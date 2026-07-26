Semana cargada para los mercados: la Fed define tasas, Kristalina Georgieva en Argentina y nueva licitación del Tesoro

La Reserva Federal, la visita de la titular del FMI al país, la licitación del Tesoro y una nueva batería de datos económicos y balances corporativos en EEUU marcarán una semana clave para los mercados globales y la Argentina.

La última semana de julio llega cargada de referencias capaces de marcar el rumbo de los mercados globales y de la Argentina. Tras varios días dominados por la tensión geopolítica en Medio Oriente y el repunte del petróleo , la atención de los inversores estará puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) , una nueva batería de indicadores sobre la economía estadounidense y la etapa más intensa de la temporada de balances corporativos . En el ámbito local, la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva , a la Argentina dominará la agenda, sumada a la licitación de deuda del miércoles e informes clave del INDEC y el BCRA .

El principal foco estará en EEUU , donde la Fed concluirá el miércoles su reunión de julio. El consenso del mercado espera que mantenga sin cambios la tasa de interés en el rango de entre 3,50% y 3,75% , aunque la atención estará centrada en el mensaje de su presidente, Kevin Warsh , y en cualquier señal sobre el rumbo de la política monetaria para los próximos meses.

La decisión llega en un contexto complejo. La inflación continúa por encima del objetivo del banco central, impulsada por el encarecimiento de la energía tras la guerra en Medio Oriente, mientras el mercado laboral sigue mostrando fortaleza y la actividad económica mantiene un desempeño resiliente.

A diferencia de reuniones anteriores, el mercado no descarta por completo un nuevo aumento de tasas . De acuerdo con las expectativas implícitas en los mercados de futuros , más de un tercio de los operadores considera posible un endurecimiento adicional de la política monetaria .

Será la segunda reunión presidida por Kevin Warsh , elegido por Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal . Si bien Warsh evitó anticipar decisiones concretas, en sus últimas intervenciones reiteró que su prioridad será restablecer la estabilidad de precios , una postura que lo acerca al ala más restrictiva del organismo.

En ese sentido, distintos analistas advierten que dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) comienza a consolidarse un mayor peso de los denominados "halcones", es decir, aquellos funcionarios que priorizan mantener tasas elevadas para combatir la inflación.

La atención también estará puesta en la conferencia de prensa posterior a la decisión, donde Warsh podría ofrecer mayores precisiones sobre cómo evalúa el impacto de la guerra en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles impulsados por la administración Trump.

La semana de Kristalina Georgieva en Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará este lunes a la Argentina en una visita que trasciende el plano protocolar y representa uno de los mayores gestos de respaldo político del organismo hacia la administración de Javier Milei. Invitada por el Presidente, la titular del Fondo permanecerá hasta el miércoles con una agenda reservada que incluirá reuniones con funcionarios nacionales, empresarios y una recorrida por Vaca Muerta.

El viaje se produce en un momento clave para el programa acordado con el FMI. Si bien el organismo destacó los avances en materia de estabilización, desinflación y recuperación de la actividad, aún observa con atención la evolución de las cuentas públicas, el nivel de reservas internacionales y la continuidad de las reformas comprometidas por el Gobierno.

Georgieva visitará Vaca Muerta

Por último, este lunes, el Tesoro dará a conocer el menú de bonos para el segundo llamado a licitación de julio. Se espera que haya una nueva emisión del Bonar 2029 (AO29) y que se siga profundizando la estrategia de estirar plazos. El Ministerio de Economía tiene que renovar vencimientos por $8,4 billones. En principio, el mercado espera que se mantenga la política de privilegiar la extensión de los plazos de vencimiento a la tasa más baja posible.

Agenda económica de la semana

Lunes 27/7

El INDEC publica las Estadísticas de turismo internacional correspondientes a junio.

Llamado a licitación del Tesoro.

La Universidad Di Tella da a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG).

Pedidos de bienes duraderos en EEUU, e Índice manufacturero de la Fed de Dallas.

Encuesta IFO (clima empresarial) de Alemania.

Martes 28/7

Confianza del consumidor en EEUU.

Balances de Coca-Cola, PayPal, Visa y Ford.

Miércoles 29/7

Decisión de tasas de la Reserva Federal.

Conferencia de prensa del titular de la Fed, Kevin Warsh.

Balances de Microsoft, Meta y Qualcomm.

El Tesoro lleva a cabo la segunda licitación de deuda del mes.

Jueves 30/7

EEUU difunde PBI del segundo trimestre, inflación de los consumidores de junio (PCE) y solicitudes semanales de desempleo.

Balances de Amazon, Apple y Mastercard.

El INDEC da a conocer los Índices de precios y cantidades del comercio exterior de junio.

El BCRA publica el Informe sobre Deuda Externa Privada.

Viernes 31/7