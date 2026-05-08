La UCR bonaerense selló la unidad: Emiliano Balbín conducirá el Comité Provincia

El exlegislador provincial asumirá la presidencia del partido tras un acuerdo que involucró a los espacios de Abad, Evolución, Posse y Salvador con el sector de Miguel Fernández. El reparto de cargos permitió evitar la interna prevista para el 7 de junio. Se creó una vicepresidencia primera para contener al fernandismo.

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires logró sellar un acuerdo de unidad horas antes del vencimiento del plazo reglamentario y evitará así la elección interna de autoridades que estaba programada para el 7 de junio .

Luego de dos años de tensiones internas, los distintos sectores del radicalismo bonaerense cerraron una lista de consenso que distribuye cargos entre todas las corrientes. La figura elegida para presidir el Comité Provincia es Emiliano Balbín , exdiputado provincial y nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín, alineado con el espacio de Maximiliano Abad . Balbín sucederá en el cargo a Miguel Fernández , titular del Comité de Contingencia.

La vicepresidencia del partido recaerá en Josefina Mendoza , exdiputada nacional e integrante del espacio Evolución , que conduce el legislador nacional Martín Lousteau .

Para contener la incorporación del sector de Fernández y de la diputada provincial Alejandra Lordén, el acuerdo incluyó la creación de la vicepresidencia primera, un cargo nuevo en la mesa directiva que ocupará Pablo Zubiaurre, escritor, editor y exintendente de Ayacucho, referente del fernandismo. La Secretaría General quedó en manos del diputado tandilense Matías Civale, vicepresidente de la Cámara bonaerense y alineado con Evolución, mientras que la Tesorería corresponderá al sector de Gustavo Posse, exintendente de San Isidro.

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En cuanto a la Convención provincial, su conducción será ejercida por Pablo Nicoletti, postulante del espacio de Lousteau, con un vice del área de Abad, Posse y Daniel Salvador. El bloque de Fernández y Lordén se quedó con 6 vocales y 20 convencionales. Además, el primer convencional nacional será Pablo Domenichini, de Evolución, y Lordén representará al partido en el Comité Nacional de la UCR.

La negociación se desarrolló con los espacios de Abad, Maximiliano Pullaro, Posse y Salvador por un lado, y el binomio Fernández-Lordén por el otro. La mayor representación en la conducción correspondió al primer bloque, que nuclea mayor cantidad de dirigentes y militantes.

En ese marco, Abad había sintetizado la semana pasada el diagnóstico partidario: "Para ponernos de pie y llegar lejos, debemos ser modernos, representativos, republicanos y federales hoy. No en los papeles, sino en el territorio". Y había marcado como agenda de cara a 2027 la necesidad de que el radicalismo se ocupe de los cambios demográficos, el avance de la inteligencia artificial y la adaptación educativa a la revolución tecnológica.

Con todo, persisten dos bloques radicales en la Legislatura provincial: el denominado UCR, integrado por Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minaard; y el UCR + Cambio Federal, conformado por Diego Garciarena, Civale y la diputada monzoísta Silvina Vaccarezza.