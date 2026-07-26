Javier Milei salió a respaldar a Ravier y rechazó una devaluación: "El dólar no va a ir a $1.800" + Agregar ámbito en









El Presidente respondió a la polémica generada por las declaraciones del vocero presidencial sobre una eventual cotización de $1.800. Desde la Rural aseguró que los dichos fueron sacados de contexto y descartó una suba del tipo de cambio a ese nivel.

Javier Milei respaldó a su vocero luego de las críticas por marcarle un valor clave al dólar. X

El presidente Javier Milei buscó este domingo poner fin a la polémica generada por las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre un eventual dólar a $1.800. Durante su discurso en el acto principal de la Exposición Rural de Palermo, el mandatario respaldó al funcionario, aseguró que sus palabras fueron "sacadas de contexto" y descartó que el tipo de cambio vaya a alcanzar ese nivel.

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"Lo sacaron de contexto, no dijo eso. Es un profesional increíble, una gran persona, y no sabe que los medios son gente en un 95% malos", afirmó Milei. Acto seguido, fue categórico: "El dólar no va a ir a $1.800; si hace esa apuesta va a salir perdiendo".

Las declaraciones del Presidente llegaron luego de tres jornadas consecutivas de subas del dólar oficial la semana anterior y una parte del mercado interpretó los dichos de Ravier como una señal de una posible depreciación adicional del peso.

El viernes, el tipo de cambio oficial marcó un nuevo máximo nominal. En el Banco Nación, el dólar minorista cerró en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, mientras que el mayorista finalizó en torno a los $1.489. Por su parte, el dólar MEP terminó cerca de los $1.515, el contado con liquidación alcanzó los $1.574 y el blue cerró en $1.550, con una leve baja de 0,3%.

El mercado leyó una señal cambiaria En las mesas financieras sostienen que la reacción del mercado se aceleró luego de que Ravier señalara que un dólar de $1.800 era "una posibilidad" y relativizara ese escenario al considerar que implicaría una corrección acotada. Según operadores consultados la referencia modificó las expectativas de corto plazo, pese a que se resaltó que el tipo de cambios en términos reales y con el superávit comercial actual es poco probable llegar a esos valores, pero no alcanzó a calmar el apetito por el billete.

No obstante, otros operadores relativizaron el impacto y señalaron que el mercado ya descontaba una suba gradual del tipo de cambio hacia fin de año. Aun así, coincidieron en que la principal diferencia fue que esa expectativa quedó expresada públicamente por un funcionario del Gobierno. Ravier habló del dólar en "Carajo" Presidencia Con sus declaraciones desde la Rural, Milei intentó despejar cualquier interpretación sobre un cambio en la estrategia cambiaria del Gobierno y ratificó el mensaje que sostiene el equipo económico desde el inicio del nuevo esquema de flotación: que no existe un objetivo de devaluación y que el tipo de cambio continuará determinado por el mercado dentro del régimen vigente.