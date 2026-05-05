La Libertad Avanza se despliega en el norte, sin señales desde la Casa Rosada para bajar el perfil

Los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz enfrentan duras críticas de los espacios libertarios locales, desde donde se profundizan los armados hacia las elecciones provinciales de 2027.

Los referentes libertarios de Catamarca convocaron al armado de un gran frente opositor a al peronismo para las elecciones 2027.

La Libertad Avanza (LLA) se expande en provincias del norte con una estrategia que combina el armado de frentes opositores, la consolidación de liderazgos provinciales y una postura de confrontación con los gobernadores peronistas que, pese a mantener un diálogo fluido con la Casa Rosada, enfrentan una creciente presión electoral.

En Catamarca, Tucumán y Salta, el partido del presidente Javier Milei muestra músculo territorial y despliega candidaturas con vistas a 2027 , sin que mediara hasta el momento ninguna instrucción desde el Gobierno para moderar el perfil opositor y no incomodar a los mandatarios dialoguistas Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.

En Catamarca, donde el gobernador Raúl Jalil cerró con la Nación una serie de acuerdos, entre ellos, el control de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD) a cambio de votos en el Congreso, la oposición libertaria no se amilana. Diputados provinciales libertarios, junto con referentes del PRO y el partido Generar, presentaron hace unos días el documento "10 Ejes para una Catamarca Próspera" , una suerte de hoja de ruta que busca posicionar al espacio de cara a 2027 y avanzar en la consolidación de un frente opositor amplio. En la conferencia de prensa estuvieron los diputados locales Tiago Puente, Carlos Aibar Quintar, Federico Lencina y Natalia Herrera, junto al diputado nacional Adrián Brizuela.

"Trabajamos para gobernar Catamarca a partir de 2027", fue una de las frases del diputado Puente durante la presentación. El documento incluye propuestas de implementar la Boleta Única, balotaje provincial, eliminación de las PASO, creación de un Consejo de la Magistratura y una Oficina Anticorrupción. El presidente del partido a nivel provincial, Federico Lencina, convocó a otros sectores a sumarse: "No es un armado electoral, es una alianza que viene trabajando en el territorio".

Agradezco a @elancasti por el "Cara y Cruz", aún cuando haya un error en el mismo al señalar la ausencia del colega y amigo Francisco Monti en el lanzamiento de GENERAR. Aprovecho para agradecerte @franmmonti por tu presencia y acompañamiento ! pic.twitter.com/6sZ0ZRiRaF

La convocatoria a un frente opositor cobra relevancia en un año sin elecciones pero con el calendario de 2027 en la mira. La Constitución catamarqueña habilita al gobernador Jalil a definir si las elecciones provinciales se adelantan a marzo o se mantienen en octubre junto con las nacionales, una decisión que podría activar el clima electoral ya en 2026.

Tampoco se descarta, por consultas de Ámbito, que Jalil intente ir por una re reelección, aunque se mide cada paso al milímetro porque eso implicaría romper con la presidenta del Partido Justicialista local, la senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci, y con el intendente de la capital, Gustavo Saadi, quien arrima como su sucesor.

"Lucía podría haber ido por la re reelección pero cumplió su palabra y la continuó Raúl, pero si este ahora no cumple, el peronismo pondría en riesgo su hegemonía. Nadie quiere imaginar ese escenario", sostuvo un diputado provincial de larga experiencia.

El impulso de LLA en Catamarca se sustenta en un crecimiento electoral sólido en las legislativas nacionales de octubre de 2025. En esos comicios, LLA obtuvo el 33,63% de los votos para diputados nacionales, y quedo en segundo lugar detrás de Fuerza Patria (45,66%) pero con una performance que la consolidó como la principal fuerza opositora. Ese crecimiento se produjo en detrimento de la UCR, que a través del frente Somos Provincias Unidas -alianza que formalizó en agosto de 2025 con el respaldo de seis gobernadores a nivel nacional- apenas alcanzó el 6,49% de los sufragios.

Lisandro Catalán se consolida y suma a un intendente

En Tucumán, el presidente de LLA Lisandro Catalán, miembro del directorio de YPF, ratificó en estas últimas semanas que el espacio "va a pelear por la gobernación y en cada rincón de la provincia". En una entrevista, dejó abierta la puerta a su candidatura a gobernador en 2027, aunque aclaró que "todavía no hay definiciones" y que el objetivo principal es "construir un equipo de trabajo sólido antes de hablar de candidaturas".

