Horacio Rodríguez Larreta: "El de San Juan es un triunfo del concepto de sumar, de ampliarnos"

Rodríguez Larreta se refirió a las elecciones en la provincia, pero también a lo que viene en el desdoblado calendario electoral, con la ampliación del espacio opositor como eje de su discurso.

Periodista: ¿Cómo analiza el resultado de la elección?

Horacio Rodríguez Larreta: Los sanjuaninos querían un cambio. Yo vine con Marcelo a recorrer la provincia varias veces y lo veíamos venir. Se concretó el cambio. Es un triunfo también del concepto de sumar, de ampliarnos. Marcelo viene de otro espacio político con Roberto Basualdo y estamos trabajando junto con ellos ya hace varios años, juntándonos, uniéndonos, intercambiando ideas, aunando posiciones. Es una muestra más de cómo ampliando y sumando podemos ganar. Ahora hay una reivindicación de esta idea.

P: ¿Se pueden sumar en Juntos por el Cambio a sectores del peronismo?

H.R.L.: Esto es una confirmación de que es el camino. Es el camino para ganarle al kirchnerismo y de cambiarle la vida a los argentinos, porque de eso se trata. Acá no es cuestión de cambiar de gobierno, es cambiar de gobierno para cambiar la vida de la gente, para recuperar la seguridad, para recuperar el valor del salario y la jubilación, para eso tenemos que sumar.

P: ¿Cómo analiza haber dado vuelta la elección en un mes y medio desde el 14 de mayo?

H.R.L.: Yo creo que había un impulso de cambio muy fuerte. Unas cosas son las elecciones municipales, que no siempre se proyecta a gobernador. Con Marcelo Orrego vine muchas veces a la provincia, recorrimos, hablamos con gente, hicimos reuniones con productores, con comerciantes, con vecinos acá en la ciudad. Yo ya veía ese aire de cambio.

P: ¿Cree esta victoria y la de San Luis lo deja mejor parado para la interna con Patricia Bullrich?

H.R.L.: Confirma que es el camino para ganar y sobre todo para poder cambiar y transformar la Argentina. Necesitamos ampliar, ser más. Obviamente con gente con la que uno coincide en sus valores, como Marcelo. Compartimos visión, proyectos, pero es el camino. Para poder cambiar la Argentina, para que los argentinos vuelvan a vivir en paz, para que los argentinos terminen con este flagelo de la inflación que les come el bolsillo, el salario, tenemos que estar juntos y tenemos que ampliarnos. Lo vengo diciendo hace muchos años. Es lo que yo creo, es mi convicción.

P: ¿Es de alguna forma un triunfo personal en Juntos por el Cambio?

H.R.L.: Es un triunfo de todo un equipo, yo no creo en los personalismos, no creo en los líderes mesiánicos, personales. Es un equipo, es una visión de lo que la Argentina necesita. Somos muchos, y Marcelo coincide con nosotros. Más allá de lo que yo diga, él fue muy claro y contundente en su discurso, que él es un tipo de consenso, de diálogo. Estuvo muy bien, con muchísima altura, dijo que va a ser el gobernador de todos los sanjuaninos. Yo me siento muy identificado.

larreta orrego san juan 2.jpeg Horacio Rodríguez Larreta junto a Marcelo Orrego

P: Y de las elecciones provinciales que se vienen, ¿dónde creen que pueden ganarle al peronismo?

H.R.L.: Yo aspiro a ganar en todas las que se vienen: en Córdoba capital, Chubut también. Entre Ríos es junto con la elección de Nación. Pero en general hay un aire de cambio en la Argentina imparable. Vamos a cambiarle la vida a la gente. Un cambio importante, un cambio que perdure en el tiempo, duradero. El cambio que no se mantiene en el tiempo no es cambio, no sirve.

P: Bullrich dijo que su interés por incorporar a Schiaretti afectó las chances de Juntos en Córdoba…

H.R.L.: Acá en San Juan hay un ejemplo. Hace 20 años que gobernaban el kirchnerismo-peronismo, en realidad kirchnerismo. En San Luis, 40 que gobernaba también el kirchnerismo. La forma de cambiar, la forma de ganar, es ampliando

P: Puede darse gobiernos de Juntos por el Cambio en todas las provincias de Cuyo por primera vez…

H.R.L.: Sí. Intuyo que va a haber gobiernos de Juntos por el Cambio y que Cornejo va a ganar en Mendoza. Vamos a trabajar muy bien. Es una zona que tiene un potencial enorme, potencial productivo en lo agropecuario, en el vino mismo, que se puede hacer mucho más. Hay energía, hay minería cuidada y cuidando el medio ambiente, que puede generar muchos puestos de trabajo en San Juan.

P: ¿Por qué cree que los sanjuaninos se inclinaron por Juntos por el Cambio?

H.R.L.: Yo creo que la gota que rebasó el vaso, que es una muestra del autoritarismo, de querer quedarse con el poder para siempre, fue la ley de lemas. La vocación del gobernador actual de querer perpetuarse, sabiendo que la Constitución no lo dejaba… creo que ya venía un aire de cambio antes de eso, yo lo vi el año pasado. Es una provincia donde no hay proyectos nuevos, se podría explotar el turismo mucho más, no hay una buena conectividad.

P: Y en Mendoza, ¿cómo está la situación con De Marchi y Cornejo?

H.R.L.: Yo siempre apoyo la unidad, acá y en todos lados. Por eso nunca me han escuchado criticar a nadie de Juntos para el Cambio, nunca voy con agravios personales, jamás. No creo en eso, no creo en personalizar las discusiones, discutamos ideas. Porque valoro la unidad, y Mendoza fue un ejemplo de eso, valoro siempre la unidad dentro de Juntos por el Cambio y ahí es donde yo lo apoyé y lo apoyo a Cornejo. Apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio, que en Mendoza se llama Cambia Mendoza.