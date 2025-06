Raúl Barcesat: "Va a haber más competencia y por eso tenemos que ser más eficientes"

Para Barcesat, en el área automotriz “va a haber más competencia y por eso tenemos que ser más profesionales, más eficientes”. “Hay una revolución en la industria automotriz a nivel mundial y empieza a haber en Argentina. La transformación de vehículos de combustión interna a lo que es eléctrico, sea con batería de litio o camiones de larga distancia con hidrógeno verde. Ahí la pregunta es cuántos años van a convivir las energías, pero está claro que el futuro es de las energías limpias, sea a 5, 10 o 20 años”, razonó.

En ese sentido, apuntó que “en un país de largas distancias como Argentina, deberíamos ir a hidrógeno verde que todavía está en prueba a nivel mundial”, mientras señaló que “el bus o camión urbano de recorridos chicos, van a ser los primeros en tener esta tecnología de litio”.

Sostenibilidad e infraestructura

Por otra parte, el referente de Mercedes-Benz Camiones y Buses se refirió a mantener la responsabilidad con el medio ambiente. “Se va trabajando en eso y en reducir el consumo de combustible”, afirmó y destacó que la firma promueve la reutilización de piezas, que “a veces es más del 50% en el caso de cajas y motores".

En cuanto a la infraestructura, Barcesat retomó la palabra para lamentar que “hoy hay tecnología que tenemos que no acompaña la infraestructura”, poniendo el ejemplo del detector de carriles. “Si no tenés la ruta pintada, no te conecta el carril. Hablar de rutas en 2025 no debería pasar, tendríamos que hablar de autopistas”, apuntó y reflexionó: “Hay que invertir mucho en infraestructura para bajar el nivel de accidentes”.

Devaluación e impuestos

A su vez, Barcesat valoró que “para el mercado interno y para el cliente hay una estabilidad de precios, por eso la inflación va a ir a la baja y eso es positivo”, mientras analizó: “El problema es que los malos manejos en la economía los ajustamos con devaluaciones. Cuando pasamos del 1 a 1 al 4 a 1, Brasil estaba parecido y hoy está a 5,50 o 5,80 y nosotros pasamos de 4 a 1.200 y decimos si no tendría que estar más devaluada la moneda”.

“No es sólo devaluar, sino tener otras variables como el superávit fiscal que hoy tenemos, el tema impositivo, porque hay más de 160 impuestos entre municipales, provinciales y nacionales. Entonces, estás exportando impuestos. Tenemos que acomodar otras variables cuando sea posible y ser competitivos”, reflexionó.