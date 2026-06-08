Rodrigo Cotelo Iriart: "Va a ser muy difícil reemplazar con inteligencia artificial la sensación de cómo te sentís comprando"

El global account executive de Emburse se refirió a los cambios constantes que impulsa la tecnología durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre turismo.

El global account executive de Emburse, Rodrigo Cotelo Iriart, se refirió al avance de la IA en el sector durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre turismo.

El global account executive de Emburse , Rodrigo Cotelo Iriart , se pronunció sobre el creciente uso de la inteligencia artificial y los límites de la transformación tecnológica, al encabezar el tercer panel de Ámbito Debate sobre turismo : Business & Travel Experience, que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Cotelo Iriart definió a Emburse como “una firma que hace automatización de reportería de gastos para el sector de viajes, sea corporativo, de lujo u ocio” y explicó: “ Nuestra tecnología automatiza y monitorea automáticamente las fluctuaciones de los proveedores, incluso después de la emisión de un ticket aéreo ”.

“En los últimos años hemos visto que, al saber tu interés en un destino y que estás buscando, proveedores usan sus algoritmos y hacen lo que llaman una personalización de una oferta y ven cuánto pedir por la misma disponibilidad, pero lleva un poco a un abuso. Nuestra tecnología fue una manera de reaccionar a eso y proveerle a empresas o agencias esa tecnología para ver si hay una oportunidad de ahorro ”, detalló sobre la actividad de la firma.

Cotelo Iriart analizó el avance de la tecnología y analizó: “En los últimos diez años, con las reuniones virtuales, hay algo de cuándo vale la pena estar en persona o no, pero hay algo que ni la inteligencia artificial va a poder reemplazar que es la experiencia de la persona que compra”.

“El 70% de las empresas que compran es la experiencia de comprar. Quieren aprender algo nuevo, sentirse valorados. La experiencia humana, de comprar en este caso, no va a ser reemplazada por la IA por más que tengamos un montón de eficiencia”, resaltó y, como argumento en defensa de la presencialidad, añadió: “Lo que va a ser muy difícil es reemplazar cómo te sentís comprando con IA o con un chatbot. A mí personalmente no me motiva y, en cambio, vernos y conocernos es irremplazable en la parte comercial”.

Rodrigo Cotelo Iriart

“El nivel de productividad para que un empleado se sienta entrenado también es clave. No va a ser reemplazado fácilmente y literalmente tiene que ver con el nivel de productividad. Un empleado no aprende si tiene una muletilla que tiene que estar entrando todo el día a ChatGPT, contra aprenderlo donde lo pueden sentir, porque el hipotálamo aprende cuando siente cosas en sus sentidos”, comparó.

La transformación tecnológica y el límite de la inteligencia artificial

Cotelo Iriart reconoció que la inteligencia artificial (IA) “está transformando todo” y lo comparó con la aparición del buscador de Google o internet. “Creo que estamos en una nueva era donde el aceleramiento de cosas que sucedieron en 20 o 30 años, va a estar reducido a tres o cuatro años”, anticipó.

A su vez, planteó: “Estamos en un cambio generacional de gerencia y de cada empleado. Hay una expectativa de si lo puedo hacer en el celular por qué no lo puedo hacer en mi herramienta de reporte de gastos o cuando busco un viaje. El paradigma también está en la expectativa del cambio generacional a nivel de productividad con la IA generativa”.

“Parte del límite es la utilización en los modelos públicos de la IA de lo que son cosas privadas y confidenciales y va a cambiar el tipo de entrenamiento de seguridad de datos, con nuevos estándares que van a agregar certificaciones a pasar como empleados. Somos todos responsables de cuánto queremos entrenar a la IA y en qué . Terminan siendo preguntas filosóficas, porque estamos entrenando una conciencia mundial colectiva de alguna manera. La tecnología está ahí y hay que orquestarla a la cultura de la empresa”, definió.

Viajes corporativos, gasto y productividad

En ese punto, Cotelo Iriart consideró que “la autogestión es importante porque es la tranquilidad de la empresa de que la política va a ser respetada” y agregó: “En el Río de la Plata recién nos estamos despertando del rol del clave de un gerente de gestión de viajes en cada empresa, que puede generar ahorros de millones de dólares y pagar su salario solo”.

Al ser consultado por los controles de los gastos de viajes corporativos de las empresas, Cotelo Iriart dijo que la realidad es diversa. “En pharma tienen tarjeta corporativa y no van a auditar un comprobante menor a 75 dólares”, precisó.

No obstante, cuestionó que muchas firmas “tienen dos o tres agencias por países, cuando hay que centralizar” y cuestionó la “gran desconfianza” en algunos casos. “El costo de la auditoría es mucho más grande y en el 80% de los casos no va a haber malicia”, apuntó.