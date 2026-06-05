Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 5 de junio

El dólar oficial mayorista cayó este jueves luego de tres alzas consecutivas y alcanzó los $1.436,5. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.
¿Superávit fiscal en jaque?: el FAL reducirá la recaudación en 0,3% del PBI en 2027 para beneficiar al mercado
El Gobierno prorrogó la puesta en marcha para el 1° de noviembre, ya que su implementación redirecciona recursos del Estado Nacional hacia el mercado de capitales.
Por Erika Cabrera