María Magdalena Tato: "Hay un gap en financiación que hay que cerrar o achicar" + Agregar ámbito en









La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires se refirió a las dificultades de acceso a la vivienda durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Real Estate, moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré.

Tato valoró el nivel de compraventas, aunque mencionó algunos desafíos del sector.

La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, María Magdalena Tato, matizó el buen momento del mercado inmobiliario con los desafíos a futuro durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Real Estate.

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Tato miró con buenos ojos la realidad actual. “A pesar de que el crédito hipotecario viene bajando, las compraventas se mantienen estables”, resaltó y observó: “Es raro que se dé así. Puede ir de la mano del blanqueo y porque son operaciones chicas, pero vemos con alegría que se mantiene y es el cuarto mejor septiembre de los últimos 20 años”.

Un gap en financiación Tato admitió que “todavía no hay impacto del plan del gobierno” y cuestionó lo que llamó “un gap en financiación que hay que encontrar la manera de cerrarlo y achicarlo”, para luego explicar: “Si la clase media quiere llegar a comprar, no se puede meter en un pozo. Es un mejor precio, pero tenés que esperar dos o tres años mientras pagás un alquiler”.

Al mismo tiempo, consideró que “hay que encontrar la manera de que vuelvan los inversores privados, que hasta 2001 era algo normal” y, como posibilidad de mejora, planteó “sacar el impuesto de sellos en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy solo están exentos los bancos, para que más gente quiera volcar fondos a la propiedad y al ladrillo, que es una de las inversiones más seguras que existen en nuestro país”.

Cambios de tendencia Con respecto a los desarrolladores, Tato destacó que “tienen como valor agregado que pueden adaptarse rápidamente a lo que pide el mercado” ante los cambios de tendencia de los últimos tiempos.

Entre ellos, mencionó: “Después de la pandemia, la mayoría de los desarrollos empezaron a poner un cowork o un espacio común. Mucha gente también se fue a vivir a countries y está volviendo a la Ciudad”. Las perspectivas para 2027 De cara a 2027, Tato anticipó “un buen primer semestre de la mano del crédito”, pero contrapuso que “la segunda mitad del año se va a frenar por el año electoral y a partir de agosto va a haber mucha gente a la expectativa”. De todos modos, consideró que “desde la crisis de 2002 no se volvieron a desplomar los precios” y completó: “La ciudadanía está ávida de crédito y tenemos que encontrar la forma de que todos puedan calificar”.