"Estoy habilitado para ser gobernador pero eso está por definirse", sostuvo y anticipó que LLA buscará presentar candidatos en todas las categorías, incluyendo las 19 intendencias, legisladores provinciales y la fórmula para la gobernación. Catalán subrayó que cuenta con el respaldo de la Casa Rosada: "Tenemos el apoyo de todo el partido a nivel nacional" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/llatucoficial/status/2051079390000251157?s=20&partner=&hide_thread=false “Hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Los responsables de la decadencia en Tucumán tienen nombre y apellido”. Lisandro Catalán. pic.twitter.com/MBqkTcpdln — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) May 3, 2026

Pero el escenario tucumano adquiere una dimensión adicional en la ciudad de Concepción, en el sur tucumano, en donde el intendente radical Alejandro Molinuevo -hermano de la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo- se mostró en un cartel de grandes dimensiones en uno de los accesos a su ciudad junto a Catalán y Javier Milei, mientras avanza en el armado de un frente para ir a la reelección en 2027. En una extensa entrevista y en sus redes sociales, Molinuevo confirmó que forma parte de un "frente amplio" que reconoce la conducción de Catalán y ratificó su alineamiento político con LLA.

"Deberíamos buscar puntos en común con La Libertad Avanza", había anticipado Molinuevo unos meses atrás, en una señal clara de su viraje hacia el espacio de Milei. Molinuevo, que asumió la intendencia tras la renuncia del radical y exintendente Roberto Sánchez cuando juró en el Congreso, buscará ahora renovar en su cargo bajo una nueva coalición que incluya a radicales, libertarios e independientes. "Espero que a Javier Milei no le pase lo mismo que a Mauricio Macri", anheló el jefe municipal en una entrevista reciente, en la que blanqueó su alianza con Catalán y dejó entrever su apuesta por un cambio profundo que sea capaz de triunfar en 2027.

677249628_1546945617440995_1980445203200237102_n El intendente Alejandro Molinuevo se mostró en Concepción en un cartel junto al presidente Javier Milei y a Lisandro Catalán.

Tucumán está lleno de complejidades. El gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los dialoguistas más cercanos a Milei, apoyó con sus tres diputados del Bloque Independencia la agenda libertaria reciente en el Congreso pero enfrenta una crisis fiscal severa por la caída de los fondos coparticipables. En los últimos días, además, el mandatario tucumano tomó distancia del Gobierno al manifestar que no comparte la iniciativa de eliminar las PASO, entre otros proyectos de iniciativas electorales que tantea la Casa Rosada. Para lo que se proponga, Balcarce 50 necesita del apoyo parlamentario del tucumano.

En un diálogo breve en off, un radical devenido en libertario que recorre la provincia cerca del entorno de Catalán, aclaró a Ámbito que "en ningún momento escuchó en las reuniones que haya que bajar el nivel de enfrentamiento con Jaldo". "Seguimos buscando referentes en los municipios que abracen las ideas de Milei porque pondremos candidatos en cada ciudad", anticipó.

María Emilia Orozco, la carta libertaria salteña

En Salta, la senadora María Emilia Orozco se consolida como el factor de poder libertario que más incomoda al gobernador dialoguista Gustavo Sáenz. La parlamentaria construye su imagen en la confrontación creciente con el mandatario que cultiva un buen vínculo con Milei. Todo indica que sería la candidata a gobernadora por LLA en 2027, una proyección que entorpece un "pacto de no agresión" que algunos sectores del oficialismo intentan tejer con Sáenz.

El crecimiento de Orozco es exponencial. Su carrera política comenzó en 2021, cuando fue electa concejal de la ciudad de Salta. En apenas cinco años, pasó de ocupar una banca en el Concejo Deliberante a convertirse en diputada nacional en 2023 y, finalmente, en senadora nacional desde diciembre de 2025. Ese ascenso meteórico la posicionó como la principal referente del espacio en Salta, desplazando en representación al empresario Alfredo Olmedo, quien había sido el rostro visible del libertarismo salteño hasta entonces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaEmiliaOro/status/2049985103384785171?s=20&partner=&hide_thread=false NI LA LEY DE LEMAS LOS VA A SALVAR DE RENDIR CUENTAS, SALTA YA DESPERTÓ. Gracias de corazón por todo el apoyo que nos dieron pic.twitter.com/8j5UPz48aC — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) April 30, 2026

La clave de ese crecimiento radica en la empatía que Orozco genera entre los jóvenes. Su figura, cercana a las redes sociales y al lenguaje de una generación que encontró en Milei una referencia política, la distingue de Olmedo, un empresario sojero de perfil tradicional.

El propio Olmedo ya proyectó en público a Orozco como posible candidata a gobernadora en 2027, en un escenario en donde el espacio se prepara para "ser gobierno en Salta". La senadora, nacida en Rosario de la Frontera en 1988, representa una generación de políticos libertarios que creció en la confrontación con el establishment provincial y que hoy encuentra en la estructura partidaria nacional un respaldo clave para su proyección.

Para cubrirse, Sáenz logró que se aprobara en su provincia una reforma electoral que implicó revivir -en nuevos términos- la cuestionada Ley de Lemas, que favorecería al oficialismo por su despliegue territorial, algo de lo que carece LLA.

Ámbito consultó a un abogado y asesor libertario con cargo, sobre si existió una bajada de línea para menguar las críticas a la gestión del gobernador Sáenz, de quien el Gobierno necesita sus votos en el Congreso. Su sucinta respuesta fue: "no, que yo conozca, pero en nada se disminuyó el nivel de enfrentamiento hacia un gobierno que tanto daño le hizo a los salteños".