Corrientes: con candidaturas en danza, Gustavo Valdés apura definición de fecha para las elecciones provinciales

El gobernador de Corrientes, que no puede ir por la reelección, guarda bajo cuatro llaves el nombre de quien será el candidato de su frente para sucederlo. Cristina Kirchner viajará a Paso de los Libres en junio.

El gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, se apresta a firmar el decreto de llamado a elecciones provinciales para la renovación de todos los cargos ejecutivos. Esta vez, habrá un escenario de reconfiguración de la alianza que lo sentó en la Casa de Gobierno en 2017, con la aparición La Libertad Avanza que se presentará por primera vez en comicios locales y con un peronismo que tiene candidato pero que no termina de encolumnar a todo el partido. La expresidenta de la Nación Cristina Kirchner visitará la provincia en junio.

De acuerdo a lo que establece la Constitución provincial, la elección debe realizarse entre cuatro y dos meses antes del fin del mandato en curso. Es decir, deben desdoblarse para no coincidir con los comicios nacionales legislativos de octubre y tenerse en cuenta un escenario posible de balotaje al que, por ahora, no ven posible en la Casa de Gobierno, considerando que Valdés se impuso en 2021 con más del 70% de los votos. El mandatario, que recorre los últimos meses de su segunda gestión consecutiva, no puede ser reelecto y guardará hasta el último momento el nombre de quien buscará sucederlo para condicionar a la oposición, se señaló. Vale destacar que Corrientes y Santiago del Estero son los únicos distritos que este año renovarán gobernador, debido a pasadas intervenciones federales que las corrieron del calendario nacional.