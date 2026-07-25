El destino de La Pampa que es ideal para conocer una nueva cultura y disfrutar de una escapada diferente + Agregar ámbito en









Un rincón único de la Argentina te invita a descubrir sus tradiciones, paisajes y propuestas que sorprenden durante todo el año.

El rincón argentino que es ideal para una escapada de fin de semana. Freepik

Argentina cuenta con pequeñas localidades que todavía mantienen costumbres rurales y una identidad histórica. Muchas de ellas no suelen ser elegidas por los turistas, aunque ofrecen experiencias distintas para quienes buscan algo muy distinto a lo que se ve en los destinos habituales.

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En el centro pampeano existe un pueblo de 6.000 habitantes que logró mantener vivas las raíces de una comunidad europea que llegó entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Su historia, su gastronomía y sus celebraciones lo convierten en una excelente alternativa para una escapada de fin de semana.

Este pueblo único te invita a conocer un lado distinto de la Argentina. Gentileza - APN La Pampa Dónde se ubica Macachín Macachín está ubicado en el centro de la provincia de La Pampa y es la cabecera del departamento de Atreucó, lo que lo vuelve perfecto para quienes recorren el país de este a oeste o viajan hacia la Patagonia. La localidad se encuentra a 30 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires y a 113 kilómetros de Santa Rosa, la capital provincial.

Además de su ubicación, Macachín sobresale por la fuerte presencia de la colectividad vasca. Las familias inmigrantes que llegaron hace más de un siglo dejaron su huella y eso todavía puede verse en la arquitectura, la gastronomía, las instituciones y hasta en la cartelería de la localidad.

Macachín es una de las ciudades más importantes del Centro-Sur de la provincia de La Pampa. Gentileza - Turismo en La Pampa Qué se puede hacer en Macachín Uno de los mayores atractivos de Macachín es recorrer sus calles para descubrir la influencia del País Vasco, ya que en distintos sectores aparecen banderas ikurriñas, carteles escritos en euskera y monumentos de esa comunidad, como la estatua de Iñaki Unamiro, instalada en el acceso al pueblo.

El Centro Vasco Euzko Alkartasuna es fundamental en la vida social y cultural del pueblo. Ahí mismo suelen desarrollarse actividades tradicionales, encuentros gastronómicos y celebraciones que mantienen vivas las costumbres heredadas por los inmigrantes. Quienes visiten la localidad durante fechas especiales, no se pueden perder los eventos como la Semana Nacional Vasca, el Día de la Diáspora o el Día de la Patria Vasca, celebraciones llenas de música, danzas y platos típicos. Entre los lugares más recomendados para recorrer se encuentran: Plaza Independencia

Centro Hípico del Centro Vasco

Reserva Natural de gestión mixta de la Laguna del Automoto Club Macachín, con una superficie de 171 hectáreas

Chacra ecológica con propuesta de turismo rural en desarrollo

Fábricas agroalimentarias locales que ofrecen visitas para conocer la producción de sal, lácteos, harinas y condimentos Las Salinas Grandes de Hidalgo, ubicadas a 14 kilómetros del pueblo, también son muy buscadas. Ahí funciona la planta procesadora de la empresa Dos Anclas y el ingreso es libre y gratuito. Para acceder hay que registrarse en la entrada y recorrer únicamente las áreas habilitadas. Este es un destino ideal para aquellos que buscan tranquilidad. Gentileza - Gabriel Rojo Cómo ir hasta Macachín Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mejor recorrido demanda 620 kilómetros, lo que aproximadamente son 7 horas en auto, dependiendo del tránsito y las condiciones climáticas. El trayecto principal se hace por la Ruta Nacional 5 hasta el territorio pampeano y después continúa por la Ruta Provincial 1, una de las principales vías de acceso a la localidad. Macachín también cuenta con conexiones mediante servicios de micros y combis que la acercan a distintos puntos de La Pampa y otras provincias. Es por eso que el pueblo suele ser una parada para quienes viajan hacia el sur argentino, pero los turistas se enamoran de su patrimonio cultural, sus paisajes rurales y la fuerte identidad vasca.

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