¿Superávit fiscal en jaque?: el FAL reducirá la recaudación en 0,3% del PBI en 2027 para beneficiar al mercado

El Gobierno prorrogó la puesta en marcha para el 1° de noviembre, ya que su implementación redirecciona recursos del Estado Nacional hacia el mercado de capitales.

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , un nuevo sistema que da facilidades a las empresas para cubrir las indemnizaciones de trabajadores con parte de las contribuciones patronales . Es decir, ese dinero de las empresas que antes iba hacia la ANSES, ahora irá a un instrumento financiero que será administrado a través de vehículos de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) . Frente a este redireccionamiento, los especialistas ponen el foco en el impacto sobre el equilibrio de las cuentas públicas .

La puesta en marcha de este FAL -que lleva el nombre de un fusil de asalto histórico del Ejército- se prorrogó hasta el 1° de noviembre . A partir de ese momento, las grandes empresas deberán destinar el 1% del salario del empleado a este instrumento financiero, mientras que en las pymes dicho porcentaje será del 2,5% . Como consecuencia, se proyecta que la recaudación se reduzca en un 0,05% del Producto Bruto Interno (PBI) este 2026, según la medición de Equilibra , aunque el ajuste más fuerte de ingresos se verá en 2027 y será del 0,3% del PBI .

"En términos de dinero, dependerá de cómo esté la masa salarial formal a fin de año, ya que sobre ellas se calculan las contribuciones patronales que va a dejar de percibir ANSES a partir de noviembre de este año y en todo 2027. Ergo, va a depender sobre todo de lo que pase con el salario nominal (lo vemos creciendo en línea con la inflación) y, en menor medida, el empleo asalariado formal . Según nuestras estimaciones, serían $600.000 millones este año (noviembre y diciembre) y poco más de $4 billones en 2027 ", especificó Lorenzo Sigaut Gravina de Equilibra a Ámbito.

Vale recordar que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, es un hombre que llegó al Palacio de Hacienda proveniente del mercado, por lo cual la medida no llama la atención. De este modo, el Gobierno busca darle un espaldarazo a la bolsa local y diferentes especialistas trazan un paralelismo con las AFJP -cajas de jubilaciones privadas- que también cotizaban en el mercado. La hipótesis del equipo económico es que la fuerte entrada de flujos va a disparar la cotización de los activos argentinos , aunque no se trata de una oferta genuina sino cautiva . A la par, el FAL es un guiño a las empresas ya que se le subsidia un gasto clave: las indemnizaciones .

"El FAL va a tener incidencia en las cuentas de Hacienda, no en la ANSES. La ANSES se fondea con los aportes y contribuciones, que el Fondo achica. Pero también con impuestos específicos como el impuesto al Cheque y el IVA, entre otros. Si falta plata para pagar a los jubilados, la plata la pone el Tesoro. En todo caso, Hacienda va a tener que poner más dinero ", afirmó el extitular de la ANSES, Osvaldo Giordano , en diálogo con Ámbito.

Recaudación en jaque, espaldarazo al mercado y ¿a la actividad?

Mientras tanto, la recaudación continúa en jaque. En mayo subió, pero por un motivo pura y exclusivamente coyuntural: el vencimiento del impuesto a las Ganancias de sociedades. Hasta el momento, el Gobierno continúa realizando recortes para mantener el superávit fiscal con un formato que en la city porteña se denomina: "El perro que se muerde la cola". Es decir, el ajuste que el oficialismo pone en marcha para mantener el verde en las cuentas públicas genera una caída de la actividad, lo que reduce ingresos y obliga a realizar nuevos recortes.

Precisamente, la prórroga de la puesta en marcha de el FAL se debió a la "estrechez" fiscal que tienen actualmente las arcas del Estado. "Fue una medida precautoria porque la recaudación está complicada. En esa línea, los anuncios sobre la baja de retenciones a las exportaciones también son cautelosos. Son gestos más que cambios sustanciales. Esto confirma que el Gobierno busca cuidar el superávit fiscal, que aún es estrecho".

Con una mirada alternativa, Guillermo Poch, socio de Auren Argentina, señaló que la capitalización del mercado generará "un apalancamiento del sector privado" a largo plazo, dándole un impulso a la actividad económica, fundamentalmente a través del crédito. Al respecto, el economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Matías Bolis Wilson, recordó que el sistema financiero argentino es "chico" si se compara con el de otros países de la región, por lo cual marcó la necesidad de expandir su tamaño, ya que "no podes pensar en un país creciendo y desarrollándose con el sistema financiero actual, y con el mercado capitales pasa más o menos lo mismo".

El especialista en Seguridad Social, Facundo Pastor, fue más crítico con la reorientación de los recursos que antes iban a ANSES. "El FAL no es otra cosa que un mercado interno de capitales para que timbeen los bancos y los que ganen sean los bancos, los amigos de Caputo", soltó.

Sobre la ingerencia de ANSES en el mercado, cabe destacar que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la entidad incrementó sus posiciones en acciones clave de la bolsa argentina, según pudo reconstruir Ámbito en base a datos de reguladores. En contraste con el discurso libertario de menor intervención estatal, la presencia del Estado en compañías estratégicas no solo se mantiene, sino que se profundiza.

Otro punto destacado fue la posibilidad de deducir Ganancias del Fondo. En ese sentido, Giordano agregó que "las instituciones de capitalización están exentas". A diferencia de las AFJP, el extitular de ANSES subrayó que "estas están en cabezas del empleador y no del trabajador". "Son parecidas en el sentido de que van a administrar ahorros y va a tener un impacto positivo en el mercado", acotó.

El pase de manos de la caja de los jubilados a las empresas y el mercado es sustancial. Aunque, de fondo, se empieza a delinear una reforma previsional, Giordano -que pasó por la ANSES libertaria- afirmó que es necesario un "cambio de fondo" por el lado de los regímenes especiales. Cabe aclarar que el Gobierno ya eliminó la posibilidad de una moratoria. En esa línea, el FMI en los últimos días afirmó que hacer reformas estructurales es más útil para la economía que aplicar una "política industrial".