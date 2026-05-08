La Corte Suprema admitió una demanda de La Pampa contra Nación por la distribución de ATN

El máximo Tribunal emplazó al Gobierno para que responda al planteo en el plazo de 60 días. Es en el marco de una acción promovida en 2024 por la gestión pampeana.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y emplazó al a Gobierno para que responda el planteo formulado por la provincia en el término de 60 días. "No abandonamos la defensa del federalismo", celebró el gobernador Sergio Ziliotto.

La acción judicial fue promovida en mayo de 2024 por Ziliotto a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Romina Schmidt y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez .

En la demanda, La Pampa planteó que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional "pertenece a las provincias" y que el Estado nacional tiene la "obligación legal y constitucional de distribuir esos recursos para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales".

La presentación judicial sostiene que, en el actual contexto de crisis económica y caída de ingresos, el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, incumpliendo con la obligación de distribución prevista por la normativa vigente y afectando de manera directa las finanzas de las jurisdicciones provinciales.

NO ABANDONAMOS LA DEFENSA DEL FEDERALISMO. SEGUIREMOS RECLAMANDO LO QUE PERTENECE A LAS Y LOS PAMPEANOS. La Corte Suprema admitió la demanda que La Pampa interpuso por la apropiación de fondos ATN que pertenecen a las provincias y sus municipios, y le dio 60 días al Gobierno… pic.twitter.com/1tcj0Q7CaY

El reclamo pampeano se concretó en mayo de 2024. "En ese momento el Gobierno nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias argentinas, profundizando -según se señaló desde la Provincia- el ahogo financiero de los estados federales", apuntaron en el distrito.

El gobernador Ziliotto celebró en las redes. "Seguiremos reclamando lo que nos pertenece a las y los pampeanos", subrayó, al tiempo que adujo que la distribución de los ATN "no puede ser discrecional: por mandato constitucional debe respetar criterios equitativos, solidarios y automáticos".

"Vamos a seguir defendiendo cada peso que corresponde a las y los pampeanos, frente a un modelo político y económico que concentra recursos, castiga a las provincias y debilita el federalismo argentino. Como siempre. Y hoy, más que nunca", lanzó el mandatario peronista en redes sociales.

Desde la gestión provincial indicaron que el episodio "implica un avance institucional clave en el reclamo impulsado por la administración pampeana, ya que la Corte se declaró competente para intervenir en la causa y dio traslado de la presentación al Poder Ejecutivo Nacional, que ahora deberá contestar formalmente los argumentos expuestos por La Pampa".

La acción presentada por La Pampa ante la Corte Suprema cuestiona además el "deterioro progresivo del federalismo fiscal y advierte sobre una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional, en detrimento de las provincias".

En ese marco, el escrito sostiene que la actual dinámica de distribución "contradice los principios establecidos por la reforma constitucional de 1994, que incorporó al artículo 75 inciso 2 el criterio de una distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables, priorizando un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el país".