China le respondió al embajador estadounidense Peter Lamelas tras los dichos sobre sus relaciones con Argentina

La embajada china en la Argentina respondió las acusaciones del futuro embajador estadounidense en nuestro territorio, Peter Lamelas, quién calificó a china de ser una "influencia maligna" y aseguró que recorrerá las provincias para hablar con los gobernadores y vigilar que "no hagan acuerdos con los chinos" porque "puede prestarse a la corrupción". Ante esto, desde el gobierno de Xi Jinping afirmaron que lo planteado por el funcionario está "plagado de prejuicios ideológicos y mentalidad de Guerra Fría".

“La Argentina no debe convertirse en un ‘campo de batalla’ para luchas entre grandes potencias , sino que debe ser un ‘campo por excelencia’ de la cooperación internacional en pos del desarrollo, reforma y fomento”, afirmó el portavoz de la embajada .

Además del rechazo a los dichos de Lamelas, el vocero de la embajada china en Argentina disparó: "Se aconseja a la pertinente personalidad interesada q ue no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica”.

“Las declaraciones están plagadas de prejuicios ideológicos y de mentalidad de Guerra Fría basada en el juego de suma cero, lo que no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la Doctrina Monroe”, afirmaron desde el gobierno de Xi Jinping.

La respuesta de los gobernadores a los dichos de Peter Lamelas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el primero en levantar la voz este martes contra Peter Lamelas, el postulante de Donald Trump para ocupar la embajada de Estados Unidos en Argentina. A través de un posteo en X titulado "Lamelas go home", el mandatario provincial manifestó su repudio.

“Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables. Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región”, explicó Kicillof.

LAMELAS GO HOME

Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables.

Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una…



Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables.



Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una… — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 23, 2025

“El único aspecto positivo de las obscenas expresiones de Lamelas es que permiten entender mejor algunas conductas de Milei. Además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad”, sentenció sobre el rol del Presidente en el vínculo con Estados Unidos.

Otros gobernadores se sumaron al rechazo. Desde La Pampa, Sergio Ziliotto reivindicó la autonomía provincial y cuestionó los dichos del diplomático estadounidense: “En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quien recibir y escuchar. Eso sí, solo a los que respetan la democracia y a su división de poderes, pilares de la institucionalidad pampeana”.

Por su parte, desde La Rioja, Ricardo Quintela también expresó su rechazo en redes sociales: “Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal”.

Por último, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cerró la jornada de respuestas con un mensaje firme en defensa de la soberanía: “En Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia”.