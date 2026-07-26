Pinturas milenarias y cerros colorados: el rincón de Salta que combina paisajes con historia

Considerado un lugar "mágico", este espacio salteño es una de las grandes alternativas para el turismo dentro de la provincia por su importante historia.

Año tras año, Salta suma cada vez más turismo debido a la gran variedad de rincones con los que cuenta. Desde sitios pertenecientes a la historia de la provincia hasta los imponentes entornos naturales que la rodean, todo se combina en una propuesta fascinante para los visitantes.

Dentro de las alternativas disponibles aparece Guachipas . Este lugar se caracteriza por sus cerros colorados y las leyendas que habitan en su interior. Allí se pueden observar los rastros de los primeros humanos en transitar la zona y sus costumbres, retratadas sobre las paredes de piedra.

Guachipas es una localidad perteneciente a su partido homónimo, ubicada en el sur de la provincia de Salta . Además, está en el extremo bajo del Valle de Lerma, una región rodeada por cordones montañosos de la precordillera andina.

La historia de este lugar está contada en sus paredes.

Su nombre es de origen indígena, aunque existen dos teorías sobre su significado. La interpretación histórica más fuerte apunta a "el seno de las pirguas del sol" , en alusión a un lugar sagrado para almacenar la energía solar.

El principal atractivo reside en las Cuevas Pintadas . Este yacimiento de arte rupestre precolombino se ubica entre los más destacados de Sudamérica. Se realiza senderismo, pero el encanto radica en las representaciones que figuran en las paredes, hechas entre el año 9000 y 1470. La más destacada corresponde a los "hombres escudo".

Conocer la localidad también forma parte de la experiencia, ya que el pueblo funciona como un museo a cielo abierto. En distintos rincones se observan maquetas o réplicas de su historia. La iglesia Inmaculada Concepción, construida en 1610, junto a las casonas con recovas y galerías de adobe, se mantienen intactas ofreciendo la sensación de viajar en el tiempo.

La principal actividad económica de Guachipas también cobra relevancia para el turismo. Se pueden visitar las estancias tabacaleras y ganaderas, que permiten conocer procesos tradicionales poco frecuentes en otras partes del país.

Finalmente, la gastronomía asume un rol destacado dentro del pueblo: en diversos establecimientos se pueden degustar las clásicas empanadas salteñas guachipeñas, más jugosas y elaboradas en horno de barro, siempre acompañadas de yasgua, una salsa picante regional.

Cómo ir hasta Guachipas

Desde Salta Capital, el trayecto demanda 103 kilómetros y toma alrededor de 1 hora y 45 minutos para llegar al pueblo. Corresponde salir hacia el sur por la Ruta Nacional 68, pasando por Cerrillos, El Carril, Coronel Moldes y Ampascachi. Luego hay que desviarse en La Viña para tomar la Ruta Provincial 6, que cruza el Río Guachipas y llega directo a la localidad.

Otra alternativa consiste en abordar los distintos micros en la Terminal de Ómnibus de Salta. Existen frecuencias diarias a lo largo de la jornada, con paradas intermedias en cada pueblo del valle.