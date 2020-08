Alivio: plan fiscal de Kicillof llega con rebaja de 50% en IIBB para pymes

Sin embargo, lo que tendrá un mayor impacto será lo diseñado como un programa de asistencia tributaria a las pymes, autónomos y en general a los contribuyentes afectados por la pandemia que desarrollen alguna de las 206 actividades incluidas en un listado elaborado por las autoridades que comprende a aquellas que no pudieron trabajar o lo pudieron hacer con limitaciones que, entre otras, involucra a los comercios y servicios como peluquerías, centros de estética, venta de indumentaria y otros comercios barriales; gastronomía y los servicios de enseñanza; actividades culturales y deportivas (espectáculos teatrales, musicales, artísticos y deportivos); servicios relacionados con el turismo, incluidos servicios de alojamiento, transporte, agencias de viaje, etc. y actividades vinculadas a la construcción.

Estos sectores podrán gozar de una bonificación en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que será de 50% para pymes, autónomos y demás contribuyentes y del 15% para grandes empresas.

No es menor el beneficio de reducción de alícuotas sobre retenciones o percepciones porque con la actual situación, de aplicarse las tasas vigentes, no se haría otra cosa que incrementar saldos a favor, más allá de haberse elevado los montos a $ 300.000 para su recuperación automática, lo que también conforma este programa de asistencia.

Pero en materia de saldos a favor de Ingresos Brutos se prevé que los contribuyentes puedan compensarlos con obligaciones de los impuestos Inmobiliario y Automotores.

Por otra parte se establecerán planes de pago para las deudas por obligaciones devengadas o vencidas durante la emergencia sanitaria. Si las mismas se cancelan en hasta 12 cuotas el plan no devengará intereses de financiación, en cambio sí generará intereses si la cancelación se produce en hasta 18 cuotas. La tasa de estos intereses no está fijada aún toda vez que estos planes no se han instrumentado todavía. También se prevén planes para agentes de recaudación por omisión de retener o percibir.

Este programa de asistencia necesita una normativa variada y de jerarquía diversa atento a que alguna de las medidas podrán ser implementadas en el marco de las facultades que tiene ARBA, mientras que otras demandarían la intervención legislativa.

En paralelo a estas medidas, no hay que olvidar que el Senado provincial sancionó la Ley de Emergencia Productiva, Económica, Financiera y Tarifaria para las Micro y Pequeñas Empresas, que contempla otras medidas fiscales.

Hace más de un mes, el Gobierno bonaerense anunció la puesta en marcha de cuatro programas específicos para distintos contribuyentes denominado Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP), complementario a los planes de asistencia nacionales. La versión provincial se divide en Programa de Asistencia Tributaria, Programa de Asistencia Financiera, Programa de Preservación del Trabajo (ver aparte), y Fondo Municipal para la Reactivación de la Cultura y el Turismo.