Vacaciones de invierno: cuánto movimiento turístico registran los principales destinos del país

La temporada avanza con niveles dispares de ocupación hotelera en Mar del Plata, Tandil y Entre Ríos. Mientras el turismo interno muestra cautela, la llegada de visitantes de países no limítrofes alcanzó un récord durante el primer semestre.

Las vacaciones de invierno impulsaron el movimiento turístico, aunque los niveles de ocupación varían entre los principales destinos del país.

Las vacaciones de invierno movilizan turistas en distintos puntos de la Argentina , aunque con resultados desiguales entre los destinos más elegidos. La menor capacidad de consumo, las reservas de último momento y la reducción de las estadías condicionan una temporada atravesada por la cautela.

El receso escolar comenzó de manera escalonada entre las provincias y esta semana sumó el movimiento de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, los dos distritos con mayor cantidad de habitantes. El sector espera que esta coincidencia permita mejorar los niveles de ocupación durante el tramo central de la temporada.

Sin embargo, los primeros relevamientos muestran importantes diferencias de acuerdo con el destino. Mientras algunas localidades serranas alcanzaron niveles superiores al 50%, otras plazas tradicionales comenzaron el receso con una demanda más moderada.

El escenario también presenta un contraste entre el turismo interno y la llegada de visitantes extranjeros . Mientras hoteles y prestadores locales advierten sobre el impacto de la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno informó un récord de arribos desde países no limítrofes durante los primeros seis meses de 2026.

En Mar del Plata , uno de los puntos tradicionalmente elegidos por los turistas bonaerenses, la ocupación hotelera se ubicó cerca del 25% durante el inicio del receso , según consignó El Destape. Desde el sector esperan una recuperación impulsada por las reservas de último momento y las escapadas durante los fines de semana.

Los destinos nevados son un punto de referencia para el movimiento turístico invernal.

La actividad también comenzó de manera moderada en Entre Ríos, donde los establecimientos registraron una ocupación promedio cercana al 30%. El movimiento había mostrado un leve repunte durante el fin de semana largo del 9 de Julio, pero luego volvió a desacelerarse.

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo señalaron que la situación no responde únicamente a una cuestión estacional o de promoción, sino también a las dificultades que atraviesa el consumo. El fenómeno afecta especialmente a las localidades cuya actividad económica depende de los viajes de cercanía.

Tandil alcanzó un promedio del 55% de ocupación durante la primera semana de las vacaciones de invierno. Imagen: Latam Voyage

Por su parte, Tandil promedió un 55% de ocupación durante la primera semana de las vacaciones bonaerenses. La cifra quedó por debajo del movimiento cercano al 80% registrado durante el receso del año pasado, aunque volvió a colocar a la ciudad entre las alternativas más buscadas dentro de la provincia.

En la Comarca Serrana de Tornquist, que incluye localidades como Sierra de la Ventana y Villa Ventana, las vacaciones comenzaron con aproximadamente el 50% de las plazas hoteleras ocupadas.

Menos viajes al exterior y una temporada marcada por la cautela

Los últimos datos consolidados del Indec, correspondientes a mayo, mostraron una caída interanual del 12,1% en la salida de turistas argentinos al exterior.

La mayor retracción se produjo en los viajes por vía terrestre, que disminuyeron un 27,5% frente al mismo período del año anterior. Los traslados por vía fluvial o marítima retrocedieron un 6,7%, mientras que los realizados en avión presentaron una baja considerablemente menor, del 0,3%.

Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), perteneciente a la Fundación Mediterránea, indicó que en mayo todavía existió una diferencia cercana a las 282.000 personas entre el turismo emisivo y el receptivo.

La entidad observó que los viajes terrestres, generalmente asociados a presupuestos más acotados, sufrieron la contracción más pronunciada. El movimiento aéreo, en cambio, se mantuvo relativamente estable por estar vinculado con segmentos de mayores ingresos y menos sensibles a los cambios de precios.

Récord de llegada de turistas de países no limítrofes

En contraste con el desempeño dispar del turismo interno, la Argentina alcanzó durante el primer semestre de 2026 un récord de visitantes procedentes de países no limítrofes.

Entre enero y junio arribaron 1.434.001 turistas residentes en esos mercados, de acuerdo con la información recopilada por la Dirección de Mercados y Estadísticas de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, sobre la base de los registros proporcionados por Migraciones.

La cifra superó incluso la mejor marca de los últimos 25 años, correspondiente a 2019, antes de la pandemia, cuando habían ingresado 1.383.748 visitantes de países no fronterizos.

En total, durante los primeros seis meses del año llegaron al país 3.115.089 turistas extranjeros. Cerca de la mitad provino de naciones no limítrofes, con Estados Unidos, España y Perú como los tres principales mercados emisores.