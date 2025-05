Axel Kicillof: "La cuestión de la seguridad necesita inversión del Estado y no motosierra"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , criticó con dureza al presidente Javier Milei este lunes tanto por la paralización de obras públicas como por la falta de transferencias a la Provincia y aseguró que "la cuestión de la seguridad necesita inversión del Estado y no motosierra" .

“La campaña electoral no será sucia, será roñosa”, advirtió al comenzar su exposición durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata, en la que vinculó los ataques recibidos por su gestión a una estrategia política. “En el marco de las campañas, se trata de usar la seguridad para hacer daño y engañar" , sostuvo, al tiempo que destacó que “la provincia está en una de las mejores situaciones de tasa de homicidios de la historia” . En el marco de las campañas, se trata de usar la seguridad para hacer daño y engañar.

En ese marco, Kicillof cuestionó los dichos de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich . “Cada vez que hay un hecho de inseguridad es difícil hablar de estadísticas. Pero si ella dice que bajaron los homicidios a nivel nacional, eso implica que también bajaron en la Provincia. Si no, es ilógico. I mposible que baje la tasa de homicidios si suben en la provincia o hay ‘un baño de sangre’, como dicen irresponsablemente . No lo voy a dejar pasar más”, advirtió. “Esto es producto de la fuerte presencia policial, del patrullaje y del trabajo conjunto con las fuerzas federales”, agregó.

Aclaró luego el mandatario no estar "satisfecho" con los resultados de las políticas de seguridad y admitió que se debe "seguir trabajando", pero pidió a la dirigencia "actuar con responsabilidad" y no "decir cualquier cosa".

En ese sentido, recordó que "por el Fondo se Seguridad, nos debe la Nación 750 mil millones de pesos, con los que podríamos comprar 10 mil patrulleros" y lanzó: "la cuestión de la seguridad es un tema serio y complejo, que necesita inversión del Estado, no motosierra".

Inundaciones, emergencia agropecuaria y reclamo de fondos

El gobernador también hizo un repaso de las medidas adoptadas por su administración frente a las recientes inundaciones en distritos del sur bonaerense. Recordó que, tras el temporal en Bahía Blanca, se anunciaron obras por más de $200.000 millones para canalizaciones, reparación de puentes y veredas, y otras por igual monto para paliar la falta de agua en la región.

“La Provincia asumió 400 millones de dólares en infraestructura hidráulica y asistió con colchones, frazadas, alimentos y agua por un total de $4.500 millones. Se rescató a mil bonaerenses con riesgo de vida”, enumeró.

Así, Kicillof expuso que "la Provincia está dando respuestas con recursos propios a las necesidades de los vecinos y a los problemas de infraestructura generados por el temporal, pero no es lo que corresponde porque existe un fondo nacional específico para atender eventos climáticos extraordinarios".

kicillof milei.jpg

Asimismo, declaró la emergencia agropecuaria en 12 distritos y destinó $2.000 millones para reconstruir la red de caminos rurales, junto con créditos del Banco Provincia por $31.000 millones con 12 meses de gracia. “Le pedimos al gobierno nacional una asistencia del Tesoro Nacional de $100.000 millones para seguir respondiendo a este desastre climático”, exigió y adelantó que hoy formalizará esa solicitud por nota.

En ese contexto, denunció que Nación retiene de forma “ilegal” el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), establecido por la Ley 23.548. “Milei se está apropiando ilegítimamente de los ATN. Ese fondo es del 1% de la masa coparticipable y se está acumulando en Nación, que lo usa, suponemos, para la bicicleta financiera. Es un billón de pesos. A la Provincia sólo le enviaron $10.000 millones, cuando le correspondían $400.000 millones”, detalló.

“El 40% de los recursos que recauda el país sale de Buenos Aires, y recibimos apenas el 20%. Esto es grave. El gobierno nacional no cumple con la ley, no transfiere lo que corresponde y paraliza las obras públicas. Estamos financiando con presupuesto provincial políticas nacionales con las que no estamos de acuerdo”, sentenció y sostuvo: "Nación deber transferir a la provincia los recursos que le corresponden".

En ese contexto, el economista planteó que a través del Banco Provincia se están invirtiendo más de 31 mil millones de pesos "para acompañar las diferentes realidades de los trabajadores, pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios pymes" y destacó que "desde el próximo viernes los vecinos de los distritos afectados podrán comprar en Provincia Compras en 36 cuotas sin interés, un esfuerzo conjunto entre la banca pública y el sector privado para que puedan comprar lo que necesiten para afrontar este duro momento. Además, continúa disponible la línea de créditos del Banco Provincia para personas y familias afectadas por fenómenos naturales".

Obras públicas y reclamo político

Posteriormente, aseguró que el gobierno de Milei paralizó mil obras en territorio bonaerense, entre ellas muchas que son clave para evitar inundaciones. “Nosotros no frenamos ninguna obra. Vamos a continuar muchas con presupuesto propio. Pero necesitamos que nos transfieran esas diez para poder ejecutarlas”, insistió.

En ese sentido, exigió: “Les voy a pedir que transfieran la semana que viene la autopista Presidente Perón. Estamos hartos. No sé cuál es el perro que tiene Milei, pero es el del hortelano: no hace ni deja hacer”.

También apuntó contra la decisión de Nación de frenar su parte de las obras en la Cuenca del Salado. “Es una desgracia para el país. Afecta a 59 localidades. Es obtuso, cree que la obra pública es mala, incluso las que tienen financiamiento internacional y están casi terminadas. Es de una ignorancia absoluta pensar que la obra pública no beneficia a nadie”, expresó.

“Si quiere, me junto con Milei y le explico para qué sirve la obra pública: para estudiar, atender la salud y atender emergencias”, propuso.

Presupuesto, deuda y unidad del PJ

Consultado por el paquete de leyes económicas que recientemente envió a la Legislatura, el mandatario explicó que la Provincia solicitó a la Legislatura autorización para refinanciar vencimientos de deuda. "La propuesta es que nos autoricen legislativamente refinanciar los vencimientos de deuda que tenemos. Eran 7 mil millones de dólares que tomó la exgobernadora María Eugenia Vidal. Nosotros lo renegociamos y tenemos vencimientos por 350 millones de dólares en marzo y en septiembre. Pedimos a las Cámaras que nos habiliten para poder refinanciar esa deuda", aclaró.

Finalmente, cuando se le preguntó por la unidad en el peronismo, dijo que se está trabajando "con todos los sectores para alcanzar acuerdos" y profundizó: “Esto suele resolverse en el último día, pero hay un trabajo previo. Hay otro camino a Milei y debemos compensar sus políticas con la presencia del Estado. Debemos evitar que la motosierra entre a los concejos deliberantes y a la Legislatura”.