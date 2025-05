La caída de la actividad industrial golpea a los municipios y enciende las alarmas en las provincias

La semana pasada, por caso, autoridades la Cámara de Industria, Comercio y Producción (CACIP) de La Pampa se reunieron con el presidente del directorio del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, a quien le manifestaron su preocupación por la marcada retracción del consumo, al tiempo que le trasladaron el pedido para que la institución acompañe al sector con "medidas concretas de financiamiento".

Los representantes de la CACIP solicitaron la creación de una línea de crédito a tasa cero para los próximos meses, destinada a comercios y servicios, "con el objetivo de brindar un alivio financiero y sostener la actividad económica". Asimismo, "se propuso el diseño de una línea de crédito con tasa bonificada para inversionesen infraestructura, orientada a fomentar mejoras edilicias, tecnológicas y logísticas en los establecimientos comerciales y de servicios".

Advirtieron, a la par, por "una caída sostenida en las ventas, atribuida a la baja del poder adquisitivo y al aumento de los costos operativos".

Por su parte, el Banco de La Pampa dio a conocer el lanzamiento de una línea de crédito específica para el pago de aguinaldos, destinada a empresas y empleadores locales. "Esta herramienta busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de mitad de año, brindando liquidez inmediata a condiciones accesible", señalaron.

En tierras cordobesas, hay preocupación por la situación de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), dependiente del Estado Nacional. La institución ya anunció un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con el objetivo de "sanear" sus cuentas. Puntualmente, la dirección busca reducir la plantilla en un 23%. El hecho generó malestar en los trabajadores, que realizaron una protesta en las instalaciones.

Ante ese escenario, las autoridades anunciaron un cierre de la planta por 72 horas entre el lunes 12 y el miércoles 15 de mayo y en los gremios temen por eventuales despidos.

En Jujuy, en tanto, estalló un foco de conflicto a raíz del despido de 320 obreros de la empresa Ledesma, ubicada en la localidad de General San Martín. El hecho ocurrió en plenas negociaciones paritarias y se dio en el marco de una reestructuración llevada adelante por la compañía azucarera y papelera, una de las principales empleadoras de la región.

Al respecto, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) denunció que la firma les liquidó el 60% de los salarios a los empleados echados. "La zafra no va a arrancar si no reincorporan a nuestros compañeros, si no negociamos un salario que a nosotros nos garantice toda las necesidades, porque es un salario el de miseria que nosotros estamos cobrando hace rato”, advirtió Luciano Lezano, secretario general del SOEAIL.

Como respuesta, el gremio lanzó un plan de lucha que incluye movilizaciones, ollas populares, asambleas y diversas actividades de visibilización para "sacar el conflicto a la calle".

Conflictos en el sector metalúrgico

Una situación similar ocurre en Villa Constitución, Santa Fe, sede la empresa ArcelorMittal Acindar. En febrero, la firma acordó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) la renovación del convenio de suspensiones hasta diciembre de este año, una medida que afecta a los casi 1.000 trabajadores de la planta, con suspensiones rotativas de entre 200 y 250 empleados por mes. La iniciativa busca funcionar como un paraguas para evitar despidos masivos.

En la localidad santafesina también funcionan instalaciones de Tenaris Siat, perteneciente al Grupo Techint. A mediados de marzo, la compañía echó a 29 operarios. Por entonces, el intendente local, Jorge Berti, se reunió con autoridades de la Subsecretaría de Política Industrial de Nación y les manifestó su preocupación por la situación de la industria en la región.

Específicamente, Berti pidió "eliminar el arancel del 3% a las exportaciones de acero" y "generar acciones que habiliten la producción industrial para la exportación dentro de la Zona Franca Santafesina". "Se comprometieron a coordinar con las áreas pertinentes para agilizar este tema". explicó el funcionario en la ocasión.

"Villa Constitución se ve afectada fuertemente por la caída del consumo, la producción industrial y la actividad económica. Debemos golpear cada puerta y gestionar ante cada autoridad sin miramientos políticos. Solamente con unidad podremos dejar atrás esta situación y mirar hacia adelante", sostuvo el jefe comunal.

Hace dos semanas, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, anunció un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y contra las políticas del Gobierno para el sector. La medida formaría parte de un plan de lucha que amenazaba con escalar. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo convocó a la conciliación obligatoria, por lo que el conflicto quedó en stand by, al menos por 15 días.

Todas esas peripecias tienen su impacto concreto en el territorio. En la primera línea de contención, los municipios hacen equilibrio. "Los intendentes ven que falta el laburo y que el tema no arranca y cada vez más acuden a nosotros", manifestó un funcionario provincial a Ámbito. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, repite ante distintas plateas una frase que da cuenta del momento: "Nunca las provincias tuvimos tan pocos recursos y tantas responsabilidades".