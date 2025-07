Córdoba: Rodrigo de Loredo quedó habilitado para acordar con La Libertad Avanza pero todo indica que habrá internas en la UCR

Cuesta arriba

Parte de la letra chica de la resolución del Congreso partidario para poner en marcha su política de alianzas, establece que solo se concretará en la medida en que la UCR encabece esa lista. Esta postura facilitó su aprobación. Aunque desde la conducción se niegue, se sabe que De Loredo estaría trabajando en una hipotética alianza con La Libertad Avanza para que "el partido no pierda competitividad", un diálogo que no se puso en la superficie porque LLA, al menos hasta el momento, no dio señales de ceder posiciones y hasta aquí todo indica que jugaría con lista propia.

Dos son los nombres que asoman como cabeza de lista de LLA en La Docta, si se impone el criterio del "Jefe" Karina Milei: Gabriel Bornoroni, que iría por la renovación de mandato, dos años antes de su vencimiento; y el de Agustín Laje, protagonista de La Derecha Fest, de la semana pasada en Córdoba, en donde el presidente Javier Milei tuvo una gestualidad llamativa con él. A De Loredo se le vence el mandato en diciembre y pretende renovar porque su principal aspiración es continuar mandando y tener visibilidad para los comicios de 2027, cuando aspiraría a la gobernación.