los comicios del 7 de septiembre para elegir legisladores locales por la tercera sección.

Luego de lo que será esa primera elección, en la que el peronismo pondrá en juego su principal bastión de poder ante la amenaza de La Libertad Avanza en alianza con dirigentes del PRO, vendrá luego la disputa por los 35 diputados nacionales, que son un factor clave para el control del Congreso.

El estudio, realizado por Giacobbe & Asociados, revela que Javier Milei y Axel Kicillof lideran el ranking de imagen como figuras nacionales, mientras que dos dirigentes con proyección provincial —José Luis Espert y Diego Valenzuela— logran diferenciarse con saldo de imagen positiva.

El trabajo, que se realizó entre el 22 y el 26 de mayo sobre una muestra de 1.500 casos recolectados a través de dispositivos móviles, también indagó en las preferencias partidarias y el conocimiento de dirigentes con y sin gestión territorial en el mayor distrito electoral del país.