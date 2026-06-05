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5 de junio 2026 - 09:28

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 5 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista cayó este jueves luego de tres alzas consecutivas y alcanzó los $1.436,5. Junio comenzó con perspectivas favorables en materia de oferta de divisas, aunque con interrogantes por el lado de la demanda, sobre todo ante el comienzo del Mundial 2026, que llevará a muchos argentinos a consumir en el exterior.

En Wall Street, los bonos se tiñeron de verde y los ADRs también avanzaron. Por su parte, el riesgo país se ubicó en torno a los 486 puntos básicos. La atención en la rueda de este viernes vuelve a centrarse en las novedades de las negociaciones en Medio Oriente.

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Por Erika Cabrera

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La cosecha récord le permitió al Banco Central recomponer reservas y sostener la estabilidad del dólar. Pero la posible llegada de un evento climático extremo amenaza con golpear la próxima campaña gruesa y complicar el flujo de divisas en un año electoral.

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