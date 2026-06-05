Murió el Indio Solari

El Indio Solari tenía 77 años.



Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes, enigmáticas y convocantes de la historia de la música en en Argentina murió en su casa de Parque Leloir. Tenía 77 años.

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En los últimos años, la salud del Indio Solari había sido motivo de profunda preocupación para sus millones de fieles seguidores. En 2016, durante un histórico concierto en Tandil, el propio músico reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, refiriéndose cariñosamente a su dolencia como "Mr. Parkinson", un enemigo silencioso que le "pisaba los talones".

A raíz del avance de este cuadro neurodegenerativo, Solari se vio obligado a alejarse de los escenarios de manera presencial. Su último concierto físico tuvo lugar en la masiva noche de Olavarría en marzo de 2017. Finalmente, en 2023, el vocalista confirmó su retiro definitivo de los shows en vivo, abocándose exclusivamente al trabajo de estudio, la pintura, la escritura de sus memorias y las apariciones mediante vanguardistas técnicas holográficas junto a su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. A pesar de los baches de salud que requirieron monitoreo médico constante en clínicas de Buenos Aires, el Indio jamás dejó de crear arte desde la intimidad de su hogar en Parque Leloir.

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