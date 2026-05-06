Karina Milei y Diego Santilli recibieron a Gustavo Sáenz antes de viajar a San Juan

Se reunieron en la Casa Rosada. El Gobierno busca apoyo de las provincias para su agenda legislativa, con eje en la reforma electoral. Los funcionarios irán a Cuyo para participar de una exposición minera.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro del Interior, Diego Santilli , recibieron este miércoles en la Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , con quien dialogaron sobre obras, infraestructura y transporte, entre otros puntos.

Mientras el presidente Javier Milei desarrolla su agenda en los EEUU, su hermana se pone al frente de la gestión e intenta tender puentes con los jefes provinciales. Este jueves, viajará a San Juan junto a Santilli para participar de una exposición minera, en la que habrá presencia de distintos caciques.

En el entretanto, la funcionaria recibió a Sáenz, uno de los aliados norteños de la administración libertaria, que busca respaldos para los proyectos legislativos, con la reforma electoral como principal.

Tras el encuentro, el líder salteño aseguró que gestionó "obras de infraestructura, rutas, transporte y proyectos estratégicos para el desarrollo de Salta".

"No me voy a cansar de reclamar lo que nos corresponde. Defender a Salta es esto: insistir y trabajar todos los días para que las obras se concreten y las soluciones lleguen", sacó pecho en sus redes sociales.

Un día antes, el mandatario se había reunido con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy, con el objetivo de gestionar el flujo de fondos para obras en territorio salteño.

Desde Salta indicaron que se logró avanzar en un convenio específico para la recuperación de la Ruta Nacional 9/34, en el tramo que une Rosario de la Frontera con Metán, brindando respuestas a una histórica deuda con el sur provincial.

"En tanto se avanzó con las gestiones para la continuidad de los trabajos del puente sobre río Vaqueros", señalaron en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2051778606431359127&partner=&hide_thread=false Gestionamos ante Nación la regularización de los pagos a las empresas, para que continúen obras fundamentales para nuestra Provincia, como la Ruta Nacional 51 y el puente sobre el río Vaqueros.



Además, avanzamos en un convenio para recuperar el tramo de la Ruta Nacional 9/34… pic.twitter.com/bilOmBRLwC — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) May 5, 2026

Otro de los ejes centrales fue la consolidación del corredor bioceánico. El mandatario y el funcionario nacional acordaron el próximo reinicio de los 18 kilómetros del Tramo 3 (Alto Chorrillos-Campo Amarillo).

Viaje a San Juan

Este jueves, Karina Milei y Diego Santilli se verán con el sanjuanino Marcelo Orrego, uno de los mandatarios con los que podrían trabar una alianza electoral con miras al 2025. Será en la Expo San Juan Minera, a la que asistirán otros gobernadores.

Se espera, además, la presencia de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), entre otros-

Allí podría concretarse una foto robusta entre los enviados de Nación y los representantes de las provincias, en un nuevo intento del oficialismo por pasar página de un escándalo cada vez más grande en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Casa Rosada intenta cazar respaldos para el proyecto de reforma electoral, que tiene en la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) su pasaje más espinoso. De hecho, distintos caciques dialogusitas ya hicieron trascender su rechazo.

Por el contrario, el entrerriano Rogelio Frigerio, aliado de La Libertad Avanza (LLA), se vio con Santilli el lunes y respaldó la iniciativa, al considerar la "importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".