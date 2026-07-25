Argentina cuenta con pequeñas localidades que todavía mantienen costumbres rurales y una identidad histórica. Muchas de ellas no suelen ser elegidas por los turistas, aunque ofrecen experiencias distintas para quienes buscan algo muy distinto a lo que se ve en los destinos habituales.
El destino de La Pampa que es ideal para conocer una nueva cultura y disfrutar de una escapada diferente
Un rincón único de la Argentina te invita a descubrir sus tradiciones, paisajes y propuestas que sorprenden durante todo el año.
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En el centro pampeano existe un pueblo de 6.000 habitantes que logró mantener vivas las raíces de una comunidad europea que llegó entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Su historia, su gastronomía y sus celebraciones lo convierten en una excelente alternativa para una escapada de fin de semana.
Dónde se ubica Macachín
Macachín está ubicado en el centro de la provincia de La Pampa y es la cabecera del departamento de Atreucó, lo que lo vuelve perfecto para quienes recorren el país de este a oeste o viajan hacia la Patagonia. La localidad se encuentra a 30 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires y a 113 kilómetros de Santa Rosa, la capital provincial.
Además de su ubicación, Macachín sobresale por la fuerte presencia de la colectividad vasca. Las familias inmigrantes que llegaron hace más de un siglo dejaron su huella y eso todavía puede verse en la arquitectura, la gastronomía, las instituciones y hasta en la cartelería de la localidad.
Qué se puede hacer en Macachín
Uno de los mayores atractivos de Macachín es recorrer sus calles para descubrir la influencia del País Vasco, ya que en distintos sectores aparecen banderas ikurriñas, carteles escritos en euskera y monumentos de esa comunidad, como la estatua de Iñaki Unamiro, instalada en el acceso al pueblo.
El Centro Vasco Euzko Alkartasuna es fundamental en la vida social y cultural del pueblo. Ahí mismo suelen desarrollarse actividades tradicionales, encuentros gastronómicos y celebraciones que mantienen vivas las costumbres heredadas por los inmigrantes. Quienes visiten la localidad durante fechas especiales, no se pueden perder los eventos como la Semana Nacional Vasca, el Día de la Diáspora o el Día de la Patria Vasca, celebraciones llenas de música, danzas y platos típicos.
Entre los lugares más recomendados para recorrer se encuentran:
- Plaza Independencia
- Centro Hípico del Centro Vasco
- Reserva Natural de gestión mixta de la Laguna del Automoto Club Macachín, con una superficie de 171 hectáreas
- Chacra ecológica con propuesta de turismo rural en desarrollo
- Fábricas agroalimentarias locales que ofrecen visitas para conocer la producción de sal, lácteos, harinas y condimentos
Las Salinas Grandes de Hidalgo, ubicadas a 14 kilómetros del pueblo, también son muy buscadas. Ahí funciona la planta procesadora de la empresa Dos Anclas y el ingreso es libre y gratuito. Para acceder hay que registrarse en la entrada y recorrer únicamente las áreas habilitadas.
Cómo ir hasta Macachín
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mejor recorrido demanda 620 kilómetros, lo que aproximadamente son 7 horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones climáticas. El trayecto principal se hace por la Ruta Nacional 5 hasta el territorio pampeano y después continúa por la Ruta Provincial 1, una de las principales vías de acceso a la localidad.
Macachín también cuenta con conexiones mediante servicios de micros y combis que la acercan a distintos puntos de La Pampa y otras provincias. Es por eso que el pueblo suele ser una parada para quienes viajan hacia el sur argentino, pero los turistas se enamoran de su patrimonio cultural, sus paisajes rurales y la fuerte identidad vasca.
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